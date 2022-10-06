已审核/已修订 10月 2022 | 修改的 9月 2023

李斯特菌病是由单核细胞增多性李斯特菌引起的感染。

新生儿李斯特菌病可以在子宫内或分娩过程中或分娩后获得。

症状各不相同，但可能包括精神不振和喂养不良。

通过鉴定从新生儿和母亲身上采集的血液或其他物质样本中的细菌，可以确认诊断结果。

一些新生儿会死于感染。

孕妇应避免食用某些食物，并在处理未烹饪的食物后正确洗手和厨房用具。

抗生素可治疗感染。

（另见新生儿感染概述和成人李斯特菌病。）

单核细胞增多性李斯特菌存在于全世界某些人和许多动物的肠道中。与许多其他微生物不同，它在冰箱温度下能很好地生存。

如果孕妇吃受污染食物，则可能被感染。这些食物包括未经巴氏灭菌的乳制品、软奶酪、生蔬菜、熟肉制品和色拉、冷藏肉酱或熏制海鲜。如果在妊娠期间单核细胞增多性李斯特菌穿过胎盘（为胎儿提供营养的器官），胎儿就会受到感染。新生儿可能在分娩期间或分娩后被感染。

新生儿李斯特菌病的症状 患李斯特菌病的孕妇可能没有症状，或者可能有类似流感的症状（例如，发冷、发热和肌肉酸痛）。 在胎儿和新生儿中，李斯特菌病的症状类似于脓毒症（一种血液感染），包括无精打采和喂养不良。症状可能在出生后数小时或数天内出现（称为早期发作），也可能延迟至几周后出现（称为晚期发作）。症状出现较早的新生儿常常出生体重低，有分娩困难，出生后不久便会出现脓毒症症状。症状出现较晚的新生儿通常是足月儿，最初健康，但随后发展为脑膜炎（脑部感染）或脓毒症。 李斯特菌病的其他常见并发症包括流产、早产伴随羊膜内感染和死产。

新生儿李斯特菌病的诊断 检测孕妇和新生儿的血液和其他体液 在出现发热的孕妇中，可能会采集血液、宫颈物质和羊水样本并进行单核细胞增多性李斯特菌的检测。 如果新生儿生病，则采集血液和脊髓液样本（通过脊椎穿刺获得——见图如何进行脊椎穿刺）并检测其单核细胞增多性李斯特菌。如果新生儿生病并且母亲肯定患有李斯特菌病，除了胃液、胎粪（分娩前在肠道中产生的粪便）以及感染组织外，还应采集血液和脊髓液样本并进行单核细胞增多性李斯特菌检测。 样本被送往实验室以进行细菌培育（培养）或进行聚合酶链反应 (PCR) 检测。PCR 检测寻找细菌的遗传物质，使医生能够快速识别细菌。在样本中查到该细菌即可确诊。

新生儿李斯特菌病的预后 患有李斯特菌病的新生儿中约有 10% 至 50% 死亡。患有早发性李斯特菌病的新生儿中死亡率较高。

新生儿李斯特菌病的预防 孕妇应避免食用可能被单核细胞增多性李斯特菌污染的食物。避免食用的食物包括未经巴氏灭菌的乳制品、软奶酪、生蔬菜、熟肉制品和色拉、冷藏肉酱和熏制海鲜。正确的食物处理，尤其是在准备过程中将未煮熟肉类与其他物品分开，以及在处理未煮熟食物后洗手、洗器皿和切菜板至关重要。 如果在妊娠期间诊断出李斯特菌病，医生可能会在分娩前或分娩时使用抗生素治疗孕妇，以帮助预防感染传播，但这种治疗方法的有效性尚未得到证实。