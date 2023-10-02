吸烟、慢性胰腺炎、肥胖症和接触某些化学物质是胰腺癌的危险因素。

典型症状包括疼痛、体重下降、黄疸和呕吐。

诊断方法是计算机断层扫描或磁共振成像后进行超声内镜检查和活检。

治疗方法是联合手术和化疗。

胰腺癌常常致命。

胰腺是位于上腹部的一个器官。它可生成消化液，并将其分泌至消化道。胰腺也产生胰岛素，胰岛素可帮助控制血糖。

大多数胰腺癌性（恶性）肿瘤是腺癌。腺癌通常来源于胰管内侧的细胞。大多数腺癌发生在最靠近小肠第一段（十二指肠）的胰头内。

胰腺定位

胰腺癌在美国越来越常见，每年约有 64,050 人患病，约 50,550 人因此死亡。胰腺癌通常50岁以前不发病。诊断的平均年龄55岁。男性发病率为女性的两倍。

胰腺癌的危险因素包括

吸烟

慢性胰腺炎

肥胖

暴露于某些化学物质（例如石棉、苯和氯化碳氢化合物）

胰腺癌在吸烟者中比非吸烟者中更常见。慢性胰腺炎患者的风险也更大。病患亲属的患病风险可能增大。

酒精和咖啡因似乎并不是危险因素。

胰腺癌的罕见类型 胰腺的囊腺癌是胰腺癌的一种少见类型，由液性的、良性的囊腺癌发展而来，常引起上腹疼痛，而且长得很大以至于医生可透过腹壁扪及。常引起上腹疼痛，而且长得很大以至于医生可透过腹壁扪及。 通常根据一类特殊的腹部计算机断层扫描 (CT) 或者磁共振成像 (MRI) 的结果作出诊断。 仅 20% 的囊腺癌患者在进行手术时已发生了转移（扩散）。所以，囊腺癌的预后比腺癌好。如果肿瘤未发生转移且整个胰腺已手术切除，患者有65%的机会生存5年以上。 胰腺导管内乳头状黏液性肿瘤是一类罕见的胰腺肿瘤，其特征是主胰管增大（扩张）、黏液过量生成、胰腺炎反复发作和偶感疼痛。这些肿瘤可以是癌性也可以是非癌性。 胰腺导管内乳头状黏液性肿瘤通过 CT 或 MRI 进行诊断，有时通过内镜超声（内镜顶端有一个超声探头，显示消化道黏膜的清晰度更高）进行，并活检和分析囊肿液。 治疗方法通常是手术。术后，非癌性胰腺导管内乳头状黏液性肿瘤患者的 5 年存活率高于 95%。癌性胰腺导管内乳头状黏液性肿瘤患者的 5 年存活率为 50% 至 75%。

胰腺癌的症状 在早期阶段，胰腺癌通常不会引起症状，直到肿瘤增大。因此，在90%的病例中，在诊断时，肿瘤已扩散（转移）到胰腺以外。 最终，大部分患者出现严重的上腹疼痛，在背中部也可以感受到。身体前倾或采用胎姿可缓解疼痛。 体重减轻十分常见。 胰腺癌的并发症 胰头的腺癌可阻碍胆汁（肝脏产生的消化液）排入小肠（参见胆囊和胆道）。因此，胆汁流动受阻所导致的黄疸（皮肤和巩膜黄染）是一种典型的早期症状。黄疸引起的并发症是全身瘙痒，主要由于胆盐晶体沉积于皮下所致。呕吐是由于肿瘤位于胰头阻止胃内容物进入小肠（胃流出道梗阻）或小肠本身梗阻。 胰体或胰尾的腺癌可引起脾（产生、监控、储存和破坏血细胞的器官）静脉梗阻，导致脾脏增大（巨脾）。梗阻还可引起食管（食管静脉曲张）和胃周围的静脉变得肿胀和扭曲（曲张）。可能会导致严重的大出血，尤其是食管曲张静脉破裂时。 胰腺中的某些细胞产生胰岛素，这种激素对控制血糖水平而言至关重要。缺乏胰岛素可导致糖尿病。于是，由于胰腺癌细胞会取代正常胰腺细胞，因此一半的胰腺癌患者会发生糖尿病，这会导致高血糖症状，如频繁大量排尿和过度口渴。 胰腺癌也可能阻碍胰腺生成消化酶，导致食物的分解和营养素的吸收出现问题（吸收不良）。这种吸收不良可引起腹胀和气胀以及水样、油腻性和/或恶臭性腹泻，导致体重减轻和维生素缺乏。

胰腺癌的诊断 计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像/磁共振胰胆管造影 (MRI/MRCP) 后进行超声内镜检查和活检 早期诊断胰体或胰尾肿瘤很困难，症状出现晚，而且体检和血象均正常。当怀疑胰腺癌时，首选检查是 CT 或称为 MRCP 的一类特殊 MRI（参见磁共振成像）。这些影像学检查完成后通常会进行超声内镜检查（顶端有一个微型超声探头的内镜经口进入胃和小肠第一段）。检查过程中，可通过内镜采集组织样本（活检）。 胰腺癌确诊之前，医生可能需在 CT 或超声扫描的引导下，用穿刺针经皮穿刺采集一份胰腺样本以在显微镜下检查（活检）。但是，这种方法有时会错过肿瘤。可采用相同方法进行肝穿活检，明确癌症是否已从胰腺向外扩散。如以上检查均正常，但医师仍考虑胰腺癌，可手术探查。 内镜逆行胰胆管造影（见图了解内镜逆行胰胆管造影）是对黄疸患者的另一项检查。也进行血液检查。

胰腺癌的治疗 手术

化疗或联合化疗和放疗（放化疗）

止痛药 唯一的治愈希望是实施手术切除，但手术只能在癌症未扩散的患者中进行。但大多数患者在诊断时肿瘤已经扩散。手术时可切除胰腺，或切除一部分的小肠第一段（十二指肠）或切除一部分胰腺。 术前可给予化疗或放化疗。 胆道流出道梗阻可在肝脏和胆囊排出胆汁的管道放置支架来减轻。另一种姑息疗法是通过手术在梗阻旁另建通道分流。例如，小肠梗阻后，直接将胃与梗阻段以下小肠连接另建通道分流。如果这些方法不能缓解瘙痒，可口服考来烯胺。 轻度疼痛可用阿司匹林或对乙酰氨基酚来减轻。但大多数时候，需用强效止痛药，如可待因、羟考酮或吗啡。如果患者有剧烈疼痛，可通过注射药物至神经内以阻断痛觉传导的方式缓解疼痛。 胰腺消化酶的缺乏可口服胰酶制剂治疗。如糖尿病发展，胰岛素治疗很有必要。 在大多数病例中，胰腺癌最终导致患者死亡，因此医生通常会与患者、患者家属及其他医疗保健专业人员讨论临终关怀事宜（参见临终治疗选项）。