土拉热弗朗西丝菌通常寄居在动物体中，特别是啮齿类动物，如兔子或野兔。野生动物和宠物均可能携带该细菌。

人们通常经过如下途径感染：

处理受感染的动物尸体（当猎人狩猎兔子时或屠夫，农民，毛皮处理人员和实验室工作人员处理动物或动物产品时）

被带菌的蜱、鹿蝇、马蝇、跳蚤或其他昆虫叮咬，通常是在夏季（多见于儿童）

食用受污染的食物（如未煮熟的兔肉）或饮用受污染的水

吸入空气中的含菌颗粒（比如当剪草者碾过死亡的带菌动物时，或当实验室工作人员接触该菌时）

土拉热弗朗西丝菌是一种潜在的生物武器。它可以通过空气传播被吸入体内。空气中的颗粒的大小决定它们侵入呼吸道的部位。小颗粒可嵌顿在肺泡内，引起肺炎。较大颗粒留在喉部。颗粒还可留在眼中。

尚未见有人与人之间相互传染的报道。