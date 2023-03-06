李斯特菌病是由革兰氏阳性菌单核细胞增多性李斯特氏菌感染引起，通常在食用被污染的食物时被感染。

人们可能会在进食受污染的奶制品或食用前未烹饪的生牛奶、生蔬菜、肉类或冷藏食物时摄入细菌。

患者可有发热、寒战、肌肉痛伴恶心、呕吐和腹泻症状。

李斯特菌病可导致孕妇流产或早产，新生儿严重疾病或死亡。

血液或脑脊液标本中检测到致病菌可确诊。

抗生素可治疗感染。

预防包括不能进食可能被污染的食物，尤其是当患者有患侵入性李斯特菌病的风险时。

（另见细菌概述和新生儿李斯特菌病。）

单核细胞增多性李斯特氏菌寄生于全世界各地的人和许多动物的肠道内。

大多数李斯特菌病病例起因于

吃了被污染的食品

李斯特菌病通常在食用污染食物时获得。在这种情况下，李斯特菌可进入血液并播散至其它器官。罕见情况下，李斯特菌感染兽医、农民和其它直接接触感染动物的人（尤其是屠宰和尸体处理期间）的皮肤。

李斯特菌可以在冷藏温度下的食物中繁殖，也可在冷冻温度下生存。对乳制品进行巴氏消毒可杀灭李斯特菌。充分烹煮或再加热食物可杀灭细菌。然而，细菌可寄生于填满食物的缝隙或商务食品设施无法清理的区域和污染食物中。如果所购买的食物不需要进一步烹煮，存留于食物中的细菌会与食物一起食下。它们可在包装完整的冷藏的即食（食用前不需要烹饪）食品中繁殖而食物的口味不发生改变。

之前曾引起李斯特菌病爆发的食物包括软奶酪（如拉丁美洲白奶酪、羊奶酪、布里奶酪和卡门伯特奶酪）、熟食沙拉（如生菜沙拉）、未消毒的奶、冷盘、土耳其香肠、其它热狗、虾、熏鲑鱼和未煮熟的鸡肉。

侵入性李斯特菌病 细菌有时从肠道进入血流，并侵入某些器官（称作侵入性李斯特菌病）。细菌可能会扩散到以下部位： 脑和脊髓的包膜（导致脑膜炎）

眼

心脏瓣膜（导致心内膜炎）

关节

孕妇的子宫和胎儿 少数情况下，脑和脊髓会出现脓液聚集（脓肿）。

风险因素 在美国，每年仅约 1,600 人发生侵入性李斯特菌病，约有 260 人会丧命。在以下情况中更常见： 孕妇

胎儿和新生儿

60 岁或以上的人

免疫系统功能受损（如人类免疫缺陷病毒 [HIV] 感染）的患者 孕妇患李斯特菌病的概率是普通人群的 10 倍，而西班牙裔孕妇患李斯特菌病的概率是普通人群的 24 倍。 李斯特菌病可导致流产、死产和早产，但孕妇很少会患上重病或死亡。但是，罕见情况下，怀孕的李斯特菌病孕妇会将感染传染给胎儿或新生儿，这些胎儿或新生儿可能会得重病（参见新生儿李斯特菌病）。 你知道吗……

李斯特菌病的症状 李斯特菌病典型症状包括发热、寒战、肌痛（类似流感），伴恶心、呕吐和腹泻。症状通常在 1～7 天内消退。 侵入性李斯特菌病的症状因感染部位而异。 如发生脑膜炎，患者可出现头痛和颈强直，变得意识模糊和平衡能力丧失。患者可出现意识模糊和平衡障碍。 如果孕妇的子宫或胎盘发生感染，可导致流产或死胎。三分之二的存活婴儿会发展成李斯特菌病，这可能导致血流感染（脓毒症）或脑膜炎。高达一半的新生儿在怀孕晚期或接近怀孕晚期时死亡。

李斯特菌病的诊断 血液或脑脊髓液培养 为诊断李斯特菌病，医生会采集血液样本或通过脊椎穿刺（腰穿）抽取围绕在脑和脊髓周围的液体（脑脊髓液）样本。然后送往实验室进行细菌培养。在样本中检测到致病菌即可确诊。

李斯特菌病的治疗 抗生素 抗生素可治愈李斯特菌病。 大多数李斯特菌感染，包括心内膜炎和脑膜炎，都可采用静脉（静脉内）注射氨苄青霉素和庆大霉素治疗。如果患者对青霉素过敏，可使用甲氧苄氨嘧啶／磺胺甲恶唑替代氨苄青霉素。 眼睛感染可给予口服红霉素或经静脉使用甲氧苄氨嘧啶/磺胺甲恶唑治疗。