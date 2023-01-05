窦房结功能障碍是指心脏正常起搏点发生异常导致心率缓慢。

病人可能没有症状，或者感觉虚弱、疲劳或者心悸。

心电图可以用来诊断。

通常需要使用永久性人工心脏起搏器。

（也可参见异常心律概述。）

心脏正常起搏点（窦房结）发生功能障碍时可能导致心跳持续性缓慢（窦性心动过缓）或正常起搏点的电活动完全停止（窦性停搏——见图跟踪心电传导通路）。当窦房结的电活动停止时，心脏的另一区域通常会接管窦房结的起搏功能。这样的区域被称为逸搏点，可位于心房低位、房室结、传导系统甚至心室。

各类窦房结功能障碍均在老年人中更为常见。某些药物以及甲状腺不够活跃（甲状腺功能减退症）都可引起窦房结功能障碍。然而，病因通常不明。如果病因不明，该病被称为病态窦房结综合征。

病态窦房结综合征的一个重要亚型是慢-快综合征，表现为缓慢性心律失常（心动过缓）和快速性房性心律失常（心动过速）交替出现，例如心房颤动和心房扑动。

心动过缓 图片

窦房结功能障碍主要影响老年人，特别是那些同时患有其他心脏疾病或患有糖尿病的人。最常见的病因是在窦房结内形成瘢痕组织（纤维化）。纤维化的原因通常不明，但窦房结功能障碍的已知原因包括：使用一些药物（例如 β-受体阻滞剂和其他用于纠正异常心律的药物）；迷走神经发出的冲动过多，从而抑制心搏；以及许多限制血流的疾病（如冠状动脉疾病）或引起炎症的疾病（如风湿热或心肌炎症 [称为心肌炎]）。

窦房结功能障碍的症状 许多类型的窦房结功能障碍不引起症状。持续性的心动过缓常导致虚弱和疲乏。在心率过于缓慢时可能出现昏迷。 通常可感觉到快速心率，也就是心悸。当快速心率停止时，如果窦房结没有迅速恢复正常心律，则可能会发生晕厥。

窦房结功能障碍的诊断 心电图 脉搏慢（特别是慢且不齐时）、身体活动无变化时脉率却明显改变、或者运动时脉率未增加都提示窦房结功能障碍。医生通常可根据症状和心电图 (ECG) 结果诊断窦房结功能障碍，尤其是在家中使用 Holter 监护仪或事件监护仪记录的 24 小时或 48 小时连续心律。