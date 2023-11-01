代谢和减重（减肥）手术改变胃、肠道或两者，使有肥胖症或超重并出现与肥胖相关的代谢性疾病（如糖尿病或血脂异常）或其他体重相关并发症（如高血压、睡眠呼吸暂停或心脏病）的患者减肥。
在美国，每年约有 26 万人接受代谢和减肥手术。这个数字约占全世界减肥手术总数的三分之二。这些手术可极大地降低体重。手术可使患者的体重的超重部分减少一半或以上，达 80 至 160 磅。开始时，体重减轻很快，然后在 1-2 年内逐渐变慢。减重手术后体重往往可以维持几年的时间。减轻体重可大大降低体重相关性疾病（如睡眠呼吸暂停和糖尿病）的严重程度和风险。减轻体重还可以改善情绪、自尊心、形象、运动水平、改善工作能力和人际关系。
减肥手术的专家建议对体重指数 (BMI) 超过 35 的人进行手术，无论其他健康状况如何，以及对 BMI 30 至 34.9 的代谢性疾病（如糖尿病和心脏病）患者进行手术。许多这类人也有资格服用减肥药。如何将减肥药与手术结合使用还在研究中。
接受手术治疗的患者需要做到以下几点：
理解代谢和减肥手术的风险和效果
手术后能主动调整饮食和生活方式
尝试过其他减肥方法
身体和心理上能够接受手术
手术前的特定检测以及转诊和施行手术之间的时间长短可能取决于患者的保险公司。
通常情况下，在考虑代谢和减肥手术时，不将年龄单独地列为考虑因素。代谢和减肥手术对 18 岁以下的患者有良好的短期和长期效果。
如果患者存在以下情况，则不适合手术
代谢和减肥手术的类型
代谢和减肥手术使用两种方法之一：
微创手术
开腹手术
通常使用微创技术——腹腔镜或机器人辅助手术。在腹腔镜手术中，将装有摄像头的管子（腹腔镜）插入肚脐附近的小切口。然后有 4～6 个其他的手术器械也会通过那个小切口进入腹腔。在机器人辅助手术中，外科医生使用机器人手臂握住和操纵穿过小切口的器械。传统开放手术使用上下腹部的长切口，现在仅在某些情况下施行。微创技术与开放性手术相比，可减少疼痛和缩短愈合时间。
代谢和减肥手术可能包括
缩小胃的大小，有时需旷置一段小肠（例如，Roux-en-Y 胃旁路术）
内镜手术（如在胃内放置球囊）
这两个手术均可限制食物的摄入量。此外，它们还会导致代谢和激素的变化，从而促进体重减轻，例如，使患者更快感到饱腹感。
在美国进行的最常见手术包括：
修正手术（如缩小胃囊的大小）
胆胰分流并十二指肠转位术 (BPD/DS)
单吻合口十二指肠-回肠旁路术并袖状胃切除术
内镜下手术
现在很少进行一些手术，如垂直带状胃成形术和可调节胃束带手术。
袖状胃切除术
Roux-en-Y 胃旁路术
Roux-en-Y 胃旁路术将胃的一小部分与其余部分分离，做成一个小胃囊。因此，一次可以进食的食物量大幅度减少。胃囊被连接到小肠的下段（称为空肠）。于是，一大部分胃和一大段小肠被绕过。经手术重新排列的小肠类似于 Y 型，手术因此而得名。胃囊与肠之间的接口变窄。因此，食物缓慢地从胃囊进入小肠，患者可能在较长时间内都有饱腹感。由于食物绕过了胃被分离的下部和小肠的上部（十二指肠），而它们是消化和吸收食物的主要部位，因此吸收的食物量和热量降低。将胃和十二指肠的旁路部分连接到小肠的下部，这样消化液（由肝脏和胰酶产生的胆酸）仍然可以与食物混合，使食物被消化。这样也可使维生素和矿物质等营养素被吸收，从而减少营养不良的风险。
胃旁路术（和袖状胃切除术）会导致某些激素发生变化。这些变化可能导致饱腹感更快地出现，并可能有助于减肥。这些变化也改善了人体利用葡萄糖（一种糖）的方式，可能有助于降低糖尿病的严重程度或使糖尿病缓解。
