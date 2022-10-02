类圆线虫的成虫寄居在小肠内。雌虫产卵，卵孵化并释放出幼虫。大多数幼虫随粪便排出。在土壤中生存几天后，幼虫发育成可导致感染的形态。类圆线虫幼虫与人的裸露皮肤接触时即可穿入皮肤。幼虫通过各种途径迁移至小肠，在大约2周内发育为成虫。

不与人接触的幼虫可能会发育成为成虫，成虫在其幼虫与人接触之前可在土壤中繁殖数代。

小肠内的某些幼虫可通过以下方式造成人体二次感染

穿透肠壁并直接重新进入人体的血流

在粪便中排出并穿入肛门周围的皮肤或臀部或大腿的皮肤

不管是哪种情况，幼虫都穿经血流进入肺内，再从肺内到达咽部，最后回到肠道导致感染——称作自体感染（自身感染）。