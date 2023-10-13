成人咳嗽的某些原因和特点
病因
临床特征*
检查
急性（持续时间少于 8 周）
慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 急性发作
喘息，气促，以及张口呼吸
患者往往会在咳嗽时产生痰液
已有慢性阻塞性肺疾病的患者
通常只进行医生检查
异物†
通常患有会影响沟通、吞咽功能或两者兼具的人或儿童突然开始咳嗽
无上呼吸道感染症状
其他感觉良好的人
胸部 X 线检查
心脏衰竭†
呼吸困难恶化多在平躺或是入睡后1-2小时出现
一般通过听诊器可闻及肺部积水声
通常有腿部肿胀（水肿）
胸部 X 线检查
有时通过血液检查去测定脑利尿钠肽 (BNP)，脑利尿钠肽是一种心脏收紧时产生的物质
有时进行超声心动图检查
发热是一种生病的感觉，有痰的咳嗽（产出性咳嗽）
呼吸困难，深呼吸时突发的一过性的剧烈胸痛
通过听诊器听到某些异常呼吸音
胸部 X 线检查
鼻后滴漏（由于过敏、病毒或细菌感染）
头痛，喉咙痛，以及鼻塞和粘膜肿胀
恶心
有时在喉咙后可见滴漏
频繁清理喉咙
通常只进行医生检查
有时应用抗组胺药、减充血剂或鼻用异丙托溴铵治疗，来判断症状是否消失
肺栓塞†（肺动脉突然受阻，通常是血栓引起）
突然出现的尖锐胸痛常因吸气时恶化
气短
心率快和呼吸频率加快
常见肺栓塞的危险因素，如癌症、行动不便（卧床不起）、腿部血栓、怀孕、使用避孕药（口服避孕药）或其他含有雌激素的药物，近期手术或住院治疗，或者有家族病史
特殊的肺部影像学检查，如 CT 血管造影、通气-灌注（V/Q）扫描或肺动脉造影
上呼吸道感染，包括急性支气管炎
一个流涕、鼻塞并有红色黏膜（划分鼻部的组织）的鼻腔
喉咙痛和不舒服（不适）
通常只进行医生检查
慢性（持续 8 周或更久）
呼吸道感染治愈后仍然存在的气道刺激
呼吸道感染后立刻发生的干咳、非排痰性咳嗽
无鼻塞或喉咙痛
有时只有医生的检查，有时进行胸部 X 光片检查
血管紧张素转化酶 (ACE) 抑制剂
一种干性的、持续性的咳嗽
应用一种血管紧张素转化酶抑制剂（咳嗽可能会在用药几天或几个月后开始出现）
停止使用血管紧张素转化酶抑制剂来判断症状是否消失
误吸
一种湿性咳嗽，在进食或进水后可见吞咽困难，或两者均存在
在患有卒中或者其他导致沟通困难的疾病（如痴呆症），特别是在有慢性咳嗽的患者中
胸部 X 线检查
有时用X线检查吞咽功能（改良后的吞钡摄影术）
哮喘（咳嗽变异性）
发生在多种触发因素之后的咳嗽，如接触花粉或其他过敏原，寒冷，或运动
可能会喘息和呼吸困难
肺功能测试
有时使用支气管扩张剂（能够使气道扩张的药物），如沙丁胺醇，来判断症状是否消失
慢性支气管炎（吸烟者）
在连续两年中每年有三个月每个月大多数日子都出现排痰性咳嗽
经常清理喉咙或呼吸困难
无鼻塞或喉咙痛
评估肺功能是否良好的检查（肺功能检查）
胸部（胃灼痛）或腹部灼痛，并且在吃特定的食物时、休息时或平躺时加重
感到有酸味，尤其在睡醒时
声音嘶哑
哮鸣
半夜或清晨咳嗽
有时除咳嗽外无其他症状
有时只有通过医生的检查
有时使用抑制胃酸的药物，如组胺 2 受体 (H2) 阻滞剂或质子泵抑制剂，来判断症状是否消失
有时往食管和胃插入一根柔性显像管（内镜检查）
有时在食管放置传感器监测24小时酸度（pH值）
逐渐发作的呼吸短促
干咳
既往暴露于某些药物或职业暴露
有时有此疾病的家族史
胸部 X 线检查
胸部 CT 扫描
肺功能测试
肺部肿瘤†
有时会咯血的咳嗽
慢性咳嗽的变化
体重减轻，发热和盗汗
颈部无痛性、固定的淋巴结肿大
胸部 X 线检查
通常行胸部 CT 扫描
定期支气管镜检查
鼻后滴漏
头痛，喉咙痛，以及鼻塞和粘膜肿胀
有时在喉咙后可见滴漏
有时只有通过医生的检查
有时应用抗组胺药物或减充血剂，来判断症状是否消失
有时进行过敏检测
结核病或真菌感染†
有时会咯血的咳嗽
体重减轻，发热和盗汗
和结核病患者接触
居住在或到有结核病或肺部真菌感染常见的地区旅游
存在人类免疫缺陷病毒感染或人类免疫缺陷病毒感染的危险因素
胸部 X 线检查
皮试，如果可能的话行痰液检查和培养
有时可行胸部 CT 扫描
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 这些病因很罕见。
ACE = 血管紧张素转换酶；CT = 计算机断层扫描；HIV = 人类免疫缺陷病毒。