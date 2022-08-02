已审核/已修订 8月 2022 | 修改的 9月 2022

丁型肝炎病毒是仅在患有乙型肝炎的人中发生的肝脏感染。

丁型肝炎可通过接触血液和其他体液传播。

合并感染丁型肝炎通常会使乙型肝炎症状加重。

医生根据血液检查结果来诊断慢性丁型肝炎。

急性丁型肝炎没有特异性治疗，但慢性丁型肝炎可以用干扰素 α 治疗。

（也请参见肝炎概述、急性病毒性肝炎概述、慢性肝炎概述、急性乙型肝炎和慢性乙型肝炎。）

丁型肝炎在美国相对少见。它可以是持续时间很短的急性感染或持续 6 个月以上的慢性感染。

丁型肝炎仅存在于合并感染急性乙型肝炎或慢性乙型肝炎的患者。丁型肝炎病毒是一种不完全的病毒，需要乙型肝炎病毒的帮助才能复制。

全球约有 1500 至 2000 万人患有慢性乙型肝炎和丁型肝炎合并感染。

丁型肝炎的传播 丁型肝炎可通过接触血液和其他体液传播。丁型肝炎最常发生在共用未经灭菌针头注射非法药品的人群中。它也可以通过性行为传播。

丁型肝炎的症状 与丁型肝炎的合并感染常使乙型肝炎感染更为严重。 乙型肝炎和丁型肝炎的慢性合并感染若不加以治疗，可导致肝脏严重瘢痕形成（肝硬化）。 乙型肝炎和丁型肝炎的合并感染可导致暴发性肝炎（一种非常严重的肝炎）。暴发性肝炎病情的进展可能会非常快。正常情况下本可由肝脏代谢去除的有毒物质会在血液中积累并进入大脑，引发肝性（门体循环）脑病。患者可在数天至数周内陷入昏迷。暴发性肝炎可致命，特别是在成年患者中。

丁型肝炎的诊断 血液化验 在下列情况下，医生可能会怀疑丁型肝炎 急性乙型肝炎异常严重（合并感染）。

在慢性乙型肝炎感染患者中，慢性乙型肝炎会突然变得更加严重（双重感染）。

慢性乙型肝炎比通常情况下进展得更快。 如果怀疑患有丁型肝炎，则应进行血液检测，以检测人体免疫系统产生的对抗丁型肝炎病毒的抗体，以确认诊断。

丁型肝炎的预防 应避免高危行为（如共用针头注射药物和有多个性伴侣），以预防感染乙型肝炎，从而进一步预防丁型肝炎。 尚无丁型肝炎疫苗。但是，如果人们还没有乙型肝炎，他们可以接种乙型肝炎疫苗，乙型肝炎疫苗可以预防丁型肝炎和乙型肝炎。