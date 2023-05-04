老年人的预防目标应据个人的健康状况、功能水平和风险概况而定，涉及以下方面：
无严重疾病的健康独立人群：主要预防发生疾病
有多种慢性疾病但保持独立的人群：主要预防或减缓功能减退并避免身体状况加重到日益依赖他人
有严重晚期慢性疾病且主要依赖他人的虚弱人群：主要预防可能导致进一步丧失独立性或导致死亡的事件和并发症
生活方式
药物和疫苗
了解药物有什么作用对老年人来说尤其重要，因为他们更易发生药物副作用。药物敏感性升高的可能因素包括人体如何处理（代谢）和利用多种药物方面的年龄相关性差异。这些差异可能导致药物间或药物与食物之间发生相互作用。这些相互作用在年轻人中可能不会发生。
初级保健医生、执业护师和药剂师可提供所有处方药和非处方药的相关信息。了解应用的所有药物的品牌和通用名称、每种药的作用、用药时长，以及用药时要避免的活动、食物、饮料和其他药物等，有助于老年人避免出现问题。老年人应把所用药物（处方药及非处方药）带给他们的医生以便由医生审查。
老年人应接种以下疫苗：
肺炎球菌疫苗（针对肺炎，2 种疫苗—参见肺炎球菌疫苗）
一次破伤风、白喉和百日咳疫苗（一种联合疫苗）接种（如果之前尚未接种百日咳菌苗），然后每 10 年接种一次破伤风和白喉菌苗
每年一次流行性感冒（流感）疫苗接种
50 岁时接种 2 剂带状疱疹（带状疱疹）疫苗，间隔 2 至 6 个月
这些疫苗非常重要，因为老年人更易发生肺炎、破伤风和带状疱疹并且流感在老年人中更可能引发肺炎和其他严重问题。
损伤预防
预防年轻人损伤的简单常规安全措施对老年人也很有帮助（见侧边栏 Safety 101）。预防跌倒尤其重要。
在老年人中，跌倒是引发严重健康问题的首要原因。以下措施有助于预防跌倒：
清理家中凌乱的地方
将乱放的地毯、地毯的毛边以及未放置好的电话和地面上的电线拿开或安全地整理好
确保照明充分
根据需要，在楼梯和澡盆上增加扶手、抓柄及有摩擦力或非光滑的表面（如防滑条或防滑浴垫）
在马桶附近及浴盆和淋浴内安装扶手
不使用滑浴油
就停用任何不必要的药物咨询医生并确保使用所需药物的最低有效剂量
维持或改善平衡（例如通过锻炼、跳舞或太极）
驾车
如果老年人视力、反应或整体机能不佳，可能要限制或放弃驾车。在服用治疗性药物或其他可引起瞌睡的药物时不应驾车，且如果夜间视力不佳，不应在夜间驾车。