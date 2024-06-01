多种革兰氏阴性菌弯曲杆菌（最常见的是空肠弯曲杆菌）可导致消化道感染，常引起腹泻。

可因食入受污染的食物、水或与感染的人或动物密切接触引发。

感染可导致腹泻、腹痛和发热。

大便标本中检测到细菌可确诊。

但如果症状严重，也须应用抗生素。

（另见细菌概述。）

弯曲杆菌是多种家畜（包括牛、绵羊、猪和家禽）消化道的常见寄生菌。这些家畜的粪便可能污染湖水和河流。肉类（常为家禽）和未经高温消毒的奶也可能被污染。人们可以通过几种方式被感染：

饮用污染（未净化处理）的水、未经高温消毒的生牛奶，食入未煮熟的肉类（常为家禽）或在接触到污染肉类的厨房表面制备食物

接触污染的食物或水（如处理污染的食物时）

接触感染者（通过粪便污染食物或性接触）

接触受感染的动物（如幼犬）

弯曲杆菌，通常是空肠弯曲杆菌，可导致结肠的炎症（结肠炎），引起发热和腹泻。对于美国及那些到达过食物和水可能被细菌污染地区的人群，弯曲菌是导致腹泻的常见原因。

空肠弯曲杆菌可影响所有年龄段的健康人群与患病者并导致腹泻。该病最常见于1至5岁的儿童。

弯曲杆菌 感染的症状 弯曲杆菌感染的症状一般出现于感染后2〜5天，持续1周左右。弯曲杆菌 结肠炎的症状包括腹泻、腹痛并可能有严重痉挛发生。腹泻可能是水样的，有时血性，并伴随恶心、呕吐、头痛、肌肉痛以及100至104° F（38至40° C）的发热。 并发症 弯曲杆菌感染并发症可包括 菌血症（血流感染）

格林巴利综合征

反应性关节炎 某些结肠炎患者可出现暂时的菌血症。这种感染一般不导致症状或并发症。但是，一些人的血流会反复或持续感染，通常是患有削弱免疫系统疾病的人，如人类免疫缺陷病毒 (HIV)/艾滋病 (AIDS)、糖尿病或癌症。这种感染可导致持久或反复的发热。 随着血流将感染播散至其他部位（如下），其他症状也会出现： 脑和脊髓的包膜（导致脑膜炎）

骨骼（导致骨髓炎）

关节（导致感染性关节炎）

少数情况下，心脏瓣膜（导致心内膜炎） 美国约 1/1,000 的弯曲杆菌结肠炎患者会发生格林-巴利综合征（一种神经疾病），原因是他们体内生成的抗感染抗体有时也攻击神经。格林-巴利综合征可导致无力或瘫痪。大多数患者会康复，但肌肉功能可能会严重受损。患者可出现呼吸困难，需应用呼吸机。肌无力常不能完全恢复。大约 20% 到 50% 发生格林-巴利综合征的人先前有过弯曲杆菌感染。 腹泻消退后数天至数周，可出现反应性关节炎。通常，这种疾病会导致膝关节或其他关节发炎和疼痛。 也可发生眼睛（葡萄膜炎）和尿道（导致排尿疼痛）炎症。

弯曲杆菌 感染的诊断 粪便样本培养或聚合酶链反应 (PCR) 检测

必要时行血样培养 医生可留取大便样本送到实验室进行细菌繁殖（培养）和鉴定。但并不一定等待大便细菌培养结果。细菌培养需要数天，即使还不能明确是何种细菌感染也可有效治疗腹泻。不过，如果出现血性腹泻或病情危重，通常要做粪便化验。聚合酶链反应(PCR)技术是一项可识别粪便中的细菌的遗传物质的检测，可用于快速检测细菌。PCR技术可扩增细菌的DNA，使之更容易检测到。其他检测可快速识别粪便中的细菌（抗原）。 鉴定细菌类型后，需要测试哪种抗生素对细菌有效（称作药敏试验）。 如果医生怀疑血流或其他器官被感染，他们会采集血样进行血培养检查。

弯曲杆菌 感染的治疗 一般不存在特效治疗

有时可使用抗生素如阿奇霉素 很多患者不经治疗可在一周左右好转。 有些患者需要静脉或口服补液。 有高热、血便、严重腹泻或症状恶化的患者及免疫系统受损的患者需口服阿奇霉素治疗 3 天。环丙沙星是替代药物，但仅在必要时使用，因为这种抗生素的耐药性正在增加。 如果血流或其他器官被感染，需使用 2 至 4 周抗生素，如亚胺培南或庆大霉素。根据药敏试验的结果调整起初使用的抗生素。