胸部影像学检查包括
X 射线检查
计算机断层扫描 (CT)
CT血管造影
磁共振成像 (MRI)
超声检查
核素肺扫描
肺动脉血管造影
正电子发射断层成像 (PET) 扫描
（另见肺部疾病病史和体格检查、呼吸系统概述和成像检查概述。）
除磁共振成像 (MRI) 和超声检查外，所有这些成像检查均使用辐射。当医生怀疑肺部疾病或心脏病时，通常都会进行胸部 X 线检查。其他影像检查视需要而进行，以便为医生提供做出诊断的具体信息。
胸部 X 线检查
胸部计算机断层扫描 (CT)
胸部计算机断层扫描 (CT) 是一种 X 线检查程序，会比 X 线平片提供更多细节。使用 CT，计算机能分析一系列的 X 线，然后提供不同平面的几种视图，如纵向和横截面视图。在进行 CT 检查时，可向血流中注入或口服一种在 X 线上可见的物质（称作不透射线的造影剂），以便凸显胸腔内的某些异常。
高分辨率 CT 和螺旋 CT 是更专业的 CT 程序。高分辨率 CT 检查可提供有关肺部疾病的更详细信息。螺旋 CT 检查可提供 3 维图像。
CT 扫描通常在患者深呼吸（吸气）后进行。有时，CT 图像是在患者吸气然后呼气后获得的，以便更好地观察小气道。
胸部计算机断层扫描 (CT) 血管造影术
胸部磁共振成像 (MRI)
胸部超声检查
核素肺扫描
核素肺扫描可用于检测肺部血栓（肺栓塞），但在此用途上已基本上被 CT 血管造影取代。但是，当患者有肾脏疾病（造影剂可使病情恶化）或对 CT 中所用造影剂过敏而无法进行 CT 血管造影时，可进行核素肺扫描。对已行肺部分切除以治疗肺癌或重度慢性阻塞性肺疾病(COPD) 的患者进行术前评估时，也可使用核素肺扫描，以了解肺部剩余部分的功能状况。
肺通气/灌注扫描是一种无创性、相当准确的检查，但比 CT 血管造影费时。通气/灌注扫描实际上是两次扫描，一次测量呼吸（通气），另一次测量血流（灌注）。两次扫描通常一起进行，但也可分开进行。
在肺灌注扫描中，将少量放射性物质注入静脉，经肺动脉进入肺，显示肺的血液供应轮廓。
在肺通气扫描中，患者吸入一种无害气体，其中包括能分布于肺部小气囊（肺泡）的微量放射性物质。在扫描仪上就能看到二氧化碳排出以及摄入氧气的区域。
将通气扫描结果与灌注扫描显示的血供部位结果相比较，医师常依据通气和血流灌注的不匹配而判断有无肺栓塞。
肺动脉血管造影
肺动脉血管造影（也称作肺动脉造影）是通过将细长的塑料管（导管）插入静脉直接向肺动脉中注入不透射线的造影剂来进行，造影剂先进入心脏再进入肺动脉。注射造影剂后，医生使用传统 X 线查看肺部的造影剂（血管造影）。
传统上血管造影常在医生怀疑（通常根据肺部扫描的异常结果得出）肺部有血栓（肺栓塞）时进行，且该方法仍被视为诊断或排除肺栓塞的最准确的检查方法。但是，肺动脉血管造影基本已被 CT 血管造影取代，因为肺动脉血管造影需要向肺部大动脉直接注入造影剂，创伤性更高。
PET 扫描通常结合计算机断层 (CT) 扫描进行，以提供两种肺部肿瘤可视化的方法。
正电子发射断层扫描（PET）
正电子发射断层成像 (PET) 扫描可用于怀疑有癌症时。正电子发射X线断层造影术（PET）的工作原理依赖于恶性（癌性）和良性组织（非癌性）的不同的代谢率。将葡萄糖分子与用 PET 可视的化合物组合。这些分子经静脉注射，并在快速代谢的组织（如癌变的淋巴结）中积聚，使这些组织在 PET 扫描上可见。良性组织聚集的分子很少，通常是检测不出来的。