放射疗法可治愈限于前列腺的癌肿以及浸润前列腺周围组织的癌肿。虽然放射疗法无法治疗扩散到远端器官的癌肿，但能够减缓因前列腺癌扩散至骨骼而导致的疼痛。

医生有时在术后给予放射疗法，以治疗前列腺周围的部位，或若术后发现血液中含有 PSA。手术后血液中含有 PSA 表明手术并未切除所有癌肿。

对于许多阶段的前列腺癌，放疗后 10 年期存活率几乎和手术存活率一样高。在癌肿限于前列腺的男性中，超过 90% 的人可在放疗后存活至少 10 年。放射治疗的开展方式有：

射线束放疗（用于治疗前列腺内的癌肿以及扩散至骨骼的前列腺癌）

放射性植入物（用于治疗前列腺内的低风险癌肿以及没有扩散至骨骼的前列腺癌）

镭-223（一种静脉用药，用于治疗扩散至骨骼的前列腺癌，但不适用于前列腺内部的癌肿）

射线束放疗通过机器向前列腺及其周围组织发射辐射线束。可准确识别受影响结构的计算机断层扫描 (CT) 通常被用于帮助更精准地将放射线束聚焦于癌肿。该方法叫做三维适形放疗。治疗通常每周 5 天，持续 7 到 8 周。虽然多达 40% 的男性有某种程度的勃起功能障碍，但在放疗不久后出现勃起功能障碍的几率比前列腺切除术不久后出现的几率要低。但是在数月或几年后，放疗后发生勃起功能障碍的几率似乎与前列腺切除术后出现的几率相同。三维适形放疗很少导致失禁。IMRT（调强放射治疗）和 SBRT（立体定向放射治疗）是对标准放疗的修改。有时，对于侵袭性更强的癌症，除了放射治疗外，医生也会给予激素治疗长达 2 年或 3 年的时间。

约 5% 至 10% 接受外线束放射疗法的男性会发生导致尿道狭窄并阻碍尿流的疤痕（尿道狭窄）。其他麻烦但常见的暂时性副作用包括：排尿灼烧感、尿频、血尿、有时带血的腹泻、放射性直肠炎（一般会导致直肠刺激及腹泻）以及突有便意。罕见情况下，男性的周围器官（膀胱、直肠）会因放疗而产生癌症。

射线束放疗的另一种形式为质子束治疗，其使用一种不同的照射方式，能将辐射更准确地导向癌细胞，同时避免伤害健康细胞。质子束疗法已被证明对其他癌症有益，但尚不清楚它在前列腺癌中的副作用是否比标准射线束放疗更少。

前列腺癌放疗的最新进展包括

在前列腺周围放置标记物以提高靶向性

使用经直肠针将水凝胶垫片放入直肠，以减少辐射的毒性作用（这些水凝胶垫片最终会分解，被吸收进入组织）

随时间分次给予大辐射剂量，且持续时间比传统放疗更短（天数或周数更少）

放射性植入物可插入前列腺内（近距离放射治疗术）。植入物是形似种子的小型放射性材料。医生通过阴囊和肛门之间的部位将植入物注入前列腺，并使用超声检查或 CT 来指引放置。近距离放射治疗术可在 2 小时内完成，无需重复治疗而且可使用脊椎麻醉完成。近距离放射治疗术也可向前列腺发出高剂量辐射，同时不伤害周围健康组织并导致较少的副作用。但近距离放射治疗术可导致多达 10% 的男性发生尿道狭窄。种子的放射活性随着时间而降低。种子随后通过尿液排出。接受此类种子治疗的男性应在术后一段时间内避免接触孕妇和幼儿，因为放射活性可能会伤害胎儿或幼儿。在某些男性中，近距离放射治疗术后的 10 至 15 年治愈率类似于其他治疗的治愈率。近距离放射治疗术与射线束放疗合并治疗有时可推荐用于侵袭性更强的癌症。某些中心可提供临时近距离放射治疗植入物（需要住院过夜）。

镭-223 是一种静脉药物，能够发出特定类型的辐射（α 辐射）。与射线束辐射和近距离放射治疗术不同的是，其并不针对某一特定目标。镭-223 用于治疗前列腺癌的骨转移，而非前列腺中的前列腺癌。进入血液后，镭-223 会寻找受到前列腺癌影响的骨骼区域，并帮助摧毁癌细胞。由于其目标为骨骼组织且不会散发辐射（如辐射束或种子），因此不会对周围组织造成辐射伤害。

高强度聚焦超声 (HIFU) 使用强度超声能量通过放置在直肠中的探针来破坏前列腺组织。它已在欧洲和加拿大使用多年，最近在美国开始广泛使用。该技术在前列腺癌治疗中的作用仍在不断发展。HIFU 最适合用于治疗手术后复发的前列腺癌和可通过局灶性治疗（一种用激光或电直接破坏癌性组织的成像引导技术）解决单个肿瘤的低风险癌症。