大多数膀胱癌始发于形成膀胱最内层的细胞。这些细胞称为过渡细胞或尿路上皮细胞，当膀胱充盈时，可以使膀胱伸展，当排空时，可以使膀胱收缩。过渡细胞也是导致肾盂和输尿管大多数癌症的细胞类型。

膀胱癌最常出现的症状是血尿。

要确诊癌症，医生需要将一根带有摄像头的可弯曲小管（膀胱镜）经尿道插入膀胱。

治疗方法通常包括切除肿瘤、使用膀胱镜（对于表浅癌）或手术切除整个膀胱（对于更深位置的癌症）。

美国每年新诊断的膀胱癌患者约有 82,290 例。根据 2023 年的估计，每年超过 16,710 人死于膀胱癌。膀胱癌患者中，男性约为女性的3倍。

吸烟是最强的独立危险因素，并且是至少半数新发病例的发病原因之一。某些工业用化学物质可以在尿液中积聚而导致膀胱癌，尽管暴露于这些化学物质的人越来越少。这些化学物质包括碳氢化合物、苯胺染料（如用于印染工业的萘胺）以及用于橡胶、电气、线缆、涂料和纺织工业的化学物质。长期接触某些药物（尤其是环磷酰胺）会增加膀胱癌的发病风险。

称为血吸虫病的寄生虫感染或膀胱结石、尿路感染或长期使用导尿管导致的慢性刺激也使人们易于发生膀胱癌，尽管这种刺激仅引起一小部分人发病。

膀胱癌的症状 膀胱癌最常出现的症状是血尿。随后的症状包括排尿疼痛和烧灼感以及尿急和尿频。膀胱癌的症状可能与膀胱感染（膀胱炎）相似，它们可能同时出现。血细胞计数低（贫血）可引起疲乏和／或苍白。

膀胱癌的诊断 血尿

细胞学检查（在显微镜下检查尿液）

膀胱镜检查（查看膀胱内部）和活检（在显微镜下检查膀胱组织） 当发现血尿时，诊断应首先考虑膀胱癌。尿液的常规显微镜检查可以发现红细胞，有时也可出现肉眼血尿。若膀胱炎的症状经抗感染治疗不消失，应怀疑膀胱癌。尿液的特殊显微镜检查（如细胞学）可以发现癌细胞。有时，在由于其他原因进行计算机断层扫描 (CT) 或超声检查等影像学检查时发现了膀胱癌。 大多数膀胱癌可经膀胱镜检查和活检确诊。进行检查时，将一根带有摄像头的可弯曲小管（膀胱镜）经尿道插入膀胱。如果有任何异常，可能会在手术室麻醉下使用特殊的膀胱镜进行活检。 若癌症侵犯到膀胱肌肉，则需要进行其他检查（包括腹部 CT 与胸腔 X 光）以确定癌症是否已扩散。目前磁共振成像 (MRI) 可用于确定膀胱癌向周围区域的扩散程度。 通过提高检测手段，改善膀胱癌分期，从而在早期识别膀胱癌，有望改善癌症结局。

膀胱癌的治疗 膀胱镜检查期间切除

膀胱内免疫治疗或化疗（浅表或表面，癌症）

部分或全部切除膀胱、放疗、化疗或免疫疗法（对于更深的更具侵袭性的癌症） 仅局限于膀胱内壁的肿瘤可经膀胱镜完全切除。然而，随后膀胱内通常会出现新肿瘤。在癌肿被切除后，医生可以通过反复膀胱内灌注卡介苗（BCG，一种激发机体免疫系统的药物）或抗癌药（如吉西他滨、多西他赛或丝裂霉素 C，或 nadofaragene firadenoec-vncg）来预防复发。 膀胱镜不能完全切除已侵入膀胱壁的癌肿。医生通常需手术切除部分或全部膀胱（膀胱切除术）。化疗通常在切除膀胱前给予，因为与单独使用膀胱切除术相比，已证明这可以提高生存率。有时进行单纯放疗或与化疗联合使用以期治愈特定人群的癌肿。 如果需要进行膀胱全切，医生则应设计出引流尿液的方法。常用的方法是将尿液通过回肠袢（管道）通路改道至腹壁上的开口（造口），随后流入体外的尿袋中。 回肠管道（尿道造口术） 视频 一些分流尿液的替代方法日渐兴起，适合于大多数人。这些方法可分为 2 类：原位回肠新膀胱术和可控性尿流改道术。两种手术都需要从肠道中建立一个收集尿液的内部人造膀胱。 在原位回肠新膀胱术中，人造膀胱与尿道相连接。患者需学会通过松弛盆底肌肉和增加腹压来排空人造膀胱，以使尿液通过尿道排出，这与自然排尿过程非常相似。大多数患者白天可保持干燥，但夜间可能有尿液漏出。 可控性尿流改道术中，将人造膀胱与腹壁上的开口相吻合。无需尿袋，因为患者每天定时将导管插入人造膀胱使其排空。其中最常见的是可控性回结肠膀胱术，其囊袋由一部分结肠制成。 当癌肿扩散到膀胱以外的淋巴结或其他器官时，需要进行化疗。几种不同药物的联合可以有效治疗这类癌症，尤其当转移仅限于淋巴结时。对于化疗敏感的患者可进一步行膀胱切除术或放疗，包括外照射。但仅有一小部分人可以治愈。无法治愈的患者，应努力减轻其疼痛（请参阅致命性疾病期间的症状）并做好临终问题的处理。