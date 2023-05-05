儿童和青少年的非自杀性自伤

非自杀性自伤是指无意导致死亡的故意自我伤害。例子包括浅表皮肤擦伤、割伤或灼伤（使用香烟或烫发钳），以及刺伤、撞击伤和用橡皮擦反复摩擦皮肤。

（另见儿童和青少年自杀行为。）

有物质使用障碍的青少年更容易伤害自己。

在一些社区中，自伤会突然成为一所高中的时尚，许多青少年会做出自伤行为。在这种情况下，随着时间推移，自伤会逐渐停止。

自伤表明青少年处于极大的困扰中。不过，在许多青少年中，自伤并未指示存在自杀风险。相反，这可能是他们觉得应得的自我惩罚行为。也可能通过自伤来获得父母和／或其他重要人物的关注，表达愤怒，或获得同龄人群的认同感。在其他青少年（精神障碍更为严重，且得到的社会支持较少的青少年）中，自杀风险增加。

其他可能增加自杀风险的因素包括：

经常伤害自己

用几种方法伤害自己

与其他人，尤其是父母之间的社交联系减少

感到生活毫无意义

经常寻求精神医疗保健

有自杀念头

所有故意伤害自己的青少年都应由有处理青少年精神健康问题经验的精神保健专业人员进行评估。医生尝试确定自杀是否是一种风险，并辨别出导致自伤的潜在困扰。医生会尝试确定青少年是否有自尊心低下的问题或是否存在任何其他心理健康问题，例如焦虑、情绪、饮食模式、物质使用或创伤等方面的疾病。

治疗通常涉及个体（有时是团体）治疗。治疗侧重于教导青少年如何更清楚地意识到自己的情绪，如何接受负面情绪作为生活的一部分，如何制定更合适的应对压力的方法，以及如何抵制自我破坏行为的冲动。