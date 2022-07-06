青少年的物质使用范围从尝试性到重度物质使用障碍。所有物质使用，甚至是实验用途，也会将青少年置于短期问题（如事故、打架、非自愿的性行为和药物过量）的风险之中。物质使用也会干扰青少年脑发育。如果青少年在青春期经常饮酒、吸食大麻制品（大麻）、尼古丁或其他毒品，则容易受到物质使用的影响，并且产生长期后果的风险增加，例如心理健康障碍、学习成绩不佳、物质使用障碍和成瘾率高。

在现代西方社会，物质使用是青少年用于满足对冒险和寻求刺激的正常发育需要的一种简单方法。不足为奇的是，随着青少年年龄增大，物质使用很常见，许多青少年会在高中毕业前尝试饮酒。反复或持续使用物质的情况要少得多，但即使偶尔使用物质也有风险，不应被轻视、忽视或被成人许可。父母对于饮酒、吸烟、处方药的态度和他们自身所作出的模范作用，会对青少年产生很大的影响。

根据美国全国调查，报告一生中未使用任何物质的 12 年级学生的比例在过去 40 年中稳步上升。然而同时，各种更强效、更容易成瘾和更危险的产品（如处方阿片类药物、高效大麻产品、芬太尼和电子烟）也已经上市。这些产品导致开始使用物质的青少年出现短期和长期后果的风险更高。

COVID-19 大流行对青少年物质的使用有混合影响。在居家期间，开始使用物质的青少年比率下降，但同时大量使用的比率增加，因为一些已经在使用物质的青少年增加了使用作为应对压力的机制。

青少年使用最多的物质是酒精、尼古丁（烟草或蒸汽产品）和大麻制品。

（另见青少年问题简介。）

青少年饮酒 饮酒在青少年中较常见且酒类是青少年最常使用的物质。《监测未来药物使用调查》(Monitoring the Future Survey on Drug Use) 是由美国国家药物滥用研究所进行的物质使用长期研究。这项调查报告称，在 2021 年，美国 12 年级学生中有 54% 的人尝试过饮酒，26% 的人在过去一个月中饮酒并被视为当前饮酒者。大约 39% 的 12 年级学生说他们曾经喝醉过酒。大量饮酒也很常见，将近 90% 的青少年饮酒发生在暴饮时。暴饮被定义为将血液酒精水平提高至 80 毫克／分升（17.37 毫摩尔／升）的酒精摄入模式。构成暴饮的饮酒量取决于年龄和性别，对于年轻青春期女孩来说，2 小时内的饮酒量达到 3 杯即构成暴饮。但是，由于青少年通常直接从瓶中饮酒或倒出自己的酒，因此，饮用量可能比成人的“标准”饮用量大。暴饮使青少年处于发生事故、受伤、无保护措施或非自愿的性行为以及其他不幸事件的危险之中。出于这些原因，应劝阻青少年饮酒。 社会和媒体将饮酒描述为一种可接受、时尚的行为，甚至是一种管理压力、悲伤或心理健康问题的合理机制。尽管存在这样的影响，父母可通过向孩子清楚地表达他们关于饮酒的态度，设定一定的限制，并密切监督孩子的行为。另外一方面，那些兄弟姐妹中有过度饮酒的青少年会认为这种行为是可以被接受的。一些尝试饮酒的青少年可继续发展为酒精使用障碍。发展为酒精使用障碍的危险因素包括较小的年龄即开始饮酒和遗传学因素。所以家有酒精使用障碍患者的青少年应意识到其风险升高。

青少年吸烟 大多数吸烟的成人在青春期就开始吸烟。如果青少年在 19 岁之前不尝试吸烟，他们在成人之后几乎不会吸烟。 可燃性烟草产品是需要燃烧以便食用的产品，例如香烟、雪茄和水烟袋。在 20 世纪 90 年代和 2000 年代，青少年吸食可燃性烟草产品的比率大幅下降，并持续下降。 《监测未来药物使用调查》报告称，2021 年 12 年级学生中约有 4.1% 的人报告当前吸烟（在过去 30 天内吸烟），这低于 1991 年的 28.3% 和 2019 年的 5.7%。仅大约 2% 的 12 年级学生报告每天吸烟。 青少年吸烟的最强风险因素是 父母吸烟

