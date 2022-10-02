类圆线虫病是由粪类圆线虫引起的感染，当人体与带虫土壤发生接触时，这些寄生虫即可通过裸露的皮肤进入人体。
通常，人通过在带虫的土壤上赤脚行走获得感染。
大多数感染者并无任何症状，但有些患者出现皮疹、咳嗽、喘鸣、腹痛、腹泻和体重减轻。
少数情况下，那些因患某种疾病（如癌症）或使用免疫系统抑制药物而出现免疫系统受损的人可出现严重的危及生命的感染。
医生在粪便样本中查到幼虫或在血液中查到类圆线虫的抗体即可诊断。
可使用伊维菌素或阿苯达唑治疗类圆线虫病。
（也请参见寄生虫感染概述。）
类圆线虫病发生于温暖潮湿的地区，如亚热带和热带，包括美国南部的乡村。
类圆线虫有时被称作线虫。
类圆线虫的传播
类圆线虫的成虫寄居在小肠内。雌虫产卵，卵孵化并释放出幼虫。大多数幼虫随粪便排出。在土壤中生存几天后，幼虫发育成可导致感染的形态。类圆线虫幼虫与人的裸露皮肤接触时即可穿入皮肤。幼虫通过各种途径迁移至小肠，在大约2周内发育为成虫。
不与人接触的幼虫可能会发育成为成虫，成虫在其幼虫与人接触之前可在土壤中繁殖数代。
小肠内的某些幼虫可通过以下方式造成人体二次感染
穿透肠壁并直接重新进入人体的血流
在粪便中排出并穿入肛门周围的皮肤或臀部或大腿的皮肤
不管是哪种情况，幼虫都穿经血流进入肺内，再从肺内到达咽部，最后回到肠道导致感染——称作自体感染（自身感染）。
图片来源：美国疾病控制与预防中心，全球健康，寄生虫疾病和疟疾科。
过度感染综合征和播散性类圆线虫病
罕见情况下，因患癌症等疾病或使用免疫系统抑制药物（免疫抑制剂）例如强的松、其它皮质类固醇或用于预防器官或骨髓移植排斥的药物而免疫系统受损的人会发生严重感染（称为过度感染综合征）。这种综合症也发生在艾滋病 (AIDS) 患者中，但发生频率比预期的要少得多。
过度感染综合征可引起广泛性疾病，累及肠道、肺和皮肤，这些器官参与正常类圆线虫的生命周期，然后进展为播散性类圆线虫病，可累及通常不受类圆线虫病影响的其它组织，例如覆盖脑和脊髓的组织（脑膜）、脑、肝脏或其它器官。类圆线虫的幼虫可携带消化道的细菌。当幼虫在人体内移行时，这些细菌可导致血流、脑和脊髓液、肺部或身体其它部位的感染。
类圆线虫病的症状
大多数类圆线虫病患者并无症状。如果出现症状，通常是涉及皮肤、肺部和/或消化道。
发生自身感染的人会因幼虫在皮肤内穿行而出现皮疹。皮疹常常出现在肛门周围。随着幼虫的穿行，皮疹可快速扩散至大腿和臀部，导致剧烈瘙痒。
重度感染可导致肺部和/或消化道症状。有些患者出现咳嗽和喘鸣。有些则出现腹痛和腹部压痛、腹泻、恶心及呕吐。患者可能食欲下降。患者可能不能正常吸收营养，导致体重减轻。
过度感染综合征和播散性类圆线虫病
类圆线虫病的诊断
粪检
对于过度感染综合征和播散性类圆线虫病，需要检查粪便、痰液（粘痰）样本和胸部X光
血液化验检查嗜酸性粒细胞增多和类圆线虫抗体
医生对粪便样本进行显微镜检查时有时可发现类圆线虫幼虫。很多时候，他们必须检查多份标本。
医生可以使用一个柔性观察管（内窥镜）通过口腔插入小肠提取组织样本。细管通过内镜插入用于抽吸组织样本。医生使用内镜确定取样位置。
如果医生怀疑过度感染综合征，也会采集痰液标本查找幼虫，并进行胸部 X光检查查找肺部感染迹象。
血液化验常见嗜酸性粒细胞增多。嗜酸性粒细胞增多症是嗜酸性粒细胞（一种抗疾病的白细胞，在人体对过敏、哮喘和寄生虫 [蠕虫肠虫] 感染的反应中起重要作用）的数量高于正常。
也进行血液化验查找类圆线虫抗体。（抗体是由免疫系统生成的蛋白质，可帮助身体抵御攻击，包括寄生虫的攻击。） 不过，这些测试不能鉴别新感染与旧感染，有时也不能鉴别类圆线虫与其他线虫的感染。
类圆线虫病的预防
类圆线虫病的预防措施包括：
使用便坑或马桶
在类圆线虫病地区防止皮肤直接接触土壤（例如，不赤脚行走、席地而坐时铺一张油布或其它屏障）
类圆线虫病的治疗
伊维菌素或阿苯达唑
所有类圆线虫病患者都要接受治疗。
对于大多数类圆线虫病病例，采用下列之一：
伊维菌素，每天一次，连续 1-2 天
阿苯达唑，每天两次，连续7天
伊维菌素比阿苯达唑更可能治愈感染。如果类圆线虫病患者在罗阿丝虫传播的非洲地区旅行或居住过，医生会在给他们伊维菌素之前检查他们是否患有罗阿丝虫病，因为伊维菌素会在感染罗阿丝虫病的患者中引起严重的脑部炎症（脑炎）。
对于过度感染综合征和播散性类圆线虫病，给予伊维菌素直到痰和粪便无幼虫 2 周。
如果免疫系统受损，可能需要长时间服用药物。
如果患者病情严重且不能口服药物，则使用直肠制剂或有时皮下（皮肤下）制剂（用于治疗动物）。
使用抗生素治疗可能是类圆线虫病并发症的细菌性感染。
为确定感染是否消除，医生会检查粪便样本中的幼虫，或进行血液化验以确定针对蠕虫的抗体水平是否降低。如果治疗后粪便中仍存在类圆线虫的幼虫，或者抗体水平没有下降，则需要再次治疗。