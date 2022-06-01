将药物通过几个途径输入身体。它们可以被
经口给予（口服）
经血管（静脉注射 [IV]）、经肌内（肌肉注射 [IM]）、经脊髓腔（鞘内注射）、或经皮下（皮下注射 [sc]）
置于舌下（舌下）或置于齿龈和颊之间（经颊）
经直肠（直肠给药）、经阴道（阴道给药）
置于眼中（通过眼途径）或耳内（通过耳途径）
经鼻吸入鼻黏膜（鼻腔给药）
吸入肺中，通常经口腔（通过吸入）或口鼻部（通过雾化）
涂抹于皮肤（皮肤给药）等发挥局部或全身作用
通过贴剂贴于皮肤（透皮给药）发挥全身作用
每种途径具有特定目的、优点和缺点。
（另请参见给药和药物代谢动力学简介。）
口服途径
许多药物可以作为液体剂、胶囊剂、片剂或咀嚼片剂口服给药。口服给药最方便、最安全和最经济，因此是最常用的给药方式。但是，由于药物要经过消化道，使其应用有局限性。口服药物从口腔和胃就开始被吸收。然而，大部分药物通常从小肠吸收。药物穿过肠壁、行进至肝脏，之后通过血流转运至其靶部位。多数药物在小肠壁和肝脏会发生化学结构改变（代谢），从而降低血液中的药物量。因此静脉给药只需较小剂量就可达到相同作用。
口服给药时，消化道内的食物和其他药物可影响药物的吸收速度和程度。因此，有些药物应空腹服用，有些应与食物同时服用，有些不能与其他药物同服，还有些药物则根本不能口服。
某些药物口服会刺激消化道。例如，阿司匹林和大部分的其他非甾体类抗炎药（NSAID）可能损伤胃和小肠的衬层，从而可能引起或加重事先存在的溃疡。另一些药物通过消化道吸收较少或不规律，还有些药物可被胃酸和消化酶破坏。
当不能利用口服途径时，需要其他给药途径，例如：
当患者不能经口摄入任何东西时
当药物必须迅速给药或以精确或极高剂量给药时
当药物从消化道吸收不良或不规律时
注射途径
注射给药（肠胃外给药）包括以下途径：
皮下（皮下）
肌肉内（肌肉内）
静脉内（静脉内）
鞘内（脊髓周围）
药物可制成在注射部位吸收时间较长的制剂，吸收时间可以数小时、数天，甚至更长。与那些吸收较快的制剂相比，这些制剂可减少给药次数。
对于皮下途径，将针头插入紧邻皮肤下方的脂肪组织。药物注射后进入小血管（毛细血管），由血流转运出去。或者，药物通过淋巴管到达血流（见图淋巴系统：有助于抵御感染）。蛋白类药物体积较大，例如胰岛素，常通过淋巴循环转运至血液，这类药物如果由毛细血管运输速度会非常慢。皮下给药用于多种蛋白类药物，因为此类药物口服后很容易在消化道中被降解。
某些药物（如用于激素计划生育的孕酮）可通过皮下植入塑料胶囊给药（植入）。虽然这种给药途径罕见使用，但是它的主要优点在于提供长期治疗作用（例如，植入用于避孕的依托孕烯可以持续有效长达 3 年)。
当需要较大量的药品时，肌内途径优于皮下途径。因为肌肉位于皮肤和脂肪组织的下层，注射时需要较长的针头。肌肉注射的部位通常在上肢、大腿和臀部。药物吸收入血的速度与肌肉的血流情况有关：血流量越少，药物吸收所需时间越长。
对于静脉内途径，将针头直接插入静脉。药液可单次给药或者连续静脉输注给药。输液时，药液在重力作用下（通过可折叠塑料袋）或者更常见的是通过输液泵进入插在前臂的导液管中，然后进入血流。静脉给药是精确快速给药的最好方法，是一种易于调控，且能发挥全身作用的给药方式。静脉给药适用于刺激性药物，而这类药物如果经皮下或肌肉注射，会引起疼痛和组织损伤。静脉内注射可能比皮下或肌肉注射更难实施，因为可能难以向静脉插入针头或导管，尤其对于肥胖患者。
静脉给药时，药物瞬时入血液，起效速度比其他给药途径都迅速。因此医务人员应密切监测静脉注射后的患者情况，以了解药物是否发挥作用或是引起不良反应。另外，通过这种途径给药的药物效果往往持续较短时间。因此，一些药物必须通过连续输注法给药，以保持其效果恒定。
鞘内途径是将针头插入脊柱下部的两块椎骨之间，并插入脊髓周围的间隙中。然后将药液注射入椎管。通常要用少量局部麻醉药麻醉注射部位。当脑部、脊髓、脑膜需要快速给药或局部给药时，一般采用这种给药途径，例如治疗这些部位的感染。麻醉药和镇痛药（例如吗啡）有时也采用此种方式给药。