同龄人和偶像（如某些名人）吸烟 通常与儿童期开始吸烟有关的其他风险因素包括 学校表现差

其他高风险行为（如过度节食，尤其是女孩；打架和醉酒驾驶，尤其是男孩；或者饮酒或使用其他物质）

较差的解决问题能力

香烟的可得性

自卑心理 在美国，烟斗吸烟比较少见。12 岁以上的人抽雪茄的比例已下降。 青少年还可以其他形式使用烟草产品。大约 2% 的高中学生当前使用无烟烟草，在过去 10 年中，这一比例已下降。可以咀嚼无烟烟草（咀嚼烟草），将其置于下唇和牙龈之间（蘸烟或嚼烟），或将其吸入鼻子里（鼻烟）。 父母可通过以下方式阻止他们的青春期孩子吸烟和使用无烟烟草产品：积极的示范作用（即不吸烟或嚼烟），与孩子开诚布公地讨论烟草的危害，鼓励已经开始吸烟或嚼烟的青春期孩子戒烟，包括支持他们寻求医疗援助（如有必要）。

电子香烟（蒸汽产品） 电子香烟（电子烟、电子雪茄、蒸汽）是电池供电的设备，利用热量将液体转化为可吸入蒸汽。这些液体通常含有尼古丁，尼古丁是烟草中的活性成分，或含四氢大麻酚 (THC)，这是大麻制品中的活性成分。尼古丁和 THC 都有成瘾性。 （另见蒸汽。） 电子烟最初作为成人吸烟者的替代选择进入市场，其最初形式在青少年中的使用不多。之后它们变成了“蒸汽”，在过去几年内，它们对青少年非常有吸引力，并且越来越受欢迎，尤其是在社会和经济地位中上的青少年中。12 年级学生当前使用电子烟（尼古丁蒸汽，未计入其他物质）的比例从 2017 年的 11% 明显增加至 2019 年的 25.5%。根据《监测未来药物使用调查》，2021 年电子烟的使用量减少到 19.6%，大约 40.5% 的 12 年级学生尝试过电子烟（尼古丁和其他物质），与 2019 年的 45.6% 相比有所下降。 电子烟对健康的负面影响与吸食烟草不同。然而，像普通香烟一样，电子烟中含有的化学物质可导致肺损伤。肺损伤可以是突然的、严重的或持久的，当最严重时，是致命的。此外，这些产品可以递送浓度非常高的尼古丁和 THC。THC 和尼古丁具有高度成瘾性，并且可能存在毒性。来自电子烟的二手蒸汽会使他人暴露于尼古丁和其他化学物质。 电子香烟越来越多地成为青少年暴露于尼古丁的最初形式，但其对成人吸烟率的影响尚不清楚。目前尚不清楚电子烟的长期风险。

大麻制品（大麻） 《监测未来药物使用调查》报告称，2021 年 12 年级学生中有 19.5% 当前使用大麻制品，比 2019 年的 22.3% 有所下降。大约 38.6% 的 12 年级学生报告说曾一次或多次使用过大麻制品。2010 年，当前大麻制品使用率首次超过当前烟草使用率。 大麻制品使用中增加最显著的是 THC 蒸汽吸食。12 年级学生报告当前吸食蒸汽 THC 的比例从 2017 年的 4.9% 增加至 2019 年的 14%（另见蒸汽产品）。这个比例在 2021 年略微下降至 12.4%。

其他物质 青春期使用除酒精、尼古丁和大麻制品以外的物质较少见。 在 2021 年的《监测未来药物使用调查》中，报告曾一次或多次使用过以下非法物质的 12 年级学生比例为： 处方药（无处方的情况下服用）：8.8%

