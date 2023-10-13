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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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成人咳嗽的某些原因和特点

病因

临床特征*

检查

急性（持续时间少于 8 周）

慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 急性发作

喘息，气促，以及张口呼吸

患者往往会在咳嗽时产生痰液

已有慢性阻塞性肺疾病的患者

通常只进行医生检查

异物†

通常患有会影响沟通、吞咽功能或两者兼具的人或儿童突然开始咳嗽

无上呼吸道感染症状

其他感觉良好的人

胸部 X 线检查

支气管镜

心脏衰竭

呼吸困难恶化多在平躺或是入睡后1-2小时出现

一般通过听诊器可闻及肺部积水声

通常有腿部肿胀（水肿）

胸部 X 线检查

有时通过血液检查去测定脑利尿钠肽 (BNP)，脑利尿钠肽是一种心脏收紧时产生的物质

有时进行超声心动图检查

肺炎

发热是一种生病的感觉，有痰的咳嗽（产出性咳嗽）

呼吸困难，深呼吸时突发的一过性的剧烈胸痛

通过听诊器听到某些异常呼吸音

胸部 X 线检查

鼻后滴漏（由于过敏、病毒或细菌感染）

头痛，喉咙痛，以及鼻塞和粘膜肿胀

恶心

有时在喉咙后可见滴漏

频繁清理喉咙

通常只进行医生检查

有时应用抗组胺药、减充血剂或鼻用异丙托溴铵治疗，来判断症状是否消失

肺栓塞†（肺动脉突然受阻，通常是血栓引起）

突然出现的尖锐胸痛常因吸气时恶化

气短

心率快和呼吸频率加快

常见肺栓塞的危险因素，如癌症、行动不便（卧床不起）、腿部血栓、怀孕、使用避孕药（口服避孕药）或其他含有雌激素的药物，近期手术或住院治疗，或者有家族病史

特殊的肺部影像学检查，如 CT 血管造影、通气-灌注（V/Q）扫描或肺动脉造影

上呼吸道感染，包括急性支气管炎

一个流涕、鼻塞并有红色黏膜（划分鼻部的组织）的鼻腔

喉咙痛和不舒服（不适）

通常只进行医生检查

慢性（持续 8 周或更久）

呼吸道感染治愈后仍然存在的气道刺激

呼吸道感染后立刻发生的干咳、非排痰性咳嗽

无鼻塞或喉咙痛

有时只有医生的检查，有时进行胸部 X 光片检查

血管紧张素转化酶 (ACE) 抑制剂

一种干性的、持续性的咳嗽

应用一种血管紧张素转化酶抑制剂（咳嗽可能会在用药几天或几个月后开始出现）

停止使用血管紧张素转化酶抑制剂来判断症状是否消失

误吸

一种湿性咳嗽，在进食或进水后可见吞咽困难，或两者均存在

在患有卒中或者其他导致沟通困难的疾病（如痴呆症），特别是在有慢性咳嗽的患者中

胸部 X 线检查

有时用X线检查吞咽功能（改良后的吞钡摄影术）

哮喘（咳嗽变异性）

发生在多种触发因素之后的咳嗽，如接触花粉或其他过敏原，寒冷，或运动

可能会喘息和呼吸困难

肺功能测试

有时使用支气管扩张剂（能够使气道扩张的药物），如沙丁胺醇，来判断症状是否消失

慢性支气管炎（吸烟者）

在连续两年中每年有三个月每个月大多数日子都出现排痰性咳嗽

经常清理喉咙或呼吸困难

无鼻塞或喉咙痛

评估肺功能是否良好的检查（肺功能检查

胃食管反流

胸部（胃灼痛）或腹部灼痛，并且在吃特定的食物时、休息时或平躺时加重

感到有酸味，尤其在睡醒时

声音嘶哑

哮鸣

半夜或清晨咳嗽

有时除咳嗽外无其他症状

有时只有通过医生的检查

有时使用抑制胃酸的药物，如组胺 2 受体 (H2) 阻滞剂或质子泵抑制剂，来判断症状是否消失

有时往食管和胃插入一根柔性显像管（内镜检查）

有时在食管放置传感器监测24小时酸度（pH值）

间质性肺疾病

逐渐发作的呼吸短促

干咳

既往暴露于某些药物或职业暴露

有时有此疾病的家族史

胸部 X 线检查

胸部 CT 扫描

肺功能测试

肺部肿瘤

有时会咯血的咳嗽

慢性咳嗽的变化

体重减轻，发热和盗汗

颈部无痛性、固定的淋巴结肿大

胸部 X 线检查

通常行胸部 CT 扫描

定期支气管镜检查

鼻后滴漏

头痛，喉咙痛，以及鼻塞和粘膜肿胀

有时在喉咙后可见滴漏

有时只有通过医生的检查

有时应用抗组胺药物或减充血剂，来判断症状是否消失

有时进行过敏检测

结核病或真菌感染†

有时会咯血的咳嗽

体重减轻，发热和盗汗

和结核病患者接触

居住在或到有结核病或肺部真菌感染常见的地区旅游

存在人类免疫缺陷病毒感染或人类免疫缺陷病毒感染的危险因素

胸部 X 线检查

皮试，如果可能的话行痰液检查和培养

有时可行胸部 CT 扫描

*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

† 这些病因很罕见。

ACE = 血管紧张素转换酶；CT = 计算机断层扫描；HIV = 人类免疫缺陷病毒。

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