注射给药（肠胃外给药）包括以下途径：

皮下（皮下）

肌肉内（肌肉内）

静脉内（静脉内）

鞘内（脊髓周围）

药物可制成在注射部位吸收时间较长的制剂，吸收时间可以数小时、数天，甚至更长。与那些吸收较快的制剂相比，这些制剂可减少给药次数。

对于皮下途径，将针头插入紧邻皮肤下方的脂肪组织。药物注射后进入小血管（毛细血管），由血流转运出去。或者，药物通过淋巴管到达血流（见图淋巴系统：有助于抵御感染）。蛋白类药物体积较大，例如胰岛素，常通过淋巴循环转运至血液，这类药物如果由毛细血管运输速度会非常慢。皮下给药用于多种蛋白类药物，因为此类药物口服后很容易在消化道中被降解。

某些药物（如用于激素计划生育的孕酮）可通过皮下植入塑料胶囊给药（植入）。虽然这种给药途径罕见使用，但是它的主要优点在于提供长期治疗作用（例如，植入用于避孕的依托孕烯可以持续有效长达 3 年)。

当需要较大量的药品时，肌内途径优于皮下途径。因为肌肉位于皮肤和脂肪组织的下层，注射时需要较长的针头。肌肉注射的部位通常在上肢、大腿和臀部。药物吸收入血的速度与肌肉的血流情况有关：血流量越少，药物吸收所需时间越长。

对于静脉内途径，将针头直接插入静脉。药液可单次给药或者连续静脉输注给药。输液时，药液在重力作用下（通过可折叠塑料袋）或者更常见的是通过输液泵进入插在前臂的导液管中，然后进入血流。静脉给药是精确快速给药的最好方法，是一种易于调控，且能发挥全身作用的给药方式。静脉给药适用于刺激性药物，而这类药物如果经皮下或肌肉注射，会引起疼痛和组织损伤。静脉内注射可能比皮下或肌肉注射更难实施，因为可能难以向静脉插入针头或导管，尤其对于肥胖患者。

静脉给药时，药物瞬时入血液，起效速度比其他给药途径都迅速。因此医务人员应密切监测静脉注射后的患者情况，以了解药物是否发挥作用或是引起不良反应。另外，通过这种途径给药的药物效果往往持续较短时间。因此，一些药物必须通过连续输注法给药，以保持其效果恒定。

鞘内途径是将针头插入脊柱下部的两块椎骨之间，并插入脊髓周围的间隙中。然后将药液注射入椎管。通常要用少量局部麻醉药麻醉注射部位。当脑部、脊髓、脑膜需要快速给药或局部给药时，一般采用这种给药途径，例如治疗这些部位的感染。麻醉药和镇痛药（例如吗啡）有时也采用此种方式给药。