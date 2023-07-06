非自杀性自伤 (NSSI)

非自杀性自伤是指无意导致死亡的自我伤害，可造成疼痛或浅表损伤。

虽然自我伤害的方式（例如用刀片割手腕）有时和自杀企图重叠，但非杀伤性自伤是不同的，患者无意造成死亡的后果。患者经常会特意声明自己并不是在尝试自杀。其他情况下，如果患者反复做某种显然不会致死的事情——例如用香烟灼烧自己——则医生会假定患者不是真的想要去死。

然而，患者第一次伤害自己时，可能难以判断他们是否确实想死。例如，患者可能认为他们可以通过服用过量抗生素或维生素自杀，于是服用该剂量，然后意识到这种剂量无害。

即使自我伤害不会导致死亡，那些伤害自己的人长期而言更有可能尝试或实施自杀。因此，医生和家属不应轻视非杀伤性自伤。

非杀伤性自伤最常见的例子有

用锋利的物体（例如刀、剃刀刀片、针）切割或刺伤皮肤

烧灼皮肤，通常用香烟

非自杀性自伤往往在青春期早期开始。它在患有其他疾病的人群中更常见，尤其是边缘型人格障碍、反社会型人格障碍、进食障碍或物质使用障碍（包括酒精使用障碍），以及孤独症谱系障碍。非自杀性自伤在女孩中仅比男孩中略微更常见，而女孩中的自杀行为则比男孩明显更多。大多数人在年龄渐长后停止伤害自己。

患者通常在一次行为中反复伤害自己，在同一个部位造成多处切割或烧伤。通常，患者会选择一个能够立刻操作，且可以用衣物轻松隐藏的区域，例如前臂或大腿前部。通常情况下，患者也会反复伤害自己，导致之前的多次行为留下广泛瘢痕。患者常常过度专注于自伤行为相关的想法。

人们伤害自己的原因尚不清楚，但自伤可能是

减少紧张或负面感受的方法

解决人际关系困难的方法

对自认为犯错的自我惩罚

请求帮助

有些人认为他们的自我伤害不是问题，因此往往不会寻求或接受咨询。

非自杀性自伤的诊断 医师的评估 首先，医生会检查患者，确定是否有任何伤势需要治疗。 为了诊断非自杀性自伤，医生必须确定该行为是否旨在导致死亡（自杀行为）或并非如此（非自杀性自伤）。为此，医生会评估患者的意图、理由和情绪。进行非自杀性自伤的人可能会表明他们伤害自己是为了从负面情绪中获得缓解，而不是自杀。或者他们可能反复使用不太可能导致死亡的方法。但是，自我伤害的人能够自杀，也可能尝试自杀。因此，医生会与患者关系密切的其他人交谈，了解患者生活中的情绪和压力变化，以评估患者自杀的风险。 如果人们不认为他们的自伤是一个问题，他们可能不愿意谈论它。因此，为了评估自伤的人，医生首先尝试帮助这些人谈论他们的自我伤害。要做到这一点，医生需要交流以下内容： 他们听到了这个人的话语，认真对待了这个人的经历

他们了解这个人的感受以及这些感觉如何导致自我伤害 医生然后尝试确定以下内容： 人们如何伤害自己，以及他们做了多少种不同的方式（例如，他们是否在烧伤和割伤自己？）

自伤的频率

自伤的时间长度

自伤的目的所在

他们参与治疗的意愿程度 医生还检查其他心理健康障碍，尝试估计人们尝试自杀的可能性。

非自杀性自伤的治疗 某种心理治疗

治疗存在的其他疾病 某些类型的心理治疗对自伤的人有所帮助。它们包括 认知行为治疗

辩证行为疗法

情绪调节小组疗法 认知行为治疗帮助患者发现歪曲的思维和了解这些歪曲的思维是如何导致生活中的各种问题的。这个前提就是人们对经历的解释决定了他们的感受和行为方式。通过对核心信念和假设的认同，患者开始用不同的方式进行体验，从而在症状、行为和感受都会改善。 辩证行为疗法提供每周一次的个人和小组咨询，为期 1 年，以及能够每天 24 小时通过电话联系的治疗师。治疗师充当行为教练。治疗目标是帮助患者发现应对压力的更好解决方法——例如，如何抵抗自我破坏的渴望。 情绪调节小组疗法包括 14 周的小组治疗。它可以帮助人们意识到，理解和接受他们的情绪。这种疗法帮助人们愿意接受负面情绪作为生活的一部分，以免如此激烈和冲动地回应这种情绪。 没有药物被批准用于治疗非自杀性自伤。然而，一些抗抑郁药、新型抗精神病药和纳曲酮对某些患者有效。 如果人们患有其他精神疾病（如抑郁症、进食障碍、物质使用障碍或边缘型人格障碍），则应治疗此类疾病。若有可能，应将患者转诊至心理保健医生。随访约诊至关重要。