透皮给药
当药物经皮肤给药时，可通过针头（皮下、肌内或静脉途径）、通过贴剂（透皮）或通过植入剂。
舌下和颊部途径
将一些药物置于舌下（舌下服用）或置于齿龈和齿之间（颊含方式），从而它们可以溶解并直接吸收入位于舌下的小血管。不应吞咽这些药物。舌下途径对用来缓解心绞痛的硝酸甘油特别适合，因为吸收迅速，并且药物可立即进入血流，而无需经过肠壁和肝脏。但大多数药物不能采用此种给药方式，因其吸收不规律，也不完全。
直肠给药
口服的多种药物也可以作为栓剂经直肠给药。在这种情况下，药物与蜡状基质混合，塞入直肠后，基质会熔融、液化。因为直肠的肠壁很薄且血供丰富，药物吸收很快。栓剂常用于因恶心、不能吞咽、或者许多手术要求的术前术后饮食限制而不能口服药物的患者。可以经直肠直接给药的药物包括对乙酰氨基酚（发烧）、地西泮（癫痫）、泻药（便秘）。对直肠有刺激性的药物则可通过注射给药。
阴道给药
一些药物可以作为溶液剂、片剂、乳膏剂、凝胶剂、栓剂或环剂经阴道为女性给药。药物经阴道黏膜被缓慢吸收。这种给药方式通常用于绝经期妇女的雌激素补充，以缓解诸如干燥、疼痛、红肿等阴道症状。
眼部给药
用来治疗眼病（例如青光眼、结膜炎和损伤）的药物可以与无活性物质混合，以制成液体剂、凝胶剂或油膏剂，从而可以将它们用于眼睛。滴眼液虽使用方便，但容易流失，导致药物不能被很好吸收。凝胶制剂和油膏制剂使药物与眼表面保持较长时间接触，但是它们可能模糊视力。固体植入剂可持续缓慢地释放药物，但很难放置到眼部的正确位置并固定在那里。
眼部给药常发挥局部疗效。例如人工泪液，用于缓解眼睛干涩。其他药物（例如，用来治疗青光眼的那些药物[请参见用于治疗青光眼的药物一表] -- 例如乙酰唑胺和倍他洛尔，用来扩瞳的那些药物 -- 例如苯肾上腺素和托吡卡胺）在经角膜和结膜吸收后产生局部作用（直接作用于眼）。这些药物中的一部分随后进入血流，并且可能对身体其他部分造成不良副作用。
耳途径
用来治疗耳炎症和感染的药物可以直接施加至患耳。含有溶液或悬液的滴耳剂一般仅施加至外耳道。在施加滴耳剂前，患者应当用湿布彻底清洁耳部并擦干。除非药物长时间使用或过度使用，几乎没有药物进入血流，从而没有全身性副作用或全身性副作用极微小。可以通过耳途径给药的药物包括氢化可的松（缓解炎症）、环丙沙星（治疗感染）和苯佐卡因（麻醉耳部)。
鼻腔给药
如果欲将药物吸入并经过鼻道内的薄黏膜吸收，必须将药物转化成空气中的微小液滴（雾化)。一旦吸收，则药物进入血流。通过这种途径给药的药物一般迅速起效。但一些药物可刺激鼻腔。鼻腔给药适用于尼古丁（用于戒烟）、降钙素（用于治疗骨质疏松）、舒马普坦（用于治疗偏头痛）、皮质类固醇（用于过敏）药物。
吸入途径
与通过鼻腔途径给药的药物相比，通过口腔吸入给药的药物必须雾化成更小的液滴，以使药物能通过气管（气道）进入肺部。进入肺部的深度取决于微粒的大小。液滴越小，进入越深，则吸收的药物量就越多。药物到达肺部后会被吸收入血。
Justin Kaplan, MD.友情提供照片
相对而言，极少数药物以这种方式给药，原因是必须小心监护吸入过程，以确保患者在规定的时间内接受正确的药量。此外，可能需要专用设备，以产生通过这种途径给药的药物。这种方法通常用于特定作用于肺部的药物的给药，例如 aerosolized 抗哮喘药物，以及用于全身麻醉的气体给药。
雾化途径
皮肤途径
经皮给药
一些药物通过皮肤上的贴剂以在全身范围内给药。药物与化学物质（如乙醇）混合可提高皮肤的渗透性，不注射即可透过皮肤进入血液。通过贴剂，可以缓慢和连续给药多个小时或多天或甚至更长时间。因此血药浓度可保持相对恒定。贴剂特别适用于会被人体迅速清除的药物，因为如果以其他方式给药，这类药物将不得不频繁给药。但贴剂对皮肤会有刺激性。此外，贴剂受制于药物可以渗透皮肤的速度。只有每日给药剂量相对较小的药物才能制成贴剂。硝酸甘油（治疗胸痛）、东莨菪碱（治疗晕动病）、尼古丁（用于戒烟）、可乐定（治疗高血压）和芬太尼（缓解疼痛）等。