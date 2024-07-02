驾驶为老年人提供了自由、独立和与社区的重要社交互动，这是许多人在年轻时视为理所当然的事情。但驾驶的权利取决于安全驾驶的能力。与中年司机相比，年龄 70 岁及以上的司机按行驶英里数计算的机动车撞车风险更高。那些不常开车的人面临的风险最大。所以，衰老造成的功能损害就像黄色交通指示灯一样，要求人们对驾驶权进行重新评估。
很多因素损害了老年人的驾驶能力。在这些因素中，随着年龄增长，年龄相关的反应时间变化以及视力、认知和/或肌肉疾病较为常见。老年人经常使用药物治疗疾病，而某些药物可以产生镇静作用，并且损害驾驶能力。当然，有些影响因素是可控的。
你知道吗……
碰撞率及交通违规
平均来说，老年司机的年碰撞率较年轻司机低。但是，由于与中年司机相比，老年人驾驶的路程短，因此他们在每英里路程内的碰撞率高于中年人。超过 70 岁时，碰撞率开始升高，80 岁以上升高的速度越来越快。按照每公里计算，老年司机出现交通违规，发生碰撞事故或致命事故的比例较 25 岁以上各个年龄段的司机都高。值得注意的是，如今老年人的驾驶距离比前几代人更长，驾照的持有时间也更长，而且这种趋势预计还会持续下去。
未能让右方的车先行（通常是因为他们“视而不见”）是老年司机中比较常见的交通违规行为。而且老年人完全融入交通存在很多困难，在交通路口，尤其是左转弯时会遇到很多问题。这些困难是由以下几点造成的：
同时评估多个路况信息（多任务）存在困难
判断来车或物体的速度存在困难
视野减小
当然，老年司机比年轻司机更认真仔细。许多没有影响思维和判断的医学疾病（例如痴呆）的老年驾驶者开始限制他们的驾驶，以改善安全性。他们会避免在黄昏和夜间、车流高峰或恶劣天气中驾驶。此外，老年司机较少在受伤情况下驾驶。
老年司机在转弯或高速行驶时，很少发生碰撞。对于老年司机，碰撞很少涉及一个车辆。通常会涉及多个车辆。有趣的是，对于 70 岁以上的驾驶者，碰撞率往往会随着车辆中乘客数量增加而下降。
涉及老年驾驶者的碰撞往往会导致严重伤亡。老年驾驶者易于受伤的原因尚不清楚，但可能是由于身体脆弱和存在一种或多种医学疾病，如骨质疏松症或心脏病。此外，老年驾驶者驾驶的车辆可能不耐碰撞。虽然死于机动车辆车祸的老年人人数也有所减少，但与其他年龄组相比，老年人越来越多地涉及致命的车祸，因为老龄人口正在增加。
驾驶能力受损的原因
驾驶是一个复杂的且需要同时精确完成的多任务。这一多任务的完成需要以下几方面的条件：
头脑清醒
良好的判断、规划和决策能力
精神和注意力集中
反应敏锐
协调力
足够的力量
上半身（躯干上部、肩膀和脖子）良好柔韧性
腿部和脚部感觉
良好的视力及听力
上述能力的缺失会不同程度的影响驾驶效果。多种因素可能造成上述能力的缺失。事实上，随着年龄的增加，上述所有能力都逐渐下降，合并疾病的时候还会变得更糟。
衰老
衰老本身导致了力量、协调性、反应时间、注意力、视力及听力的逐渐下降。老年人精力有限，容易疲乏，尤其在需要注意力集中的情况下。他们在某一时间只能专注在一个任务。但是，衰老导致的变化是逐渐且缓慢的，多数安全事故并不是由于上述因素导致的。
医学状况
疾病常常困扰着老年人，尤其会给老年司机带来许多麻烦。例如，糖尿病控制不佳的驾驶者的血糖水平可能过高或过低。这种变化会干扰清晰的思维、注意力、精神集中力、视力和脚部感觉。
患有老年痴呆（包括阿尔茨海默病）的老年驾驶者判断力差、记忆力下降和反应变慢，这些对驾驶都是非常危险的。即使在痴呆早期，拥堵的交通或道路上发生非预期事件时也会轻易让司机陷入混乱和不知所措。
中风或所谓的小中风（短暂的脑缺血发作，即 TIA）会降低反应力、导致肌肉力量下降、使视野缺损、协调力下降等。
