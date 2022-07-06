已审核/已修订 7月 2022 | 修改的 12月 2023

肥胖是指根据年龄和性别，身体质量指数 (BMI) 等于或超过第 95 百分位数值。

虽然遗传和其他疾病可以导致肥胖，但大多数青春期孩子肥胖是由于缺乏体育锻炼和摄入的卡路里超过活动水平所需的量引起的。

按年龄和性别，根据 BMI 处于或超过第 95 百分位作出诊断。

进食营养丰富的饮食和增加锻炼有助于治疗肥胖症，一些儿童可能会使用减肥药物或接受减肥手术。

通过身体质量指数 (BMI) 界定肥胖。根据年龄和性别，BMI 处于前 5% 的青少年被视为肥胖。处于前 5% 意味着其 BMI 高于 95% 的同龄人（处于或超过第 95 百分位）。

当今青春期孩子的肥胖是 30 年以前的 2 倍之多。尽管肥胖症的多数并发症都发生在成年期，但肥胖青少年比同龄人更容易患高血压和 2 型糖尿病。虽然不足 1/3 的肥胖成人在青春期也肥胖，但大多数在青春期肥胖的孩子在成年后仍然肥胖。

尽管有许多治疗方法，但肥胖症是最难治疗的问题之一，长期成功率仍然很低。

（另见青少年问题简介。）

青少年肥胖症的病因 影响青春期肥胖的因素和成人是相同的。 激素失调，例如甲状腺功能低下（甲状腺功能减退）或肾上腺功能亢进可能导致肥胖，但很少作为肥胖的原因。由于激素失调而造成体重增加的青少年往往身材矮小，且多数通常有该基础疾病的其他症状。任何矮小且有高血压的肥胖青少年都应接受激素紊乱（库欣综合征）的检查。 遗传因素起着一定的作用，这意味着有些人的肥胖风险高于其他人，并且肥胖症可能在同一家庭成员中更常见。 因为社会对肥胖存在偏见，所以许多肥胖青少年很自卑，变得与社会隔绝。