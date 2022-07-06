学校占青少年生活的很大一部分。生活领域中的几乎任何困难通常都表现为学校问题。

学校问题包括

惧怕上学

未经许可旷课（逃学）

辍学

学习成绩不良

1% 至 5% 的青少年恐惧上学。这种恐惧可能无显著特点，或者与某个人（老师或另一名同学—参见欺凌）或学校活动（如体育课）有关。青春期孩子可能会出现一些身体症状，如腹痛，或仅仅只是表示拒绝上学。学校工作人员和家庭成员应尝试了解和解决原因，并鼓励青少年上学。

反复逃学或辍学的孩子已经形成了一种自我意识的决定来逃避学校。这些青少年的学业成绩通常较差，而且在与学校有关的活动中很少取得成功或满足感。他们往往从事高风险行为，如无保护措施的性生活、服用药物和参与暴力活动。

对于有辍学风险的青少年，应让其认识到其他的教育手段，如职业培训、毕业同等学历 (GED) 和替代性方案。

（另见青少年问题简介。）

青春期学校问题的病因 青春期学校问题可能是由以下几种原因导致 精神障碍，例如焦虑或抑郁

物质使用

家庭冲突

学习障碍

行为障碍

青春期叛逆和对独立性的心理需要 有时，不恰当的学业安排也会导致学校问题，特别是对于那些存在早年未发现的学习障碍或轻度智力残疾的青少年。 注意力缺陷／多动症 (ADHD) 和学习障碍通常在儿童期早期开始，可能会持续导致青少年在学校出现问题。偶尔，这些疾病会在青春期首次被发现，因为学校功课变得更具挑战性。

青春期学校问题的诊断 学习和心理健康评估 总体而言，应对有显著学校问题的青少年进行全面的学习评估和精神健康评估。可能需要教育专家来帮助支持学校的参与。

青春期学校问题的治疗 特定问题的治疗

学习环境的变化

一般支持和鼓励 对特殊的疾病进行相应的治疗，同时要提供支持和鼓励。学习环境的改变对于有学校问题的青少年也可能会有很大的帮助。 联邦残疾人教育法案 (IDEA) 要求学校通过提供个性化教育计划 (IEP)，为有学习障碍的学生和其他未能达到学业潜力的学生进行评估并提供适当的服务。