癫痫发作会导致驾驶者在突然之间失去对环境的感知，甚至是失去意识。
近期的心脏病发作有可能会增加眩晕或头晕的风险。
关节炎使关节疼痛和僵硬，使活动受限，从而干扰了对汽车的控制。比如膝关节疼痛和僵硬影响对油门及刹车的控制。颈部关节的疼痛导致车辆转向及倒车困难。
青光眼和黄斑变性是眼部疾病，会让弱光下或夜间驾驶变得困难。青光眼还能使视野变窄，导致司机对周边的车辆和建筑物“视而不见”。白内障多发生在老年人中间，来车的头灯或街灯都会对白内障患者造成炫光。
睡眠障碍，最明显的是阻塞性睡眠呼吸暂停，可导致嗜睡，引发碰撞。
治疗性药物
许多老年人使用的药物可能会产生不良的副作用。药物副作用可能包括困倦，头晕，精神混乱以及其他干扰驾驶的症状。处方药和非处方药都可能会有副作用。当开始使用一种可能会影响视力、身体或心理功能的新药时，患者在前几天内不应开车，以确保没有副作用发生。
影响驾驶的药物包括以下几类：
用于治疗惊厥发作的药物
用于治疗恶心的药物
抗组织胺药
抗精神病药物
苯二氮卓类或其他抗焦虑药
用于治疗青光眼的药物
用于治疗帕金森病的药物
肌松药
阿片类药物
睡眠辅助药物
一些镇静抗抑郁药
（另见美国食品和药物管理局的不适合驾驶车辆者使用的一些药物。）
情况
在不熟悉的路段或高峰时段驾驶，使司机心理压力陡增，从而导致驾驶困难。疲劳和精神不集中也会影响驾驶能力。驾驶时使用手机或发短信会增加车祸风险。尽管所有驾驶者都应避免这些分心来源，但由于年龄相关变化，老年人尤其容易受到影响，或出现注意力和/或多任务能力下降。许多汽车现在都有先进的预防碰撞技术，如车道偏离警告和盲点指示器。（请参见 MyCarDoesWhat.org 了解当今的汽车安全功能。）
老年人跌倒与机动车辆碰撞风险增加有关，因为避免跌倒和避免碰撞都需要与视觉和运动系统协调认知，所有这些能力在老年驾驶者中都可能会降低。因此，减少跌倒风险的干预措施，如体育锻炼、平衡训练和减少镇静药物的使用，可能对改善步行和驾驶安全都有作用。
对有些老年司机来说，唯一的不足就是近期缺乏驾驶经验。在一对伴侣中，一人比另一人驾驶时间更多是常见现象。当一对伴侣中的主驾驾驶者死亡时，另一人可能没有准备好恢复安全驾驶。有伴侣关系的老年人应该共同承担驾驶活动，因为不频繁驾驶的驾驶者完全停止驾驶行为的风险很高（也称为退驾）。
相应对策
随着年龄的增长，许多驾驶者开始自我调节驾驶习惯。例如，较年长的驾驶者可以不上长途高速公路、减少夜间驾驶、避开容易混淆的交叉路口和避免进行高风险驾驶行为（例如超速、尾随和酒后驾车）。对老年驾驶者来说，许多办法可以应对年龄相关因素带来的驾驶安全问题。
避免冒险
老年司机可以凭借多年的驾驶经验判别并规避驾驶中的危险状况。例如，随着年龄增加而更易感到疲惫，所以老年司机应尽量选择短程驾驶并在途中多休息。要避免高速公路以及出现拥堵或已知危险的路段。他们应避免在黄昏及夜间驾驶，否则很有可能出现眩光问题。他们应避免车流尖峰时段和恶劣天气驾车，并尽量避免不安全的左转弯。他们可能更喜欢只开熟悉的路线和位置。
驾驶时避免干扰
避免干扰对所有的司机来说都非常重要，尤其是对于老年司机。
手机在司机遇到困难时可以用来和外界联络。但在驾驶中使用手机（即使是免提通话）是非常危险的。各州对于开车时使用手机有不同的法律，在一些州这样做是非法的。
同样地，在驾驶过程中调节调频收音机或其他车载系统（比如导航、空调和可调座椅）、饮食、吸烟、阅读数字或纸质地图，甚至与其他乘客交谈，都会分散注意力并影响驾驶能力。
司机应该将各种干扰降至最低。
应用技术
某些新技术可能对老年人有帮助。对于转头观察有困难的人，停车辅助系统可以通过摄像头或红外系统帮助倒车、停车或完成其他动作。其他对老年人有帮助的系统包括巡航控制系统，防抱死装置以及电子稳定系统都会提高汽车的牵引力和可控性。高级视觉系统包括夜间驾驶曲线照明（曲线形光线）和自动调节亮度的车前灯（根据来车情况自动调节远光灯和近光灯）。有些汽车提供盲点监视器、车道偏离和碰撞警告系统、备用摄像机，以及在其他车发出眩目的大灯光时可自动调暗的后视镜，从而减少眩光。有些汽车厂商尝试应用红外技术来提高夜间驾驶的安全性。
