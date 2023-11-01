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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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胸部影像检查

作者：Rebecca Dezube, MD, MHS, Johns Hopkins University
已审核/已修订 11月 2023
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胸部影像学检查包括

  • X 射线检查

  • 计算机断层扫描 (CT)

  • CT血管造影

  • 磁共振成像 (MRI)

  • 超声检查

  • 核素肺扫描

  • 肺动脉血管造影

  • 正电子发射断层成像 (PET) 扫描

（另见肺部疾病病史和体格检查呼吸系统概述成像检查概述。）

除磁共振成像 (MRI) 和超声检查外，所有这些成像检查均使用辐射。当医生怀疑肺部疾病或心脏病时，通常都会进行胸部 X 线检查。其他影像检查视需要而进行，以便为医生提供做出诊断的具体信息。

胸部 X 线检查

常规胸部 X 线检查需要拍摄胸部后前位 X 线片。有时也需要侧位片。有时需要让患者以不同体位接受胸部 X 线检查，以便医生可以查看肺的特定区域，或者因为患者不能处于正常体位而需要以不同体位接受胸部 X 线检查。

胸X线片能显示心脏和大血管的轮廓，且常能揭示出胸部、邻近组织、胸壁包括肋骨在内的严重病变。例如，胸部 X 线能显示多数肺炎肺部肿瘤慢性阻塞性肺部疾病 (COPD)、肺塌陷（肺不张）和胸膜（覆盖肺脏和内胸壁的两层胸膜之间的间隙）内积气（气胸）或积液（胸膜积液）。

虽然胸部 X 线检查常不能提供足够的信息来判断疾病的确切病因，但它们可以帮助医生确定是否需要其他检查来做出诊断。

胸部计算机断层扫描 (CT)

胸部计算机断层扫描 (CT) 是一种 X 线检查程序，会比 X 线平片提供更多细节。使用 CT，计算机能分析一系列的 X 线，然后提供不同平面的几种视图，如纵向和横截面视图。在进行 CT 检查时，可向血流中注入或口服一种在 X 线上可见的物质（称作不透射线的造影剂），以便凸显胸腔内的某些异常。

高分辨率 CT 和螺旋 CT 是更专业的 CT 程序。高分辨率 CT 检查可提供有关肺部疾病的更详细信息。螺旋 CT 检查可提供 3 维图像。

CT 扫描通常在患者深呼吸（吸气）后进行。有时，CT 图像是在患者吸气然后呼气后获得的，以便更好地观察小气道。

胸部计算机断层扫描 (CT) 血管造影术

CT 血管造影术通过从手臂静脉注入不透射线的造影剂来呈现血管图像，其中包括从心脏输送血液到肺部的动脉（肺动脉）。

通常进行 CT 血管造影来代替核素肺扫描，以诊断肺动脉中存在血栓（肺栓塞）。但是，如果患者有肾脏疾病（造影剂可使病情恶化）或对所用造影剂过敏，则可能无法进行 CT 血管造影。

胸部磁共振成像 (MRI)

胸部磁共振成像 (MRI) 能生成非常详细的图像，这些图像在医生怀疑胸部存在血管异常（如主动脉瘤）时特别有帮助。

MRI 较为费时且比计算机断层扫描 (CT) 更贵。在诊断肺部异常方面，MRI 的分辨率不及 CT，因此 MRI 不常用于胸部成像。与CT不同的是，MRI没有辐射。

胸部超声检查

超声检查通过体内的声波反射形成图像。超声通常用来检测胸膜腔（覆盖于肺及胸壁内侧的两层胸膜之间隙）中的液体。超声还可用于穿刺针抽取液体的引导。

有时会进行床旁超声检查来诊断气胸

支气管内超声检查 (EBUS) 可与支气管镜检查联合使用，帮助指导医生在需要时采集肺部组织样本，以发现癌症（穿刺活检）。在这种情况下，超声探头位于支气管镜上，以获得气道内部的图像。

核素肺扫描

核素肺扫描可用于检测肺部血栓（肺栓塞），但在此用途上已基本上被 CT 血管造影取代。但是，当患者有肾脏疾病（造影剂可使病情恶化）或对 CT 中所用造影剂过敏而无法进行 CT 血管造影时，可进行核素肺扫描。对已行肺部分切除以治疗肺癌或重度慢性阻塞性肺疾病(COPD) 的患者进行术前评估时，也可使用核素肺扫描，以了解肺部剩余部分的功能状况。

肺通气/灌注扫描是一种无创性、相当准确的检查，但比 CT 血管造影费时。通气/灌注扫描实际上是两次扫描，一次测量呼吸（通气），另一次测量血流（灌注）。两次扫描通常一起进行，但也可分开进行。

肺灌注扫描中，将少量放射性物质注入静脉，经肺动脉进入肺，显示肺的血液供应轮廓。

肺通气扫描中，患者吸入一种无害气体，其中包括能分布于肺部小气囊（肺泡）的微量放射性物质。在扫描仪上就能看到二氧化碳排出以及摄入氧气的区域。

将通气扫描结果与灌注扫描显示的血供部位结果相比较，医师常依据通气和血流灌注的不匹配而判断有无肺栓塞。

肺动脉血管造影

肺动脉血管造影（也称作肺动脉造影）是通过将细长的塑料管（导管）插入静脉直接向肺动脉中注入不透射线的造影剂来进行，造影剂先进入心脏再进入肺动脉。注射造影剂后，医生使用传统 X 线查看肺部的造影剂（血管造影）。

传统上血管造影常在医生怀疑（通常根据肺部扫描的异常结果得出）肺部有血栓（肺栓塞）时进行，且该方法仍被视为诊断或排除肺栓塞的最准确的检查方法。但是，肺动脉血管造影基本已被 CT 血管造影取代，因为肺动脉血管造影需要向肺部大动脉直接注入造影剂，创伤性更高。

PET 扫描通常结合计算机断层 (CT) 扫描进行，以提供两种肺部肿瘤可视化的方法。

正电子发射断层扫描（PET）

正电子发射断层成像 (PET) 扫描可用于怀疑有癌症时。正电子发射X线断层造影术（PET）的工作原理依赖于恶性（癌性）和良性组织（非癌性）的不同的代谢率。将葡萄糖分子与用 PET 可视的化合物组合。这些分子经静脉注射，并在快速代谢的组织（如癌变的淋巴结）中积聚，使这些组织在 PET 扫描上可见。良性组织聚集的分子很少，通常是检测不出来的。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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