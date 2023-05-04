了解药物有什么作用对老年人来说尤其重要，因为他们更易发生药物副作用。药物敏感性升高的可能因素包括人体如何处理（代谢）和利用多种药物方面的年龄相关性差异。这些差异可能导致药物间或药物与食物之间发生相互作用。这些相互作用在年轻人中可能不会发生。

初级保健医生、执业护师和药剂师可提供所有处方药和非处方药的相关信息。了解应用的所有药物的品牌和通用名称、每种药的作用、用药时长，以及用药时要避免的活动、食物、饮料和其他药物等，有助于老年人避免出现问题。老年人应把所用药物（处方药及非处方药）带给他们的医生以便由医生审查。

老年人应接种以下疫苗：

这些疫苗非常重要，因为老年人更易发生肺炎、破伤风和带状疱疹并且流感在老年人中更可能引发肺炎和其他严重问题。