有些厂家重新设计了某些手柄或把手的使用方式，使患有关节炎的驾驶者更容易操作。许多其它车辆设计，包括更低的车门、腰部支撑结构、加长的遮阳板、可调座椅和方向盘等，都对驾驶者尤其是老年驾驶者有很大帮助。自动驾驶汽车正在全国范围内进行试验，并且有可能在未来几年内投入使用。
一旦发生事故，自动呼救系统可以帮助救援队伍快速到达出事地点。全球定位系统 (GPS) 可能帮助老年驾驶者找到目的地。许多老年驾驶者都有智能手机，可以免费安装应用程序，以便在走失时家人可以使用 GPS 技术跟踪其位置。此外，如果家人需要，GPS 技术可用于通过互联网监测多种类型的驾驶行为（驾驶路线和行车速度）。更多的新技术正在逐步应用在汽车上。
随着越来越多的技术出现，老年人可能需要将更多的时间花在新技术使用的培训上。技术可能需要个性化，以便对每个人最有帮助。（请参见 MyCarDoesWhat.org 了解当今的汽车安全功能。）
参加驾驶者进修课程
协会提供改善驾驶安全的在线计划，其中一些专为老年人而设计。老年驾驶者可以通过驾驶者进修计划来帮助保持甚至提高他们的驾驶技能。有些组织（比如美国退休人员协会 (AARP) 和美国汽车协会 (AAA)）都提供此类培训项目，以帮助老年司机适应老年期驾驶的挑战。而且，在某些州，参加此类培训项目可以减少保险费。AAA 提供 RoadWise Driver，这是一项老年人防御性驾驶计划，专注于帮助老年人适应可影响驾驶能力的各种与年龄相关的变化，AAA 还提供驾驶能力进修课程。
老年司机还可学习旨在确保其车辆适合自己的课程，并从中受益。例如，可以对他们进行评估，以确保他们与方向盘的距离合适，座位高度合适，从而方便观察交通情况。正确调节反光镜可以帮助司机减少盲点。CarFit 计划在全国范围内通过在线和各种面对面活动开展，提供有关如何“适配”人们的车辆以提高安全性的有用信息。
寻求医疗护理
采取健康生活方式并获得良好的医疗保健可以帮助老年司机避免驾驶困难。对老年人而言，保持健康的原因很多，包括保持安全驾驶能力。老年人应该定期就医，以评估可能损害他们驾驶能力的视力、记忆和思维能力以及肌肉力量问题。
对某些疾病进行治疗也有助于提高驾驶能力。例如，白内障摘除术。对关节炎进行药物治疗及物理治疗可以提高灵活性及活动能力。对糖尿病的良好控制有助于避免血糖波动。治疗睡眠呼吸暂停可减少白天嗜睡。老年司机应该与医生或药剂师一起检查他们的药物，以确保副作用不会影响驾驶表现。
许多州都有法律规定，某些疾病患者在确诊后的一个具体时间内被禁止驾驶。暂停的时间段多数用来对疾病进行治疗以使之稳定。比如，有些州要求癫痫发作、中风或短暂性脑缺血发作患者在发病后 3 至 6 个月内暂停驾车。有任何可能影响驾驶能力的医疗状况的老年驾驶者，应遵循医生关于暂停期或其他驾驶行为调整的建议。
驾驶的决定
在某些时候，大多数老年司机（特别是那些患有严重医学损伤的司机）都面临着继续驾驶是否安全的决策。能力的下降使驾驶越来越危险。不能开车可能意味着失去自由和独立性。帮助需要停止驾驶的老年人找到参与每日或每周重要活动的可接受方法，这一点非常重要。许多引起人们对驾驶安全的担忧的相同因素，也会影响老年人使用公共交通工具的能力。
某些时候家庭医生或家庭成员会意识到，该到了老人停止驾车的时候了。处理这些问题总是很难，但忽视问题会带来更大的麻烦。以下是一些实用的步骤，有助于使老年驾驶者在停止驾驶时感觉更舒服：
和他们共同讨论减少或停止驾驶的问题。
帮助他们找到其他方式到周边活动。
研究代驾或运送服务。
保持老年人的活跃生活，并努力确保老年人能够有交通工具以参加日常活动。
邀请家庭医生或朋友参与讨论。
