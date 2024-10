饮酒在青少年中较常见且酒类是青少年最常使用的物质。《监测未来药物使用调查》(Monitoring the Future Survey on Drug Use) 是由美国国家药物滥用研究所进行的物质使用长期研究。这项调查报告称,在 2021 年,美国 12 年级学生中有 54% 的人尝试过饮酒,26% 的人在过去一个月中饮酒并被视为当前饮酒者。大约 39% 的 12 年级学生说他们曾经喝醉过酒。大量饮酒也很常见,将近 90% 的青少年饮酒发生在暴饮时。暴饮被定义为将血液酒精水平提高至 80 毫克/分升(17.37 毫摩尔/升)的酒精摄入模式。构成暴饮的饮酒量取决于年龄和性别,对于年轻青春期女孩来说,2 小时内的饮酒量达到 3 杯即构成暴饮。但是,由于青少年通常直接从瓶中饮酒或倒出自己的酒,因此,饮用量可能比成人的“标准”饮用量大。暴饮使青少年处于发生事故、受伤、无保护措施或非自愿的性行为以及其他不幸事件的危险之中。出于这些原因,应劝阻青少年饮酒。

社会和媒体将饮酒描述为一种可接受、时尚的行为,甚至是一种管理压力、悲伤或心理健康问题的合理机制。尽管存在这样的影响,父母可通过向孩子清楚地表达他们关于饮酒的态度,设定一定的限制,并密切监督孩子的行为。另外一方面,那些兄弟姐妹中有过度饮酒的青少年会认为这种行为是可以被接受的。一些尝试饮酒的青少年可继续发展为酒精使用障碍。发展为酒精使用障碍的危险因素包括较小的年龄即开始饮酒和遗传学因素。所以家有酒精使用障碍患者的青少年应意识到其风险升高。