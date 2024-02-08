心肌不断的需要富氧血液。冠状动脉（从与心脏连接的主动脉冠状窦处发出）负责运送这种血液。通常，心绞痛发生在心脏所承担的负荷超过（并且需氧）冠状动脉充分给心脏供血所能承担的负荷时。当冠状动脉狭窄时，该动脉的血流就会受限（参见冠状动脉疾病概述）。狭窄通常由于动脉内有脂肪沉积（动脉粥样硬化）所致，但也可能归因于冠状动脉痉挛。任何组织的供血不足都称作缺血。

当心绞痛是由于动脉粥样硬化产生时，通常首先在体育锻炼或情绪激动时发生，因为这时心脏做工增加并且需要更多的氧气。如果冠状动脉狭窄严重（通常是大于 70%），心绞痛甚至可以在休息时发生，这时是心脏需要做工最小的时候。

重度贫血可增加发生心绞痛的可能性。贫血时红细胞（包含血红蛋白—携氧分子）的数量或细胞内血红蛋白的量低于正常。这会导致心肌氧供减少。