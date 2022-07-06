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许多青少年从事性活动，但可能未完全了解避孕、妊娠和包括丙型肝炎和人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染在内的性传播感染。性冲动、缺乏计划以及同时使用药物和饮酒都降低了青少年采用避孕措施和屏障保护（如避孕套）的可能性。
（另见青少年问题简介。）
青少年避孕
青春期怀孕
怀孕可能会给青少年带来很严重的精神负担。
怀孕的青少年及其伴侣会试图辍学或终止职业训练，这样会使他们的经济状况更每况愈下，加重自卑感，并使他们的人际关系更为紧张。青少年孕妇比起成年孕妇更加缺乏孕期照顾，常导致不良妊娠结果，如早产比例较高等。怀孕的青少年，尤其是年幼的儿童和未接受产前检查的青少年，比 20 多岁的女性更容易出现医学问题，例如贫血（身体中没有足够的健康红细胞）和先兆子痫（高血压以及尿液中蛋白，会导致胎儿窘迫）。
年轻青少年母亲的孩子（特别是母亲年龄小于 15 岁的）更容易发生早产及低体重儿。然而，如果在怀孕期给予适当的照料关怀，年长的青少年和与他们社会和经济背景相似的成年人相比，并不存在更多的怀孕问题风险。
怀孕的青少年可以选择继续或终止妊娠。青少年可以自己或与孩子父亲一起抚养孩子，可能是在家人的支持下，或者可以选择自愿放弃孩子（收养）。
所有选择都可能会导致情绪应激。为女孩及其伴侣提供咨询可能非常有帮助。咨询还应包括有关怀孕后使用避孕措施的教育。
当孩子怀孕或使他人怀孕时，青少年的父母可能会有不同的反应。情绪可从伤心到激动、淡漠、失望或生气各异。非常重要的是父母要表达出自己愿意给予孩子支持和帮助的态度，以引导青少年自己寻求解决问题的办法。父母和青少年需要对流产、收养和抚育等问题进行开诚布公的交流，因为这些问题对于青少年而言都是非常难于单独面对和处理的。