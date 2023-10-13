引起肛门瘙痒的原因
病因
临床特征*
检查
肛门或直肠疾病
排脓
直肠（有时）和/或腹部（经常）疼痛
有时腹泻
内镜检查大肠的下段、直肠、肛门（乙状结肠镜检查）或整个大肠（结肠镜检查）
痔疮（内痔或外痔）
内痔，出血（卫生纸或大便上少量血液）
外痔，疼痛的肛门肿块
医生的检查
通常应用直肠内镜检查（肛门镜）或乙状结肠镜检查
感染
细菌感染（由搔抓引起）
炎症，红色区域，有时可见搔抓
医生的检查
酵母菌感染（念珠菌）
肛周出现皮疹
医生的检查
有时在显微镜下检查皮肤样本（识别真菌）
通常见于儿童
有时见于几个家庭成员
显微镜检查施加到肛门区的透明带以检查绕虫卵
剧烈瘙痒，通常夜间加重
身体的其他部位可能瘙痒
感染部位可能有粉色、薄的、轻微突起的线或红斑
医生的检查
皮肤碎屑检查
皮肤疾病
骚痒、发红、漏出和带痂的皮疹
医生的检查
肛门周围皮肤（肛周皮肤）癌症
鳞状或硬皮面积
检查组织样本（活检）
有时发痒或疼痛皮肤有碎屑
医生的检查
肛门上的小瓣组织
医生的检查
药物
抗生素
当前或最近应用抗生素
停用抗生素观察症状是否缓解
食品和膳食补充剂
啤酒，咖啡，巧克力，辣椒，奶制品，坚果，马铃薯制品，柑橘类水果，香料或维生素 C 片剂
当食入某物质时出现症状
从饮食中剔除该物质观察症状是否缓解
卫生相关问题
描述为出汗过多，尤其是在穿紧的和/或人工合成衣服时
减少出汗的措施（如穿宽松的棉质内衣和经常更换内衣）观察症状是否缓解
过分细致或侵入性清洁肛门区域
清洁不够
患者描述为极度的清洁行为
改变清洁的方法观察症状是否缓解
皮肤刺激
麻醉剂，药膏，肥皂和卫生湿巾
描述应用可能存在刺激的物品
避免使用这些物质观察症状是否缓解
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。