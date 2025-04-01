急性肾小管坏死通常仅发于重病住院的患者。最常见原因是：

低血压，导致通过肾脏的血流不足

损害肾脏的药物

严重的全身性感染（脓毒症）

引起急性肾小管坏死的低血压的最常见原因是大量失血（因伤害或大手术导致）、严重烧伤、严重全身性感染（脓毒症）以及胰腺炎。其他原因包括红细胞分解（溶血）、横纹肌溶解、多发性骨髓瘤、肿瘤溶解综合征和中毒。

脓毒症也可直接损害肾脏细胞，进而加重脓毒症引起的低血压的影响。

通常可损害肾脏的药物，包括氨基糖苷类抗生素（如庆大霉素和妥布霉素），两性霉素 B（一种用于治疗严重全身性真菌感染的药物），多黏菌素（在住院人群中用于治疗感染的抗生素），万古霉素（一种抗生素，用于治疗对其他抗生素有抗药性的感染）以及非甾体类抗炎药 (NSAID)。氨基糖甙类更有可能导致老年人、做过大手术者或肝脏、胆囊或胆管有严重疾病者发病。在成像检查时接触造影剂可导致肾脏受损（造影剂肾病），但非常少见。

急性肾小管坏死更有可能发生于老年人、重病者或患有基础肾病或糖尿病（或两种病都有）的人。