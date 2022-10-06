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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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新生儿李斯特菌病

作者：Brenda L. Tesini, MD, University of Rochester School of Medicine and Dentistry
已审核/已修订 10月 2022 | 修改的 9月 2023
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李斯特菌病是由单核细胞增多性李斯特菌引起的感染。

  • 新生儿李斯特菌病可以在子宫内或分娩过程中或分娩后获得。

  • 症状各不相同，但可能包括精神不振和喂养不良。

  • 通过鉴定从新生儿和母亲身上采集的血液或其他物质样本中的细菌，可以确认诊断结果。

  • 一些新生儿会死于感染。

  • 孕妇应避免食用某些食物，并在处理未烹饪的食物后正确洗手和厨房用具。

  • 抗生素可治疗感染。

（另见新生儿感染概述和成人李斯特菌病。）

单核细胞增多性李斯特菌存在于全世界某些人和许多动物的肠道中。与许多其他微生物不同，它在冰箱温度下能很好地生存。

如果孕妇吃受污染食物，则可能被感染。这些食物包括未经巴氏灭菌的乳制品、软奶酪、生蔬菜、熟肉制品和色拉、冷藏肉酱或熏制海鲜。如果在妊娠期间单核细胞增多性李斯特菌穿过胎盘（为胎儿提供营养的器官），胎儿就会受到感染。新生儿可能在分娩期间或分娩后被感染。

新生儿李斯特菌病的症状

患李斯特菌病的孕妇可能没有症状，或者可能有类似流感的症状（例如，发冷、发热和肌肉酸痛）。

在胎儿和新生儿中，李斯特菌病的症状类似于脓毒症（一种血液感染），包括无精打采和喂养不良。症状可能在出生后数小时或数天内出现（称为早期发作），也可能延迟至几周后出现（称为晚期发作）。症状出现较早的新生儿常常出生体重低，有分娩困难，出生后不久便会出现脓毒症症状。症状出现较晚的新生儿通常是足月儿，最初健康，但随后发展为脑膜炎（脑部感染）或脓毒症。

李斯特菌病的其他常见并发症包括流产早产伴随羊膜内感染死产

新生儿李斯特菌病的诊断

  • 检测孕妇和新生儿的血液和其他体液

在出现发热的孕妇中，可能会采集血液、宫颈物质和羊水样本并进行单核细胞增多性李斯特菌的检测。

如果新生儿生病，则采集血液和脊髓液样本（通过脊椎穿刺获得——见图如何进行脊椎穿刺）并检测其单核细胞增多性李斯特菌。如果新生儿生病并且母亲肯定患有李斯特菌病，除了胃液、胎粪（分娩前在肠道中产生的粪便）以及感染组织外，还应采集血液和脊髓液样本并进行单核细胞增多性李斯特菌检测。

样本被送往实验室以进行细菌培育（培养）或进行聚合酶链反应 (PCR) 检测。PCR 检测寻找细菌的遗传物质，使医生能够快速识别细菌。在样本中查到该细菌即可确诊。

新生儿李斯特菌病的预后

患有李斯特菌病的新生儿中约有 10% 至 50% 死亡。患有早发性李斯特菌病的新生儿中死亡率较高。

新生儿李斯特菌病的预防

孕妇应避免食用可能被单核细胞增多性李斯特菌污染的食物。避免食用的食物包括未经巴氏灭菌的乳制品、软奶酪、生蔬菜、熟肉制品和色拉、冷藏肉酱和熏制海鲜。正确的食物处理，尤其是在准备过程中将未煮熟肉类与其他物品分开，以及在处理未煮熟食物后洗手、洗器皿和切菜板至关重要。

如果在妊娠期间诊断出李斯特菌病，医生可能会在分娩前或分娩时使用抗生素治疗孕妇，以帮助预防感染传播，但这种治疗方法的有效性尚未得到证实。

新生儿李斯特菌病的治疗

  • 抗生素

为新生儿给予氨苄青霉素抗生素和另一种称为氨基糖苷类药物的抗生素。

同时患有脓毒症的新生儿需要抗生素和其他治疗

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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