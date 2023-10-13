用于治疗惊厥发作的药物
药物
用法
一些副作用
乙酰唑胺
其他抗惊厥药无效时的失神发作
肾结石、脱水、血液中的化学物质失衡
大麻二醇
Dravet综合征
伦诺克斯-加斯托二氏综合征的强直或失张力发作*
嗜睡、肝损伤、食欲不振、疲劳、失眠和腹泻
Carbamazepine
局灶性发作
继发性全身发作性癫痫(包括局灶性至双侧强直阵挛性癫痫)
白细胞计数低（中性粒细胞减少症）、血细胞生成过少（再生障碍性贫血，可能致命）、血小板计数低（血小板减少症）、严重皮疹、消化不良、肝损伤、言语不清（构音障碍）、嗜睡、头晕和复视
Cenobamate
局灶性发作伴或不伴局灶性至双侧强直阵挛发作†
头晕、复视、嗜睡、疲劳，罕见情况下有自杀念头
氯巴占
失神发作
Dravet综合征
其他抗惊厥药无效时的局灶性发作或局灶性至双侧强直阵挛发作†
有时伦诺克斯-加斯托二氏综合征的强直或失张力发作*
嗜睡、便秘、失去协调性、自杀想法、药物依赖性、不安和吞咽困难
氯硝西泮
失张力惊厥
伦诺克斯-加斯托二氏综合征中的不典型失神发作*
癫痫性(婴儿)痉挛
肌阵挛发作
困倦、行为异常、失去协调性、用药 1-6 个月后药物失去疗效
双丙戊酸钠‡
失神发作
癫痫性痉挛
局灶性发作
全身性强直阵挛发作
青少年肌阵挛性癫痫
肌阵挛发作
伦诺克斯-加斯托二氏综合征的强直或失张力发作*
恶心、呕吐、腹痛、腹泻、暂时困倦、颤抖（震颤）、可逆脱发、体重增加和肝损伤
与其他抗惊厥药相比，脊髓、脊柱或脑先天缺陷（神经管缺陷）的风险稍高
艾司卡西平
局灶性发作
头晕或颤抖、双视或视力模糊、困倦、头痛、恶心、呕吐、血液中钠含量低、自杀想法和皮肤反应，如皮疹(有时严重)
Ethosuximide
失神发作
恶心、嗜睡、头晕、头痛、皮疹、及血细胞计数降低（所有类型的血细胞计数）
Felbamate
只有在其他抗惊厥药无效时才使用
伦诺克斯-加斯托二氏综合征中的不典型失神发作*
局灶性发作
磷苯妥因§
局灶性意识障碍性惊厥
癫痫持续状态
局灶性至双侧强直阵挛性发作*
头部外伤后预防惊厥
失去协调性、嗜睡、头晕、头痛、瘙痒和刺痛感
加巴喷丁
局灶性发作
局灶性至双侧强直阵挛性发作*
嗜睡、头晕、体重增加、头痛
儿童中，嗜睡、攻击行为、情绪波动和多动
拉考沙胺
局灶性发作
4 岁或以上人群全身强直阵挛发作
头晕、复视和自杀想法
拉莫三嗪
局灶性发作
伦诺克斯-加斯托二氏综合征中的全身发作性癫痫†
全身性强直阵挛发作
恶心、呕吐、便秘、头痛、困倦、头晕、失眠、疲劳、失去协调性、复视、震颤、月经异常和皮疹
左乙拉西坦
局灶性发作
青少年肌阵挛性癫痫
肌阵挛发作
全身性惊厥
癫痫持续状态
头晕、虚弱、疲劳、失去协调性以及情绪和行为的变化
奥卡西平
局灶性发作
头痛、腹痛、复视、嗜睡、头晕、疲劳、恶心、血钠降低
吡仑帕奈
局灶性发作
全身性强直阵挛发作
攻击性、情绪和行为变化、自杀想法、头晕、疲劳、易怒、跌倒、嗜睡、恶心、呕吐、头痛、体重增加、腹痛和行走困难
苯巴比妥
局灶性发作
全身性强直阵挛发作
新生儿癫痫发作
癫痫持续状态
嗜睡、异常眼球运动（眼球震颤）、失去协调性、贫血和皮疹
在儿童中，会引起多动、学习困难
苯妥英§
局灶性意识障碍性惊厥
局灶性至双侧强直阵挛性发作*
癫痫持续状态（苯妥英钠静脉给药）
头部外伤后预防惊厥
牙龈肿胀、红细胞计数低(贫血)、骨密度降低、毛发过多(多毛症)、皮疹和腺体肿胀
当给予高剂量苯妥英时，会出现协调性丧失、口齿不清、眼球运动异常、嗜睡、困惑、嗜睡、恶心和呕吐
普瑞巴林
局灶性发作
头晕、嗜睡、失去协调性、视力模糊、复视、震颤和体重增加
Tiagabine
局灶性发作
困倦、头晕、思维混乱、思维迟缓、腹痛、疲劳、恶心和震颤
托吡酯
非典型失神发作
Dravet综合征
局灶性发作
全身性强直阵挛发作
意识模糊、注意力下降、找词困难、疲劳、食欲及体重下降、麻木、刺痛、出汗减少、肾结石
丙戊酸‡
失神发作
Dravet综合征
高热惊厥
局灶性发作
全身性强直阵挛发作
癫痫性痉挛
青少年肌阵挛性癫痫
肌阵挛发作
新生儿癫痫发作
伦诺克斯-加斯托二氏综合征的强直或失张力发作*
癫痫持续状态
恶心、呕吐、腹痛、腹泻、体重增多、可逆性脱发、短暂性嗜睡、震颤、罕见肝功能损害
与其他抗惊厥药相比，脊髓、脊柱或脑先天缺陷（神经管缺陷）的风险稍高
Vigabatrin
癫痫性痉挛
局灶性发作
嗜睡、头晕、头痛、疲乏和永久性视力改变
Zonisamide
局灶性发作
有时伦诺克斯-加斯托二氏综合征的强直或失张力发作*
困倦、疲劳、头晕、混乱、难以找到词语、失去协调性、肾结石、食欲和体重下降以及恶心
不典型失神发作、失张力发作和强直发作通常是称作伦诺克斯-加斯托二氏综合征的严重癫痫的一部分，开始于儿童4岁之前。
*局灶性双侧惊厥是始于大脑一侧并扩散至两侧的惊厥。
† 双丙戊酸钠和丙戊酸钠相似。
§磷苯妥英和苯妥英相似。