咳嗽是一种突然的，将气体排除的运动。它是人们就医最常见的原因之一。咳嗽能保护肺脏免受吸入粉尘的影响。人们可能会故意（自主性）或自发（非自主性）的咳嗽。（另见儿童咳嗽。）

咳嗽会有多种变化。咳嗽可以为干性的（非产出性）或是产出性的，咯出血液或唾液（也称为痰液）。痰液是由黏液、碎片和肺部脱落细胞等组成的混合物。痰可以是无色透明的、黄色的、绿色的或者是夹杂血液的。

咳嗽非常剧烈的患者可能会出现肋骨肌肉或软骨紧张，导致胸痛，特别是当他们吸气、活动或再次咳嗽时。咳嗽非常令人讨厌，可以影响睡眠。但如果咳嗽缓慢进展超过十年时间，如同吸烟者一样，平时可能对咳嗽症状不会引起重视。

咳嗽的病因 气道受刺激时常会出现咳嗽。引起咳嗽的可能原因取决于咳嗽的持续时间是少于 8 周（急性）或是大于等于 8 周（慢性）。 常见原因 对于急性咳嗽，最常见的原因是 上呼吸道感染 (URI)，包括急性支气管炎

鼻涕倒流（引流分泌物从鼻到喉咙或咽部）

肺炎 对于慢性咳嗽，最常见的原因是： 鼻后滴漏

胃食管反流

哮喘

慢性支气管炎

慢性阻塞性肺疾病（COPD）

呼吸道感染消退后仍然存在的气道刺激（也称为感染后咳嗽）

使用血管紧张素转换酶 (ACE) 抑制剂，这类抑制剂是降压药物 不常见原因 对于急性咳嗽，较少见的原因包括 血凝块堵在肺部（肺栓塞）

心力衰竭

吸入异物（如一块食物）（误吸） 但是，不小心吸入东西的患者通常知道他们为什么咳嗽，并且会告诉他们的医生，除非他们有痴呆症、卒中或导致记忆、认知或沟通困难的其他疾病。 对于慢性咳嗽，较少见的原因包括 肺癌

结核病

肺部真菌感染 痴呆或卒中患者通常有吞咽困难。因此，他们可能会将少量食物或饮料、唾液或胃内容物误吸入他们的气管（气管）。他们的照顾者不知情的情况下，这些人可能反复吸少量这些物质，可能会发展为慢性咳嗽。 哮喘可能引起咳嗽。在极少数情况下，哮喘的主要症状是咳嗽而不是喘息。这种类型的哮喘被称为咳嗽变异型哮喘。

咳嗽的评估 并不是每一个咳嗽者都需要立即由医生检查。下面的信息可以帮助患者决定是否需要医生的评价和帮助他们知道如何期待预期。 警示体征 某些症状和特征需引起人们的关注。它们包括 气短

咳血

体重减轻

发热时间超过1周

结核病的危险因素，如接触到结核病、存在人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染或是服用皮质类固醇或其他会抑制免疫系统的药物

HIV 感染的危险因素，如高风险性活动或注射非法药品 何时就医 存在警示体征应该立即就医，只存在体重减轻一个警示体征者除外。然后，一个星期左右的延迟不会对人体有害。可能已经吸入异物的人也应该马上去看医生。 急性咳嗽但没有警示体征的人，可以等待几天，看咳嗽是否停止或变得不那么严重，特别是如果他们也有鼻塞、喉咙痛，这表明其原因可能是上呼吸道感染 (URI)。 有慢性咳嗽、但没有警示体征的人在某些情况下应看医生，但推迟一个星期左右也不会造成损害。 医生会怎么做 医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。他们在病史询问和体格检查中的发现通常提示咳嗽的病因和可能需要进行的检查（见表咳嗽的某些原因和特点）。 一些明显的发现是不太有助于作出诊断，因为它们可以发生在很多引起咳嗽的疾病中。例如，无论痰为黄色或绿色或厚或薄，并不利于细菌感染和其他可能的原因的区分。喘息可能发生在支气管炎、哮喘或是其他疾病中。咳嗽带血可能由支气管炎、肺结核或肺癌引起。 表格 成人咳嗽的某些原因和特点 表格 检查 需要进行什么检查取决于医生在询问病史和进行体格检查时的发现，尤其是是否存在警示征象。 如果一个人存在警示体征，通常是要进行检查 在手指上放置一个传感器测量血氧水平（脉搏血氧仪）

胸部 X 线检查 如果就诊者存在体重减轻或其他疾病的危险因素，用于诊断肺结核的皮肤试验、胸部 X 线检查及有时需要胸部计算机断层扫描（CT），用于诊断艾滋病病毒感染的血液学检查都需要进行。 如果没有警示体征出现，医生往往可以依据病史和体格检查进行诊断，并且不需进行检测即可开始治疗。对于某些患者，体格检查提示某个诊断，而进行辅助检查则是去证实诊断（见表咳嗽的某些原因和特点）。 如果体格检查未提示咳嗽的原因并且也未出现警示体征，则很多医生会尝试给予患者药物治疗咳嗽三个常见原因的其中之一： 抗组胺药/减充血剂组合或皮质类固醇或毒蕈碱拮抗剂鼻喷剂（用于后鼻滴注）

