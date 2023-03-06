促肾上腺皮质激素

皮质类固醇

Vigabatrin

因为早期控制婴儿痉挛症可获得较好的发育结果，故早期识别和治疗痉挛症是非常必要的。

患儿需要服用以下三种药物中的一种。

促肾上腺皮质激素 (ACTH) 可以每天肌肉注射一次。ACTH 治疗通常持续 2 周，然后在几周内逐渐减少剂量。

口服糖皮质激素（如泼尼松）也可以有效替代 ACTH。

氨己烯酸是一种口服抗癫痫药。当结节性硬化症是导致痉挛的原因时，它是首选药物。没有足够证据表明其他任何抗癫痫药或生酮饮食有效。

有时进行癫痫手术以消除痉挛的原因。如果癫痫发作仅由脑部的一个区域所致，且此区域可切除但不会显著影响儿童相应功能，则可手术切除此脑部区域。