灼口综合征是指口腔内无明显可见溃疡或异常的人的口腔疼痛，通常累及舌头。
灼口综合征可能代表具备不同病因但症状相同的许多不同疾病。
烧灼、刺痛或麻木的感觉可能会影响整个口腔或只影响舌部，可能是持续性或间歇性的。
医生会根据患者的症状以及没有其他更常见的舌头不适原因诊断灼口综合征。
对任何基础病因进行治疗。
保持口腔湿润通常有助于缓解烧灼感。
灼口综合征在绝经后的妇女中最常见。
灼口综合征不同于许多人在摄入刺激性或酸性食物后经历的暂时不适。
灼口综合征的病因
许多疾病会导致口腔疼痛。然而，如果患者有口腔疼痛但没有其中一种疾病或任何可见的口腔异常，医生即称其为灼口综合征。医生认为灼口综合征可能涉及控制疼痛和味觉的神经的某种异常情况，目前对其所知甚少。
可以导致口腔疼痛的其他疾病包括
念珠菌病（酵母感染）
对食物或牙科产品过敏
口干（口干症）
使用血管紧张素转化酶 (ACE) 抑制剂（用于治疗高血压的药物）
某些经常习惯性（称为功能异常性）的口腔行为（例如吐舌、紧咬牙齿或磨牙 [磨牙症]）
其他舌头和口腔疾病，如炎症、自身免疫性疾病或癌症
灼口综合征的症状
疼痛的烧灼感、刺痛或麻木感可能影响整个口腔（尤其是舌头、嘴唇和口腔顶部）或仅影响舌头。这种感觉可能是连续性的或间歇性的，可能在一天中逐渐增加，并且可以通过进食或饮水来缓解。其他症状包括：
口干（与口渴感增强有关）
味觉异常
疼痛的可能后果包括饮食习惯的改变、烦躁不安、沮丧和回避其他人。
灼口综合征的诊断
医师的评估
做检查以确定可能病因
医生或牙医回顾患者的病史、饮食习惯并进行口腔检查。诊断时，疼痛通常发生在大多天数里，一天约 2 小时或更长时间，并持续 3 个月以上。医生可能会进行血液检测或其他检测，以检查是否存在已知会引起口腔灼痛的某些其他疾病。例如，他们可能会进行一项唾液流动检测，以查看患者是否有口干。灼口综合征通常难以确诊，因为在特定疾病导致的轻度或早期口腔疼痛病例中口腔组织也可能看上去正常。
灼口综合征的治疗
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。
美国国立口腔与颅面研究所 - 灼口综合征：有关灼口疾病的综合信息，包括数据和统计信息、消费者友好的出版物资源以及寻找牙科护理的指南