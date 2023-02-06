急性间歇性卟啉症是最常见的急性卟啉症，常常会引起腹痛和神经系统的症状。

许多人基本不出现临床症状。

症状包括呕吐、腹部或者背部疼痛、手或足无力和精神健康症状。

最常见的症状是持续数小时至数天的泛发性腹痛。

最好在疾病发作期间采集尿样进行实验室检查。

保持好的营养，避免饮酒和会引起突然发作的药物十分重要。

可以给予亚铁血红素和葡萄糖来治疗突发。

吉佛西兰可减少急性发作的次数，并降低严重程度。

卟啉病是与血红素生成有关的酶缺陷引起的一组疾病。血红素是一种含铁化合物，它使血液呈红色。血红素是机体数种重要蛋白的关键组分。（另见卟啉病概述。）

所有人种都可以发生急性间歇性卟啉症，但在北欧人群中更常见。在大多数国家，它是最常见的急性卟啉病。其他急性卟啉病包括

不定性卟啉病

遗传性粪卟啉病

δ-氨基乙酰丙酸脱水酶缺乏性卟啉病（极其罕见）

不定性卟啉病和遗传性粪卟啉病还可能会引起皮肤症状。

急性间歇性卟啉病的发病原因是胆色素原脱氨酶（也称羟甲基胆素合酶）缺乏导致卟啉前体 δ-氨基乙酰丙酸和胆色素原开始在肝内积聚。

急性间歇性卟啉病遗传自父母一方的单个异常基因。这种水平的酶活性，就足以产生正常量的血红素。

大多数缺乏胆色素原脱氨酶的人从不出现症状。但有些人可能由某些因素而诱发症状的出现，并导致疾病发作。可能导致急性卟啉病发作的因素包括

许多药物（包括性激素、巴比妥酸盐、抗癫痫药和磺胺类抗生素）

女性激素变化（孕酮升高，每月在排卵后几天内发生）

低热量、低碳水化合物饮食

饮酒

接触有机溶剂（例如，干洗液或油漆）

情绪紧张

感染和其他疾病

手术

吸烟

通常，一次发作是许多因素综合导致的。有时不能确定引起发病的因素。

女性比男性更容易受到影响，且极少在青春期前发作。本病从父母双方遗传而来（存在两个异常基因）的情况非常罕见。这种情况下，在儿童期就可出现症状，并有发育异常。

很多药物都可引起急性卟啉病发作。可访问下列网站卟啉病药物了解药物风险。

急性间歇性卟啉病的症状 许多患者从未出现急性间歇性卟啉病的症状。其他人在有生之年只会出现几次发作。但有些人会反复发作。许多患者在两次发作之间有疼痛或其他症状。 发作时，症状通常持续几天，偶尔会持续更久。第一次发作通常是在青春期后。有些女性在月经周期的后半段发作，这可能是那时孕酮水平升高触发的。 持续数小时至数天的腹痛是最常见的症状。疼痛可以很严重，以致被误认为是需要进行腹部的外科手术治疗。其他消化道症状包括恶心、呕吐、重度便秘或腹泻（罕见）。 精神健康症状，例如易怒、躁动、失眠、烦乱、谵妄、疲倦和抑郁，比较常见。 神经系统症状很多。控制肌肉的神经受累，导致肌无力，通常从肩部和手臂开始。肌无力可以发展到所有的肌肉，包括与呼吸有关的肌肉。也有可能出现震颤和癫痫。 其他常见症状包括 心跳加快

血压升高

出汗

躁动

睡眠困难 大多数这类症状（包括消化道症状）是神经系统受到影响所致。 在发作期间，心律失常是一种危险的并发症。 症状可在几天内得到缓解，但严重的肌无力要完全恢复，往往需要几个月甚至是几年的时间。在有些人中，疲劳、头痛、背痛或大腿痛、失眠、抑郁或焦虑等程度较轻的症状会持续存在。这些发作很少致命。然而，少数患者会由于该病发作而致残。 急性间歇性卟啉病的长期并发症可能包括持续性肌无力、高血压、慢性肾病、肝硬化和肝瘤。

急性间歇性卟啉病的诊断 尿液化验 急性间歇性卟啉病的重度消化道和神经系统症状类似于许多更常见疾病的症状。在疾病发作期间采集尿样进行实验室检查，结果表明，两种卟啉前体（δ-氨基乙酰丙酸和胆色素原）水平升高。在疾病发作期间，这些前体水平很高，反复发作者仍会保持高水平。 这些前体可以形成粉红色的卟啉。这些卟啉使尿液由红色变为棕红色。尿样接触日光和空气后，这种变色尤为明显。 通过测定红细胞内缺陷酶胆色素原脱氨酶的水平，或采用最准确的 DNA 检测，可确定无症状亲属是否携带这种疾病。也可以进行生前诊断，但通常是没有必要，因为大多数受到影响的人都从未出现过症状。

急性间歇性卟啉病的治疗 所有急性卟啉病的急性发作治疗都是相同的。 静脉给予血红素

葡萄糖 急性间歇性卟啉症发作的患者通常需要住院治疗其严重的症状。 急性发作的治疗 病情严重者应当静脉输入血红素。血和尿中的 ð-氨基乙酰丙酸和胆色素原水平会迅速下降，症状通常也会在数天内消失。如果延误治疗，恢复就需要花费更长的时间，还可能导致某些永久性的神经损害。 口服葡萄糖（如患者呕吐，则静脉输注）可能也有好处，特别是对低热量、低碳水化合物饮食诱发发病的患者，但这些措施的疗效不及血红素。 可使用药物（如对乙酰氨基酚、阿片类药物）控制疼痛。 可用吩噻嗪类药物暂时治疗恶心、呕吐、焦虑和烦躁。昂丹司琼也用来治疗恶心。 失眠可以用水合氯醛或低剂量的苯二氮卓类药物治疗，但不可用巴比妥进行治疗。膀胱过度充盈可以通过导管引流尿液进行处理。 医生要确保患者不再使用任何已知诱发发作的药物，如果有可能还应当处理其他可能引起发作的因素。 癫痫发作很难治疗，因为许多常用的抗癫痫药都会加重疾病发作。左乙拉西坦是一种抗癫痫药，使用安全。 ß-受体阻滞剂可用来治疗心动过速和高血压。 其他治疗 有肾损伤证据的患者通常会被转诊给肾脏专科医生（肾内科医生）。 急性间歇性卟啉病患者的肝癌风险高，因此 50 岁以上患者每年接受至少一次肝癌筛查。 肝移植可治愈急性间歇性卟啉病。对于生活质量差且由于重度反复发作引起肾脏或神经系统永久性损伤风险的患者，医生会考虑移植。有些患者可能还需要肾移植。