肾小管性酸中毒 (RTA)

在肾小管性酸中毒中，肾小管功能异常，导致血液中有过量的酸。

当服用某些药物或有影响肾脏的其他疾病时，负责清除血液中酸的肾小管被损坏。

当患病时间较长时，通常伴有肌无力和反应力下降。

血液测试显示高酸度和身体的酸碱平衡紊乱。

一些每日摄入小苏打溶液的人可中和酸。

（也请参阅肾小管疾病介绍。）

要促使功能正常，体内酸碱（如碳酸氢盐）必须达到平衡。正常情况下，食物分解产生的酸会在血液内循环。肾脏负责清除血液中的酸并将它们排入尿液。该功能主要由肾小管执行。在肾小管性酸中毒中，肾小管以两种方式中的一种出现功能异常，并导致血液中酸的水平升高（代谢性酸中毒）：

身体产生的酸基本没有被排泄，因此血液中的酸水平上升。

通过肾小管的碳酸氢盐基本没有被再吸收，导致尿液中流失过多的碳酸氢盐。

在肾小管性酸中毒中，电解质的平衡也受到了影响。肾小管性酸中毒可导致下列问题：

血液中钾离子水平过低或过高

钙质在肾脏内沉积，导致肾结石

脱水

骨骼有痛感的软化和弯折（骨软化症或佝偻病）

在儿童中，肾小管性酸中毒可以是永久性的遗传疾病。但是该病也可间断性地发生于患有其他疾病的患者，如糖尿病、镰状细胞疾病或自身免疫性疾病（如系统性红斑狼疮）。肾小管性酸中毒还可以是尿路阻塞或药物（如乙酰唑胺、两性霉素 B、血管紧张素转换酶 [ACE] 抑制剂、血管紧张素 II 受体阻断剂 [ARB] 以及保留体内钾的利尿剂 [称作保钾利尿剂]）导致的暂时性病症。

如果肾小管性酸中毒持续存在，则可能会损伤肾小管并进展为慢性肾病。

肾小管性酸中毒有 1 型到 4 型四种类型。这些类型通过导致酸中毒的特定肾功能异常来区分。所有这 4 四种类型都不常见，而其中 4 型最常见，3 型极为少见，因此在此不作讨论。

表格 肾小管性酸中毒的一些类型 表格

肾小管酸中毒的症状 许多人都没有症状。而很多其他人仅在长时间患病后才有症状。最终发生哪些症状取决于肾小管性酸中毒的类型。 1 型和 2 型 在 1 型和 2 型中，血钾水平较低时可诱发神经问题，包括肌无力、反应力下降甚至瘫痪。在 1 型中，可能出现肾结石，导致肾细胞损害以及（有时导致）慢性肾病。在 2 型和（有时）1 型中，骨痛和骨软化症可发生于成人，佝偻病可发生于儿童。 4 型 在 4 型中，血钾水平一般会升高，不过其很少升高到足以引起症状的水平。若水平过高，会导致心搏不规律以及肌肉瘫痪。

肾小管酸中毒的诊断 血液化验

尿液化验 若患者有某些典型症状（如肌无力和反应力下降）以及检查表明血液中酸水平过高和碳酸氢盐与钾水平过低时，医生会考虑诊断 1 型或 2 型肾小管性酸中毒。 当血钾水平过高且伴酸水平过高以及血液中碳酸氢盐水平过低时，医生一般会怀疑患有4 型肾小管性酸中毒。尿样检查和其他检查可帮助确定肾小管性酸中毒的类型。