代谢和减重（减肥）手术改变胃、肠道或两者，使有肥胖症或超重并出现与肥胖相关的代谢性疾病（如糖尿病或血脂异常）或其他体重相关并发症（如高血压、睡眠呼吸暂停或心脏病）的患者减肥。

在美国，每年约有 26 万人接受代谢和减肥手术。这个数字约占全世界减肥手术总数的三分之二。这些手术可极大地降低体重。手术可使患者的体重的超重部分减少一半或以上，达 80 至 160 磅。开始时，体重减轻很快，然后在 1-2 年内逐渐变慢。减重手术后体重往往可以维持几年的时间。减轻体重可大大降低体重相关性疾病（如睡眠呼吸暂停和糖尿病）的严重程度和风险。减轻体重还可以改善情绪、自尊心、形象、运动水平、改善工作能力和人际关系。

减肥手术的专家建议对体重指数 (BMI) 超过 35 的人进行手术，无论其他健康状况如何，以及对 BMI 30 至 34.9 的代谢性疾病（如糖尿病和心脏病）患者进行手术。许多这类人也有资格服用减肥药。如何将减肥药与手术结合使用还在研究中。

接受手术治疗的患者需要做到以下几点：

理解代谢和减肥手术的风险和效果

手术后能主动调整饮食和生活方式

尝试过其他减肥方法

身体和心理上能够接受手术

手术前的特定检测以及转诊和施行手术之间的时间长短可能取决于患者的保险公司。

通常情况下，在考虑代谢和减肥手术时，不将年龄单独地列为考虑因素。代谢和减肥手术对 18 岁以下的患者有良好的短期和长期效果。

如果患者存在以下情况，则不适合手术

精神疾病不受控（如重度抑郁症）

有物质使用障碍

癌症未缓解或有另一种危及生命的疾病

代谢和减肥手术的评估 患者在代谢和减肥手术前需接受评估，以确定手术是否可能对他们有利。医生会尝试确定患者在手术后遵循所需生活方式改变的准备程度和能力。 需要进行体格检查和其他检测。检查可包括以下内容： 手术前进行常规检查，以确定重要的器官是否功能良好

血液检查，包括肝功能检测（确定肝功能是否正常以及肝脏是否受损）以及检测血糖、胆固醇和其他血脂水平（空腹）

验血测量维生素 D、维生素 B12、叶酸和铁的含量

心电图，查明有无冠状动脉疾病

有时评估消化道（使用 X 线检查或内窥镜检查）

有时做腹部（包括胆囊）超声检查

有时做超声心动图（心脏超声检查）

有时做肺功能检查，以评估肺部功能是否正常，例如，患者有无哮喘或慢性阻塞性肺疾病 (COPD)

有时做甲状腺功能检查

有时进行睡眠评估（包括多导睡眠描记术）和睡眠呼吸暂停测试 当检测到某些疾病后，可采取措施来控制它们，从而减少手术的风险。例如，治疗高血压。建议吸烟的患者应在手术前至少 8 周停止吸烟，并最好永久戒烟。吸烟增加呼吸疾病的风险、以及术后消化道溃疡和出血的风险。 还要进行精神健康和营养评估。患者应告诉医生他们所用的药物和药草。某些药物，包括抗凝剂（如华法林）和阿司匹林，必须在手术前停用。