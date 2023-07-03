早产儿呼吸暂停（不呼吸）是指在妊娠期 37 周之前出生的婴儿出现呼吸暂停，持续 20 秒或更长时间，尚不存在已知的引起呼吸暂停的潜在疾病。

如果控制呼吸的大脑部分（呼吸中枢）尚未完全成熟，早产儿会发生呼吸暂停发作。

呼吸暂停会导致血液中含氧量降低，进而导致心率减缓，嘴唇和/或皮肤颜色改变。

该症状的诊断是通过常规检测或者新生儿监护仪来判断的。

如果简单的治疗对患儿无效，需要进行人工呼吸。

患有严重呼吸暂停的新生儿应给予咖啡因以及其他治疗，以刺激呼吸。

随着大脑呼吸中枢发育，呼吸暂停的发作会减少直至停止。

（另请参见新生儿一般问题概述。）

早产儿呼吸暂停通常发生在约 25％ 的早产婴儿中（在妊娠 37 周之前分娩）。早产程度越重，呼吸暂停越频繁，程度越重。

这种疾病通常在出生后 2 至 3 天开始，很少在出生后第一天开始。

在早产儿呼吸暂停时，新生儿可能反复出现正常呼吸与呼吸短暂停顿的交替。在某些早产儿中，呼吸暂停可能不会持续 20 秒，但会导致心率减慢或血液中的氧含量减少。导致心率或血氧水平降低的短时间呼吸暂停仍被认为是早产儿呼吸暂停。

呼吸暂停分为三种类型：

中枢性

阻塞性

混合型

当控制呼吸的大脑部分（呼吸中枢）由于未完全成熟而无法正常工作时，就会发生中枢性呼吸暂停。这是早产儿最常见的呼吸暂停类型。

阻塞性呼吸暂停是由于低肌张力或颈部向前弯曲导致的喉（咽）暂时性阻塞所致。这种类型可能发生在足月儿以及早产儿中。

混合型呼吸暂停是中枢性呼吸暂停和阻塞性呼吸暂停的组合。

在所有类型的呼吸暂停中，心率会变慢，氧气含量降低。

虽然早产是婴儿猝死综合征 (SIDS) 以及早产儿呼吸暂停的风险因素，但早产儿呼吸暂停本身尚不确定是否为 SIDS 的风险因素。

并非所有呼吸暂停都有问题。定期呼吸是正常呼吸的 5 到 20 秒，然后是持续时间少于 20 秒的呼吸暂停。定期呼吸在早产新生儿中很常见，不被视为早产儿的呼吸暂停。足月新生儿也可以出现定期呼吸。它不会导致心率或氧气水平下降，并且通常不会导致其他问题。

早产儿呼吸暂停的症状 在医院，如果早产儿停止呼吸持续 20 秒钟或更长时间，或者心率减慢，则通常为其佩戴可发出声音警报的监护仪。根据发作时间长短，停止呼吸可能会降低血液中的氧含量，从而导致皮肤和/或嘴唇青紫（发绀）或皮肤苍白（苍白）。 在有色新生儿中，皮肤可能会变成黄灰色、灰色或白色。在口腔、鼻子和眼睑内侧黏膜中更容易看到这些变化。 血氧降低可减慢心率（心动过缓）。

早产儿呼吸暂停的诊断 观察或监护仪警报

排除其他原因 通常通过观察新生儿的呼吸或听与新生儿相连的监护仪警报和检查新生儿时发现无呼吸动作来进行呼吸暂停诊断。 呼吸暂停有时可能是疾病的征兆，例如血液感染（脓毒症）、低血糖（低血糖症）或体温低（体温过低）。因此，当呼吸暂停突然或非预期发生或发作频率增加时，医生会评估新生儿以排除这些原因。医生可能会采集血液、尿液和脑脊液样本以检测是否患有严重感染，并检测血液样本以确定血糖水平是否过低。

早产儿呼吸暂停的治疗 轻柔刺激或触摸

病因的治疗

兴奋剂（如咖啡因）

支持呼吸的措施 当通过观察或监控报警注意到呼吸暂停时，所需要做的可能是轻轻地触摸或刺激新生儿，以刺激呼吸。 呼吸暂停的进一步治疗基于病因。医生治疗已知的原因，例如感染。 如果呼吸暂停发作变得频繁，尤其是新生儿患有发绀时，他们将留在新生儿重症监护病房 (NICU)。可以使用刺激呼吸中枢的药物（例如咖啡因）进行治疗。 如果咖啡因不能预防频繁和重度呼吸暂停发作，则新生儿可能需要连续气道正压通气 (CPAP) 治疗。这项技术可使新生儿自主呼吸，同时接受通过放置在鼻孔中的管叉提供的略加压氧气或空气。有难以治疗的呼吸暂停发作的新生儿可能需要呼吸机（帮助空气进出肺部的机器）来帮助他们呼吸。 家庭护理 大多数新生儿可以在不使用监护仪的情况下从医院回家。少数情况下，一些新生儿被送回家时需使用呼吸暂停监护仪，并可能需要咖啡因。但是，婴儿通常在出院前停用咖啡因。 应当教父母如何正确使用监护仪和其他任何设备，警报响起时该怎么办，在需要时进行心肺复苏 (CPR) 以及如何记录事件。大多数监护仪以电子方式储存有关事件的信息。 家长应咨询医生何时停止使用监护仪。 没有证据表明早产新生儿出院并使用呼吸暂停监护仪会降低 SIDS 的风险。

早产儿呼吸暂停的预后 随着时间推移，且随着呼吸中枢的成熟，呼吸暂停发作变得越来越少，并且当新生儿达到妊娠 37 周时，通常不再发生。对于极早产婴儿（例如 23 至 27 周），呼吸暂停可能持续数周。 早产儿呼吸暂停很少导致死亡。