许多出版物或在线资源可以帮助老人决定他们是否应该继续驾驶。（请参阅 AAA 的评估您的驾驶能力）。为可能担心老年驾驶者的家人和朋友提供的资源包括：
AARP：我们需要谈谈
美国国家高速公路交通安全管理局 (NHTSA)：了解老年驾驶者
阿尔茨海默病协会 (Alzheimer's Association)：与人对谈
绝大多数老人在医生和家人的劝告下能够决定何时停止驾驶活动。但对于有些老年驾驶者，比如老年痴呆患者，缺乏对自身驾驶能力的认知，他们坚持驾驶，即使收到医生明确的建议后仍不放弃。这种情况下，可以建议老人接受驾驶康复家或州驾照监督代理机构的评估。
如果医生担心老年驾驶者，他们通常会将驾驶者转诊给驾驶康复专家。这些专家通常是职业治疗师，为有医疗问题的驾驶者提供全面的驾驶评估和康复服务。他们常常受雇于某家医院或大学，有些拥有私人门诊。他们可以评估驾驶者的安全性，提供车辆维修或配件，提供交通资讯服务或其他可替代的交通方式建议。美国职业治疗协会的网站提供了有关寻找驾驶康复服务的信息。
在驾驶康复专家评估驾驶者并实施建议的更改后，医生可能会要求州驾驶许可机构对驾驶者进行重新测试。驾驶者本人或直系亲属也可以要求重新测试。它可能包括视力测试以及书面和道路测试。
不同州的关于执照颁发的法规不同。例如，在某些州，驾驶者必须在州许可机构重新参加路考，才能维持驾照。关于要求医生报告有某些医疗状况和/或安全问题的司机的州法规也不尽相同。在一些州，医生必须报告任何被认为不安全的驾驶者。其他州有办法让家庭成员秘密报告家中年长驾驶者的驾驶问题。
重要的是，人们应与自己的州许可部门（如机动车部门）联系，以了解其所在州的特定法规。在美国，机动车管理局是有权暂停或吊销驾照并进行其一套评估和审查的机构。医生和其他医务人员没有这种权力。不同国家和地区对老年驾驶者拥有和更新驾照都有不同的法律条款。
危险驾驶的警示征象
老年司机和家属需要考虑多种因素来确定继续驾驶是否安全：
担心这些问题的老年司机及其家人可能需要与他们的医生交流，或咨询驾驶康复专家，了解如何提高驾驶安全性。
了解更多信息
以下是一些可能有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。
美国汽车协会 (AAA)：老年驾驶者的安全和行动能力：提供有关驾驶自我评估、可用汽车安全功能和老年人许可法律的信息的资源
AAA：RoadWise Driver 计划：这是一个老年人防御性驾驶计划，专注于帮助老年人适应可影响驾驶能力的各种年龄相关变化
AAA：评估您的驾驶能力：提供驾驶评估、患者如何自己进行评估或在哪里找到专业驾驶评估的信息的资源
AARP（美国退休人员协会）：驾驶者安全计划：提供驾驶评估和驾驶进修课程信息的资源
AARP：我们需要谈谈：为老年驾驶者的家人和照顾者提供如何联系他们以考虑限制或停止其驾驶的资源
AAA、AARP 和美国职业治疗协会：CarFit: 提供关于如何“适配”个人车辆以改善安全性的信息的资源
阿尔茨海默病协会 (Alzheimer's Association)：痴呆和驾驶：帮助痴呆症患者计划如何最终停止驾驶的资源
MyCarDoesWhat.org: 帮助人们了解个人车辆安全特征的资源
美国职业治疗协会：寻找驾驶康复提供商：提供有关寻找驾驶康复服务的信息的资源
USAging：交通：为不再开车的人提供交通选择的资源
美国高速公路交通安全管理局：了解老年驾驶者：为老年驾驶者的家人和照顾者提供资源，了解如何与老年驾驶者谈论驾驶行为以及如何与他们接触以考虑限制或停止其驾驶
哈特福特：在十字路口：关于阿尔茨海默病、痴呆症和驾驶的家庭对话：为老年人、家庭成员和照顾者提供如何以及何时帮助老年驾驶者停止驾驶的资源
老年健康指南：为老年人及其家人提供服务的资源
美国食品和药物管理局 (FDA)：不适合驾驶车辆者使用的一些药物