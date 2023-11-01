常规胸部 X 线检查需要拍摄胸部后前位 X 线片。有时也需要侧位片。有时需要让患者以不同体位接受胸部 X 线检查，以便医生可以查看肺的特定区域，或者因为患者不能处于正常体位而需要以不同体位接受胸部 X 线检查。

胸X线片能显示心脏和大血管的轮廓，且常能揭示出胸部、邻近组织、胸壁包括肋骨在内的严重病变。例如，胸部 X 线能显示多数肺炎、肺部肿瘤、慢性阻塞性肺部疾病 (COPD)、肺塌陷（肺不张）和胸膜（覆盖肺脏和内胸壁的两层胸膜之间的间隙）内积气（气胸）或积液（胸膜积液）。

虽然胸部 X 线检查常不能提供足够的信息来判断疾病的确切病因，但它们可以帮助医生确定是否需要其他检查来做出诊断。