大多数人需留院一天或更长时间。
对于很多做过胃旁路术的人来说，食用高脂肪食物和精制糖可能导致倾倒综合征。倾倒综合征的症状包括消化不良、恶心、腹泻、腹痛、出汗、头晕和虚弱。当未消化的食物过快地从胃进入小肠即可导致倾倒综合征。与袖状胃切除术类似，如果胃内容物在新连接处漏出胃并出血，胃旁路术的并发症可能包括感染。肠梗阻是一种罕见的并发症，可在手术后随时发生。
消化道部分分流术
该手术（称为 Roux-en-Y 胃旁路术）将胃的一小部分与其余部分分离，做成一个小胃囊。胃囊被连接到小肠的下段，经手术重新排列的小肠类似于 Y 形，从而导致部分胃和小肠被旷置。但是，消化液（胆汁和胰酶）仍然可以同食物混合，使人体仍然能够吸收维生素和矿物质，从而减低了患营养不良的风险。
修正手术
有时，当患者尚未达到体重目标或在体重减轻后恢复体重，或发生了不同的并发症，需要进行第二次（称为修正）手术。例如，如果在袖状胃切除术后发生胃食管反流病 (GERD)。GERD 可以通过 Roux-en-Y 胃旁路术进行治疗。
修正手术可能比原手术更复杂，并发症风险稍高。但是，这些手术在由有经验的减肥外科医生进行时是安全和有效的。
修正手术的类型取决于原手术和修正原因。例如，如果进行了胃旁路术，胃囊可能会扩张，需要缩小。或者，外科医生可能会缩短与胃相连的小肠部分。这些手术可减少热量和营养素的吸收以及人可以吃的食物量。
在进行修正手术之前，通常进行内镜检查。将一根柔性观察导管穿过口腔和喉咙，检查消化道上部。也可进行钡餐 X 线检查。在患者吞入钡剂后进行 X 线检查，钡剂能勾勒消化道的外形，从而帮助医生发现其异常。
胆胰分流并十二指肠转位术
在美国，胆胰分流并十二指肠转位术在减肥手术病例中的占比不足 5%。然而，每年进行的手术数量正在增加。
胆胰分流并十二指肠转位术通常仅在肥胖症非常严重的患者中进行。
该手术有三个主要步骤：
分离小肠第一段（十二指肠）
在下段小肠（回肠）和十二指肠之间建立连接
在回肠的两个部分之间建立额外的连接，以产生类似于 Roux-en-y 胃旁路术中的 Y 形。
首先，进行袖状胃切除术以切除大部分胃。
然后，小肠的第一部分（十二指肠）在胃末段后被分离。将肠的下部（回肠）连在十二指肠上，使食物从十二指肠的起始部分进入回肠。然后，在回肠的两个部分之间建立第二连接。
因此，大部分小肠中段（空肠）被绕过。这导致消化液（胆汁酸和胰酶）不能像正常那样较好地与食物混合，从而减少营养素和热量吸收。患者体重会明显减轻，但如果患者不服用补充剂，可能会出现营养缺乏。手术后，医生会进行检查，看是否有维生素和矿物质缺乏。胆胰分流并十二指肠转位术也可帮助代谢综合征患者。
胆胰分流并十二指肠转位术可以按一个或两个手术来做：首先，仅进行袖状胃切除术，然后在初始体重减轻后进行胆胰分流并十二指肠转位术。
单吻合口十二指肠-回肠旁路术并袖状胃切除术
单吻合口十二指肠-回肠旁路术并袖状胃切除术与胆胰分流并十二指肠转位术相似，但略为简单、用时更少，且营养缺乏的风险较低，因为小肠吸收营养物质的部分更长。主要的区别是，单吻合口十二指肠-回肠旁路术并袖状胃切除术仅涉及一个连接。
首先，进行袖状胃切除术以切除胃的大部分，并形成较小的香蕉形胃。
然后，小肠第一段（十二指肠）在胃下方切开。另一切口是从小肠下端（回肠）的几英尺处切开。然后将附着于胃的十二指肠切口末端连接到回肠。由于新小肠段的长度仍然相对较长，因此吸收的营养素更多。
手术后，患者仍需服用营养补充剂并接受监测是否有营养素缺乏，尽管与胆胰分流并十二指肠转位术后相比，营养素缺乏发生的可能性较低。体重大幅下降并持续，患者感到饥饿感减轻，血糖得到控制。
这种手术可能会加重或导致胃食管反流症状。也可能发生胆汁反流。
内镜下手术
新的内镜下手术可以帮助治疗不能接受手术或不愿接受手术的患者。