吸入剂（例如胶质、气雾剂）：5.0%

致幻剂（例如，迷幻药 [LSD]、苯环己哌啶 [PCP]、麦司卡林、蘑菇）：7.1%

可卡因：2.5%

合成代谢类固醇（口服或肌肉注射）：0.8%

甲基苯丙胺（非处方药）：0.6%

海洛因：0.4% 最常误用的处方药包括阿片类（麻醉性）止痛药、抗焦虑药、镇静剂和兴奋剂（例如哌甲酯和用于注意力缺陷／多动症的类似药物）。 虽然在运动员当中使用合成代谢类固醇激素更为常见，但非运动员也使用。合成代谢类固醇的使用与许多副作用有关。青少年特有的问题包括骨骼末端的生长板提前闭合，导致永久性身材矮小。其他副作用对于青少年和成人则是相同的。 常常误用的非处方 (OTC) 药包括含有美沙芬的咳嗽和感冒药。OTC 止咳药和感冒药已广泛使用，并且被许多青少年认为是安全的药物，现已成为入门毒品。入门毒品是引入性物质，可增加其他药物使用的可能性和以后物质使用障碍的风险。其他入门毒品包括香烟、酒精和大麻制品。 有报道称，有最小年龄为 12 岁的青少年使用违法药物。许多尝试性使用 OTC、处方药和其他物质的青少年可继续发展为物质使用障碍。

青少年中的物质使用诊断 医生的评估，包括常规筛查和使用筛查工具

有时进行药物检测 有些行为和身体迹象能够表明儿童可能正在使用药物、其他物质或两者皆有。了解这些迹象可以帮助父母和看护者决定是否应该带他们的孩子去看医疗保健专家。 可能使用药物或物质的某些行为迹象： 行为怪异

抑郁或情绪波动，态度改变

行为偏执狂、易怒或焦虑

难以执行任务或集中注意力

偷窃、说谎

喜好隐秘，锁住卧室门

朋友圈发生改变

在校表现下降

对以前的爱好兴趣下降

行为具有攻击性或愤怒或不负责任

睡眠比平时多或少

逃课、不参加运动或活动 可能使用药物或物质的一些身体迹象： 卫生条件差／外观变化

目光呆滞、眼睛流泪或充血

瞳孔比平常大（扩张）或小（收缩）

频繁鼻出血或流鼻涕

口腔溃疡、嘴唇溃疡或两者皆有

面部浮肿

胳膊或腿上有小印迹（由于使用注射针），穿长袖（即使在热天）

手颤抖或手掌发冷、多汗

头痛

烦躁

颤抖或震颤

突然体重减轻 如果父母在孩子物品中发现药物或药物用具（如蒸汽、烟斗、注射器和秤），他们也应该担心可能有毒品或物质使用。 在常规医疗保健机构就诊期间，父母应预计到孩子的医生会向孩子询问有关烟草／尼古丁、酒精和其他药物使用的机密问题，来筛查孩子的物质使用情况。筛查工具用于 12 至 17 岁的青少年。这些简单的工具可以由青少年自己完成，也可以由医生或其他医疗保健从业者完成。这些工具首先询问过去一年吸烟、饮酒和使用大麻制品的频率。其他相关问题根据青少年的回答提问。筛查工具可以帮助医生和其他保健人员评估青少年是否有物质使用障碍或存在物质使用障碍的风险，并实施适当的干预措施或转诊治疗。 药物检测（包括居家检测）可能是评估的一个有用部分，但有很大的局限性。对于使用药物的青少年，如果药物已在检测前从体内清除，或其使用了标准检测板上未包括的药物，或尿液样品受到污染，则尿液检测结果可能为阴性。有时，未使用药物的青少年的药物检测结果为阳性（假阳性）。即使是真正的阳性测试结果也不能说明药物使用频率和严重程度，因此也无法将偶然使用与更严重的问题区分开。 鉴于这些局限性，具有该领域专业知识的医生应当决定在特定情况下是否需要进行药物检测。当父母帮助维护孩子的保密性时，会让医生更容易从孩子那里获得准确的物质使用史信息并与孩子建立信任关系。