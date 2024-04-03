疼痛的烧灼感、刺痛或麻木感可能影响整个口腔（尤其是舌头、嘴唇和口腔顶部）或仅影响舌头。这种感觉可能是连续性的或间歇性的，可能在一天中逐渐增加，并且可以通过进食或饮水来缓解。其他症状包括：

口干（与口渴感增强有关）

味觉异常

疼痛的可能后果包括饮食习惯的改变、烦躁不安、沮丧和回避其他人。