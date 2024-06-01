兔热病是由革兰氏阴性菌土拉热弗朗西丝菌引起的感染，人通过与带菌的野生动物（通常为兔子）直接接触或被带菌的蜱、鹿蝇或跳蚤叮咬获得感染。
处理感染动物尸体、被蜱叮咬、吸入感染颗粒、食用感染动物或饮用受污染的水均可引起感染。
症状包括发热、溃疡、淋巴结肿大。
组织或血液培养可帮助诊断。
注射抗生素治疗通常有效。
防止被蜱叮咬，小心处理动物尸体，并饮用消毒的水可以降低患兔热病的几率。
（另见细菌概述。）
传播方式
土拉热弗朗西丝菌通常寄居在动物体中，特别是啮齿类动物，如兔子或野兔。野生动物和宠物均可能携带该细菌。
人们通常经过如下途径感染：
处理受感染的动物尸体（当猎人狩猎兔子时或屠夫，农民，毛皮处理人员和实验室工作人员处理动物或动物产品时）
被带菌的蜱、鹿蝇、马蝇、跳蚤或其他昆虫叮咬，通常是在夏季（多见于儿童）
食用受污染的食物（如未煮熟的兔肉）或饮用受污染的水
吸入空气中的含菌颗粒（比如当剪草者碾过死亡的带菌动物时，或当实验室工作人员接触该菌时）
土拉热弗朗西丝菌是一种潜在的生物武器。它可以通过空气传播被吸入体内。空气中的颗粒的大小决定它们侵入呼吸道的部位。小颗粒可嵌顿在肺泡内，引起肺炎。较大颗粒留在喉部。颗粒还可留在眼中。
尚未见有人与人之间相互传染的报道。
通过血流播散
兔热病的类型
兔热病有许多类型。
溃疡淋巴腺型兔热病
这种类型是最常见的。
它主要表现为在细菌进入皮肤的地方（如果通过皮肤破口进入皮肤，则通常位于手和手指；如果通过蜱虫（或其他昆虫）叮咬，则通常位于腹股沟、腋窝或躯干部位），出现疼痛性溃疡。
细菌游到附近的淋巴结，使它们肿胀和疼痛。偶尔，在淋巴结分解皮肤，随脓可排出它们。
腺型兔热病
该类型十分罕见。
淋巴结处变得红肿疼痛，但不形成皮肤溃疡。
眼腺型兔热病
该类型不常见，但并不罕见。
眼睛变得疼痛、肿胀和发红，有脓流出。临近淋巴结节也变得肿胀和疼痛。
眼淋巴结型兔热病很可能是因为用带菌手指接触眼睛或眼内溅入带菌液体导致。
口咽型兔热病
该类型十分罕见。
喉咙（咽）部溃疡，伴颈部淋巴结肿大。有些患者会出现腹痛、恶心、呕吐和腹泻。
口咽型兔热病通常是由于进食了未彻底煮熟的带菌肉食品或喝了带菌的水导致。
伤寒型兔热病
该类型常见。
表现为寒战、高热、腹痛，但没有溃疡形成，淋巴结也不肿胀。
伤寒型兔热病发生于出现血流感染时。有时感染源是未知的。
肺炎型兔热病
该类型不常见。
肺部被感染。人们可能会有干咳、呼吸急促，并有胸痛。可能出现皮疹。
肺炎型兔热病是因吸入细菌或细菌通过血流播散至肺导致。这种类型见于10%到15%的溃疡腺型和50%的口咽型患者。
败血性兔热病
该类型罕见，但最严重。
它是一种全身性的病症，发生于当细菌随血流到处播散，引发多个脏器出现功能异常时。
患者血压降低，肺内充满液体，血液中的凝血因子耗尽，导致出血（弥散性血管内凝血）。
兔热病的症状
不同类型的兔热病累及不同的身体部位（如眼睛、咽喉或肺），因此导致不同的症状。症状通常出现于接触细菌后2〜4天，但潜伏期亦可长达10天。
图片由 CDC/Brachman 博士（上）和 CDC/Emory Univ.; Sellers 博士（下）通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。
在引起感染的抓伤或叮咬伤附近，可出现溃疡皮损。感染区域附近的淋巴结肿大并疼痛。
体温突然升高至 40°C（104°C），伴头痛、寒战、大汗淋漓和肌肉疼痛。
患者可感到全身不适和恶心。他们可发生呕吐和体重下降。皮疹可随时出现。
兔热病的诊断
取血液和/或其他带菌体液的样本进行培养和检测
病人出现突发的发热、淋巴结肿大、典型的皮肤溃疡，并且这些症状在被蜱、斑虻叮咬或与家兔、野兔或啮齿动物接触过后出现，均要被疑诊兔热病。
采集感染部位的样本，如血液、淋巴结液、溃疡处脓液或痰液。它们会被送往实验室进行细菌（如存在）繁殖（培养）和鉴定。另外也可检测血液中的细菌抗体。
医生可能使用聚合酶链反应(PCR)技术以增加细菌 DNA 的含量，从而更快地检测到细菌。
兔热病的治疗
抗生素
兔热病患者不需要隔离。
兔热病的常用治疗方法为肌肉注射链霉素或肌肉/静脉注射庆大霉素 7 至 10 天。有脑膜炎症状的患者可使用这两种抗生素中的一种加氯霉素、环丙沙星或多西环素。
在极少数情况下，大的脓肿必须经过手术引流来排除脓液。
温热湿敷并佩戴墨镜，使用处方眼药水可能会对受染眼部有帮助。
剧烈头痛的人通常使用止疼药治疗。
兔热病的预后
如果治疗得当，几乎每位患者都可康复。
如不治疗，未经治疗的溃疡淋巴腺型兔热病患者中约 6% 会死亡。未经治疗的伤寒型、肺炎型或败血性兔热病患者中，多达 50% 可能会死亡。死亡的原因通常为暴发性感染、肺炎、脑膜炎或腹膜炎。
感染复发比较罕见，但如果治疗不彻底依然可能发生，患者有病后获得免疫现象。
兔热病患者对二次感染获得免疫力。
兔热病的预防
如果人们将参观土拉菌病常见的地区（疫区），将做好如下防护：
在暴露的皮肤上涂抹含有 25% 至 30% 避蚊胺 (DEET) 的驱虫剂。
衣服用含有氯菊酯的驱虫剂处理。
走在树木繁茂的地区时尽量在步道和小径上行走。
走在路的中央，避免接触灌木和杂草。
穿长裤，并将裤子塞进靴袜里。
彻底检查他们的衣服、身体、家人和宠物身上有无蜱虫。
对可能被污染的水进行消毒。
不饮用可能受污染且未经处理的水或不在可能受污染且未经处理的水中洗澡、游泳或工作。
及时寻找蜱可以帮助防止感染，因为感染的传播通常需要接触蜱后4小时或更长时间。如果发现，应立即清除蜱（参见图预防蜱叮咬）。
在处理家兔、野兔和啮齿动物时，人们应穿防护服（如橡胶手套和口罩），因为可能接触细菌。应食用彻底煮熟的野生鸟类和猎物。
目前尚无疫苗，但有一种正在评估之中。
接触细菌后（例如，发生实验室事故或恐怖主义事件后），应使用多西环素或环丙沙星等抗生素预防感染的发生。
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以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国疾病控制与预防中心（CDC）：兔热病：提供兔热病相关信息的资源，包括感染控制和其他资源