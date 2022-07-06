青少年社会心理问题概述

心理和社会（社会心理）问题，尤其是涉及行为和学校的问题，在青春期比在儿童期的任何其他时间更加常见。因为青少年更加独立而且活动范围更大，他们往往不在成年人的直接控制范围之内。当青少年的不当行为变得严重和频繁时，应由精神健康专业人士对其进行社会心理障碍评估。尤其是，抑郁、焦虑和进食障碍在青春期较为常见。患有焦虑症或情绪障碍的青少年可能会出现身体症状，例如疲劳或慢性疲劳、头晕、头痛以及腹痛或胸痛。

抑郁症在青少年中很常见，医生在检查过程中会积极筛查。

自杀很少见，但有关自杀的想法（称为自杀意念）比较常见。对于有自杀意念的青少年需要立即进行精神健康评估；父母不应试图自行决定问题的严重程度。

焦虑症通常在青春期表现出来，情绪障碍和破坏性品行障碍也是如此，例如对立违抗性障碍和品行障碍。

COVID-19 大流行及其引起的全球反应，包括日常事务和学校时间安排的变化，影响了许多青少年中的抑郁和焦虑发生率。

思维障碍是个体难以区分幻想和现实的障碍（也称为精神病），最常始于青春期或成年初期。精神病首次发作被称为精神病发作。精神分裂症和情感分裂性精神障碍是思维障碍的例子。精神病发病期可能与用药相关。在这些情况下，精神病可能会在一段时间后消失。使用大麻制品（大麻），特别是可食用产品，可能会导致精神病发作。一些出现由大麻制品引起的精神病发作的青少年会继续发展成慢性精神病。

进食障碍（尤其在女孩中）较为常见，并可能危及生命。一些青少年竭尽全力隐藏进食障碍的症状，这可能包括食物摄入大幅减少、进餐后排便、使用泻药或大量剧烈运动。

医生通常可识别这些问题。他们可为青少年提供实用性建议，并在适当时鼓励青少年接受由专科医生提供的治疗。

（另见青少年问题简介。）