有一项手术是将未充气的球囊向下经咽喉放入胃部，向球囊中注入盐水。球囊可减少胃可容纳的食物量，使人们在进食少量食物后感觉饱胀。6 个月后，取出球囊。患者最初能够减轻体重，但在长时间后体重可能会恢复。
另一种手术是内镜下胃袖状成形术。医生将内镜通过口腔向下经咽喉插入胃，并通过内镜引导器械进入胃中。然后医生从内部缝合胃，使胃变小。这种手术并发症发生率低。最常见的并发症包括恶心、胃肠出血、胃内容物渗漏和感染。
胃食管反流不太可能发生在内镜下胃袖状成形术后。此外，内镜下胃袖状成形术是可逆的。5 年后的结果表明体重下降得以维持，但有些患者需要进行修正手术。
可调节胃束带手术
可调节胃束带手术如今在美国很少使用。接受过这种手术的患者常需移除束带，并进行袖状胃切除术或胃旁路术。
可调节胃束带手术将束带绑在胃的上端，将胃分成较小的上部分和较大的下部分。食物仍可通过结扎的束带进入肠道，但是束带减缓了这个过程。将一段导管的一端连在束带上，另一端连在一个有端口的装置上。将这个端口埋在皮肤下面，以便于术后调整束带的松紧。医生可以通过这个端口往束带中注射液体，使之膨胀，从而缩小胃上部和胃下部之间的通路。或者如果发生问题或束带捆扎过紧，医生也可从束带中抽出液体，使该通路变宽。当通道缩小，胃上部充满得更快，会向大脑发出胃已经满了的信号。这样，患者进餐减少而逐渐减轻体重。
长期并发症包括胃食管反流、食管炎、束带滑脱和束带下组织退化。
胃束带手术
这个手术是将一个可以调节的束带放置于胃的上部。其可以通过调节束带的尺寸来调节食物通过胃的通路的大小。
在腹部切一个小切口后，插入内视镜（腹腔镜）。通过腹腔镜，医生将束带放置于胃的上部。束带的内部是一个充气环，该环通过另一端的小端口连接到管道。端口位于皮肤下面。一个特殊的针头可以通过皮肤插入端口。通过这个针头可向束带中注入或抽出盐水。这样，胃内通道的大小就可以调节了。当通道变小，胃上面的部分就会很容易充满，从而使患者很容易有饱腹感，从而减小食量。
代谢和减肥手术的评估
患者在代谢和减肥手术前需接受评估，以确定手术是否可能对他们有利。医生会尝试确定患者在手术后遵循所需生活方式改变的准备程度和能力。
需要进行体格检查和其他检测。检查可包括以下内容：
手术前进行常规检查，以确定重要的器官是否功能良好
血液检查，包括肝功能检测（确定肝功能是否正常以及肝脏是否受损）以及检测血糖、胆固醇和其他血脂水平（空腹）
验血测量维生素 D、维生素 B12、叶酸和铁的含量
心电图，查明有无冠状动脉疾病
有时评估消化道（使用 X 线检查或内窥镜检查）
有时做腹部（包括胆囊）超声检查
有时做超声心动图（心脏超声检查）
有时做肺功能检查，以评估肺部功能是否正常，例如，患者有无哮喘或慢性阻塞性肺疾病 (COPD)
有时做甲状腺功能检查
有时进行睡眠评估（包括多导睡眠描记术）和睡眠呼吸暂停测试
当检测到某些疾病后，可采取措施来控制它们，从而减少手术的风险。例如，治疗高血压。建议吸烟的患者应在手术前至少 8 周停止吸烟，并最好永久戒烟。吸烟增加呼吸疾病的风险、以及术后消化道溃疡和出血的风险。
还要进行精神健康和营养评估。患者应告诉医生他们所用的药物和药草。某些药物，包括抗凝剂（如华法林）和阿司匹林，必须在手术前停用。
代谢和减肥手术后
手术后给予止痛药。
代谢和减肥手术后，一些症状是常见的，并不意味着有问题。然而，以下症状出现时应打电话或看医生：
切口处感染的迹象，如红肿、剧烈疼痛、肿胀、难闻的气味、或渗血
伤口的缝合边缘分离
持续或增加的腹痛
持续发烧或寒战
呕吐
切口部位持续出血
心律失常
腹泻
黑便，柏油样便，恶臭
气短
出汗
突然苍白
胸痛
