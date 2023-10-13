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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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用于治疗惊厥发作的药物

药物

用法

一些副作用

乙酰唑胺

其他抗惊厥药无效时的失神发作

肾结石、脱水、血液中的化学物质失衡

大麻二醇

Dravet综合征

伦诺克斯-加斯托二氏综合征的强直或失张力发作*

嗜睡、肝损伤、食欲不振、疲劳、失眠和腹泻

Carbamazepine

局灶性发作

继发性全身发作性癫痫(包括局灶性至双侧强直阵挛性癫痫)

白细胞计数低（中性粒细胞减少症）、血细胞生成过少（再生障碍性贫血，可能致命）、血小板计数低（血小板减少症）、严重皮疹、消化不良、肝损伤、言语不清（构音障碍）、嗜睡、头晕和复视

Cenobamate

局灶性发作伴或不伴局灶性至双侧强直阵挛发作†

头晕、复视、嗜睡、疲劳，罕见情况下有自杀念头

氯巴占

失神发作

Dravet综合征

其他抗惊厥药无效时的局灶性发作或局灶性至双侧强直阵挛发作†

有时伦诺克斯-加斯托二氏综合征的强直或失张力发作*

嗜睡、便秘、失去协调性、自杀想法、药物依赖性、不安和吞咽困难

氯硝西泮

失张力惊厥

伦诺克斯-加斯托二氏综合征中的不典型失神发作*

癫痫性(婴儿)痉挛

肌阵挛发作

困倦、行为异常、失去协调性、用药 1-6 个月后药物失去疗效

双丙戊酸钠‡

失神发作

癫痫性痉挛

高热惊厥

局灶性发作

全身性强直阵挛发作

青少年肌阵挛性癫痫

肌阵挛发作

新生儿癫痫发作

伦诺克斯-加斯托二氏综合征的强直或失张力发作*

恶心、呕吐、腹痛、腹泻、暂时困倦、颤抖（震颤）、可逆脱发、体重增加和肝损伤

与其他抗惊厥药相比，脊髓、脊柱或脑先天缺陷（神经管缺陷）的风险稍高

艾司卡西平

局灶性发作

头晕或颤抖、双视或视力模糊、困倦、头痛、恶心、呕吐、血液中钠含量低、自杀想法和皮肤反应，如皮疹(有时严重)

Ethosuximide

失神发作

恶心、嗜睡、头晕、头痛、皮疹、及血细胞计数降低（所有类型的血细胞计数）

Felbamate

只有在其他抗惊厥药无效时才使用

伦诺克斯-加斯托二氏综合征中的不典型失神发作*

局灶性发作

头痛、疲劳、肝功能衰竭，以及罕见的再生障碍性贫血（可能致命）

磷苯妥因§

局灶性意识障碍性惊厥

癫痫持续状态

局灶性至双侧强直阵挛性发作*

头部外伤后预防惊厥

失去协调性、嗜睡、头晕、头痛、瘙痒和刺痛感

加巴喷丁

局灶性发作

局灶性至双侧强直阵挛性发作*

嗜睡、头晕、体重增加、头痛

儿童中，嗜睡、攻击行为、情绪波动和多动

拉考沙胺

局灶性发作

4 岁或以上人群全身强直阵挛发作

头晕、复视和自杀想法

拉莫三嗪

局灶性发作

伦诺克斯-加斯托二氏综合征中的全身发作性癫痫†

全身性强直阵挛发作

恶心、呕吐、便秘、头痛、困倦、头晕、失眠、疲劳、失去协调性、复视、震颤、月经异常和皮疹

左乙拉西坦

局灶性发作

青少年肌阵挛性癫痫

肌阵挛发作

全身性惊厥

癫痫持续状态

头晕、虚弱、疲劳、失去协调性以及情绪和行为的变化

奥卡西平

局灶性发作

头痛、腹痛、复视、嗜睡、头晕、疲劳、恶心、血钠降低

吡仑帕奈

局灶性发作

全身性强直阵挛发作

攻击性、情绪和行为变化、自杀想法、头晕、疲劳、易怒、跌倒、嗜睡、恶心、呕吐、头痛、体重增加、腹痛和行走困难

苯巴比妥

局灶性发作

全身性强直阵挛发作

新生儿癫痫发作

癫痫持续状态

嗜睡、异常眼球运动（眼球震颤）、失去协调性、贫血和皮疹

在儿童中，会引起多动、学习困难

苯妥英§

局灶性意识障碍性惊厥

局灶性至双侧强直阵挛性发作*

癫痫持续状态（苯妥英钠静脉给药）

头部外伤后预防惊厥

牙龈肿胀、红细胞计数低(贫血)、骨密度降低、毛发过多(多毛症)、皮疹和腺体肿胀

当给予高剂量苯妥英时，会出现协调性丧失、口齿不清、眼球运动异常、嗜睡、困惑、嗜睡、恶心和呕吐

普瑞巴林

局灶性发作

头晕、嗜睡、失去协调性、视力模糊、复视、震颤和体重增加

Tiagabine

局灶性发作

困倦、头晕、思维混乱、思维迟缓、腹痛、疲劳、恶心和震颤

托吡酯

非典型失神发作

Dravet综合征

局灶性发作

全身性强直阵挛发作

意识模糊、注意力下降、找词困难、疲劳、食欲及体重下降、麻木、刺痛、出汗减少、肾结石

丙戊酸‡

失神发作

Dravet综合征

高热惊厥

局灶性发作

全身性强直阵挛发作

癫痫性痉挛

青少年肌阵挛性癫痫

肌阵挛发作

新生儿癫痫发作

伦诺克斯-加斯托二氏综合征的强直或失张力发作*

癫痫持续状态

恶心、呕吐、腹痛、腹泻、体重增多、可逆性脱发、短暂性嗜睡、震颤、罕见肝功能损害

与其他抗惊厥药相比，脊髓、脊柱或脑先天缺陷（神经管缺陷）的风险稍高

Vigabatrin

癫痫性痉挛

局灶性发作

嗜睡、头晕、头痛、疲乏和永久性视力改变

Zonisamide

局灶性发作

有时伦诺克斯-加斯托二氏综合征的强直或失张力发作*

困倦、疲劳、头晕、混乱、难以找到词语、失去协调性、肾结石、食欲和体重下降以及恶心

不典型失神发作、失张力发作和强直发作通常是称作伦诺克斯-加斯托二氏综合征的严重癫痫的一部分，开始于儿童4岁之前。

*局灶性双侧惊厥是始于大脑一侧并扩散至两侧的惊厥。

† 双丙戊酸钠和丙戊酸钠相似。

§磷苯妥英和苯妥英相似。

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