质子泵抑制剂或组胺2（H2）受体阻滞剂（胃食管反流病）

吸入型皮质类固醇或短效 β-2 激动剂支气管扩张剂（用于哮喘） 如果这些药物缓解了咳嗽，通常就不需要进一步检查。如果仍不能缓解咳嗽，医生通常按以下顺序做一些检查，直到检查提示某种诊断： 胸部 X 线检查

肺功能检查，用于检查哮喘

CT，用于诊断鼻窦疾病的鼻窦

在食管放置酸度传感器，用于检查胃食管反流病 如果就诊者有慢性咳嗽，医生通常会做胸部 X 线检查。如果存在咯血，医生往往会将痰标本送往实验室检查。在那里，技术人员试图通过培养样品中的细菌（痰培养），然后用显微镜来寻找样品中的癌细胞（脱落细胞学检查）。通常情况下，如果医生怀疑肺癌诊断（例如，长时间吸烟、体重减轻或有其他全身症状的中年或老年人），患者也需要做胸部 CT 扫描，有时需要支气管镜检查。

咳嗽的治疗 治疗咳嗽的最好办法是治疗基础疾病。例如，抗生素可用于肺炎，含有扩张气道（支气管扩张剂）或糖皮质激素药物的吸入剂，可用于慢性阻塞性肺疾病 (COPD)或哮喘。一般情况下，因为咳嗽在排痰和清理气道方面起着重要的作用，不应抑制咳嗽。但是，如果咳嗽严重，干扰睡眠，或具有具体的原因，可能尝试各种治疗。 对于咳嗽的患者有两种基础的治疗方法： 止咳药（镇咳疗法）可以减轻咳嗽的冲动

祛痰药，是为了使阻塞呼吸道到肺部的痰液变稀薄，使其易于咳出（但缺乏有效性的证据） 镇咳药物 镇咳药包括以下几种： 阿片类药物

Dextromethorphan

Benzonatate 所有阿片类药物都能通过抑制大脑的咳嗽中枢发挥镇咳作用。可待因是最常见的阿片类镇咳药物。可待因及其他阿片类镇咳药可引起恶心、呕吐及便秘，并具有成瘾性。阿片类镇咳药可造成患者嗜睡，尤其在合用其他降低注意力的药物时更加明显（比如饮酒、镇静剂、安眠药、抗抑郁和某些抗组胺药）。阿片类药物非绝对安全，故医师在特殊情况下才使用它们，比如在经过其他治疗手段后依然持续咳嗽，或者是影响到睡眠。 右美沙芬与可待因有关联，但从专业角度来说并不属于阿片类药物。它还可以抑制脑内的咳嗽中枢。右美沙芬是许多非处方 (OTC) 及处方咳嗽制剂的有效成分。它们无成瘾性，且很少引起嗜睡。然而，它经常被人们滥用，尤其是青少年，因为在高剂量时，它会产生兴奋效应。过量会导致幻觉，躁动，甚至有时会昏迷。对于正在服用 5-羟色胺再摄取抑制剂治疗抑郁症的患者，药物过量特别危险。 苯佐那酯是一种口服局部麻醉剂。它使得肺部的感应牵拉刺激的受体麻木，从而导致肺部对引发咳嗽的刺激变得不敏感。 对于一些尤其是大量咳痰的病人，应避免频繁使用镇咳药物。 祛痰药 有些医生建议使用祛痰药（有时称为粘液溶解剂），帮助松解黏液使得支气管分泌物变稀薄而方便咳出。祛痰药无法镇咳，且证据表明这些药物效果不佳。最常用的祛痰药是含有愈创甘油醚的非处方制剂。 患囊性纤维化时，α 链道酶（吸入性重组人脱氧核糖核酸酶 I）可用于帮助稀释因慢性呼吸道感染产生的脓性痰液。该药物似乎对慢性支气管炎患者没有效果。 生理盐水雾吸或N-乙酰半胱氨酸有时也有助于使浓稠的黏痰变得稀薄。 其他药物 除非由于上气道过敏导致的咳嗽，抗组胺药反而引起呼吸道干燥，对缓解咳嗽几乎没有帮助。对于其他原因如支气管炎症引起的咳嗽，抗组胺药引起的呼吸道干燥作用甚至是有害的，可使呼吸道分泌物黏稠不容易咳出。 用来缓解鼻塞的减充血剂（例如伪麻黄碱）只在缓解后鼻滴涕导致的咳嗽时方可起效。 其他治疗 蒸汽吸入（例如使用蒸发器）是减轻咳嗽的一种常见方法。其他局部治疗药物，如止咳糖浆，也很受欢迎，但也没有令人信服的证据证实这些治疗是有效的。