患者恢复到正常饮食的时间各不相同。在最初 2 周，只能进食流质食物。患者在一天中多次少量饮用。他们应按医嘱尽可能多地摄入液体。大部分液体应为液体蛋白质补充剂。在接下来的 2 周，患者应摄入主要由糊状或泥状的高蛋白质食物构成的软质膳食和蛋白质补充剂。4 个星期后，他们通常可以开始吃固体食物。
以下的建议可以帮助患者避免消化不良和不适感：
小口吃食物
彻底咀嚼食物
避免高脂肪和高糖食物，如快餐、蛋糕、饼干
每餐只吃少量
进食固体食物时，应避免饮用液体
适应新的饮食习惯是很困难的。患者可能受益于咨询服务和/或支持小组。
通常，患者可以在手术后恢复他们的常规用药。但片剂可能要磨碎后使用，如果患者正在服用长效或缓释制剂药物，医生必须将它们转换成速释制剂。
患者应在手术后一天开始散步或做腿部练习。为了防止血栓，他们不应该在床上呆很长时间。他们可以在 1 周后恢复他们的日常活动，几星期后开始常规的运动（如有氧运动和力量训练）。他们在做任何抬重物和体力劳动前，应咨询医生，通常在 6 周内避免做繁重的体力活动。
可能带来的问题
患者会疼痛，并有恶心和呕吐。便秘是常见的。喝更多的液体和不在床上待太长时间可以帮助缓解便秘。
任何手术后均有可能发生严重并发症，如切口问题、感染、血栓移行到肺部（肺栓塞）以及肺部疾病（参见手术后）。
此外，下列并发症可能在代谢和减肥手术后发生：
肠梗阻： 肠梗阻发生率为 2～4%，因为肠道变得扭曲缠绕或形成瘢痕组织而被堵塞。梗阻可以在术后几个星期到几个月甚至几年后发生。症状有严重腹痛、恶心、呕吐。
吻合口瘘： 约 1%-3% 的患者在胃和小肠之间的新连接处发生吻合口瘘。瘘通常发生在手术后 2 周内。这会导致胃内容物泄漏到腹腔（腹膜腔），引起严重感染（腹膜炎）。症状包括心率加快、腹部疼痛、发热、呼吸急促和全身不适感。
出血： 出血可发生在胃和小肠的连接处、消化道的其他地方、或腹腔。患者会呕血或血便、黑便、柏油样便。
胆结石： 许多完全遵循快速减重饮食的人可患胆结石。高达 15% 接受代谢和减肥手术的患者日后需要行胆囊切除术。
肾结石： Roux-en-Y 胃分流术会略微增加肾结石的风险，因为草酸盐会积聚在尿液内。尿内草酸盐水平高可导致形成钙结石。为了预防结石形成，建议术后患者不要吃含草酸盐的食物。草酸盐含量高的食物包括菠菜、大黄、 杏仁、带皮烤土豆、玉米糁和大豆粉。
痛风： 肥胖症会增加发生痛风的风险。有痛风的患者在接受代谢和减肥手术后，痛风发作可能会更频繁。
营养缺乏： 如果患者不尽量进食足够的蛋白质，就可能患蛋白质缺乏。维生素和矿物质（如维生素 B12 和 D、钙和铁）也可能在手术后不被吸收。如果长期呕吐，可能出现硫胺素缺乏。患者需要终身服用维生素补充剂，并偶尔需要矿物质或其他补充剂（视手术类型而定）。
生殖健康： 育龄女性的生育能力在手术后可能会改善。这些女性应考虑在减肥手术前后采取避孕措施，避免在手术前和术后 12～18 个月内怀孕。
死亡： 在认证的专科医院，术后第一个月的死亡率为 0.2% 至 0.3%。在其他医院，死亡（和严重并发症）的风险可能更高。死亡原因包括血栓移行到肺、胃或肠吻合口瘘引起的严重感染、心脏病发作、肺炎和小肠梗阻。曾发生血栓或阻塞性睡眠呼吸暂停的患者，以及术前身体机能欠佳或需要开放性手术的患者具有较高风险。极度肥胖的患者、男性患者，或年龄较大患者可能有较高死亡风险。
体重减轻
代谢和减肥手术后的平均体重下降值取决于手术类型。体重下降值通常用体重的超重部分的下降百分比来表示。超重重量是指人们的实际重量和理想重量之差。
接受袖状胃切除术的患者，2 年后减少 33% 至 58% 多余体重。
接受 Roux-en-Y 胃旁路术的患者，2 年后减少 50% 至 65% 多余体重。
接受 BPD-DS 和 SADI-S 的患者，减少 75% 至 90% 多余体重。
虽然大多数患者的体重会稍有回升，但大多数的体重下降值可维持长达 10 年。