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新生儿李斯特菌病可以在子宫内或分娩过程中或分娩后获得。
症状各不相同，但可能包括精神不振和喂养不良。
通过鉴定从新生儿和母亲身上采集的血液或其他物质样本中的细菌，可以确认诊断结果。
一些新生儿会死于感染。
孕妇应避免食用某些食物，并在处理未烹饪的食物后正确洗手和厨房用具。
抗生素可治疗感染。
单核细胞增多性李斯特菌存在于全世界某些人和许多动物的肠道中。与许多其他微生物不同，它在冰箱温度下能很好地生存。
如果孕妇吃受污染食物，则可能被感染。这些食物包括未经巴氏灭菌的乳制品、软奶酪、生蔬菜、熟肉制品和色拉、冷藏肉酱或熏制海鲜。如果在妊娠期间单核细胞增多性李斯特菌穿过胎盘（为胎儿提供营养的器官），胎儿就会受到感染。新生儿可能在分娩期间或分娩后被感染。
新生儿李斯特菌病的症状
新生儿李斯特菌病的诊断
新生儿李斯特菌病的预后
患有李斯特菌病的新生儿中约有 10% 至 50% 死亡。患有早发性李斯特菌病的新生儿中死亡率较高。
新生儿李斯特菌病的预防
孕妇应避免食用可能被单核细胞增多性李斯特菌污染的食物。避免食用的食物包括未经巴氏灭菌的乳制品、软奶酪、生蔬菜、熟肉制品和色拉、冷藏肉酱和熏制海鲜。正确的食物处理，尤其是在准备过程中将未煮熟肉类与其他物品分开，以及在处理未煮熟食物后洗手、洗器皿和切菜板至关重要。
如果在妊娠期间诊断出李斯特菌病，医生可能会在分娩前或分娩时使用抗生素治疗孕妇，以帮助预防感染传播，但这种治疗方法的有效性尚未得到证实。