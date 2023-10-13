儿童咳嗽的某些病因和特点
病因
临床特征*
检查
急性咳嗽（持续不到 4 周）
起初为感冒症状
哮鸣，并且如果细支气管炎严重，会出现呼吸急促伴鼻孔张大以及呼吸困难
咳嗽后可能呕吐
通常发生在 24 个月以下的婴儿中，最常见于 3–6 个月的婴儿
医生的检查
有时进行胸部 X 线检查，并进行鼻粘液（用拭子采集）检测以鉴别病毒
发热、咳嗽、流鼻涕、呼吸急促、咽喉痛、寒战、头痛、味觉或嗅觉丧失、呕吐、腹泻、腹痛、皮疹、眼睛发红
特别是当社区中有已知病例时
有时用鼻拭子检测
有时胸部 X 光检查
起初为感冒症状
随后频繁犬吠样咳嗽（夜间加重），且如果哮吼严重，儿童在呼吸时有较大吱吱声（喘鸣），此外呼吸急促伴鼻孔张大
通常发生在 6 个月至 3 岁的儿童中
医生的检查
有时进行颈部和胸部 X 线检查
气管或肺内较大气道（支气管）有异物
突然开始咳嗽和气哽
最初不发热
无感冒症状
通常发生在 6 月龄至 6 岁的儿童中
胸部 X 线检查
有时使用支气管镜检
1–2 周的轻度感冒样症状，随后咳嗽发作
婴儿： 咳嗽发作（可能伴有唇或皮肤呈蓝色（发绀））、咳嗽后呕吐或暂停呼吸（呼吸暂停）
幼童： 咳嗽发作，随后可能听到较长的高声调声音（称为哮咳）
咳嗽，可能持续数周
对从鼻中采集的粘液样本进行检测
通常发热
有时哮鸣、呼吸短促和胸痛
咳嗽，有时为排痰性咳嗽
医生的检查
通常进行胸部 X 线检查
入睡时或早上醒来时咳嗽
有时会有慢性鼻子分泌物
医生的检查
有时进行鼻窦 CT
上呼吸道感染（最常见）
流涕和鼻塞
可能发热和咽喉痛
颈部可能出现较小、无触痛性肿胀淋巴结
医生的检查
慢性咳嗽†（持续 4 周或更长时间）
因为促发因素（如花粉或其他过敏原）、冷空气暴露或锻炼，而出现周期性咳嗽发作
夜间咳嗽
有时家人患有哮喘
医生的检查
使用哮喘药治疗，进而观察症状是否缓解
进行呼吸检查以评估肺功能（肺功能检查）
影响肺部的出生缺陷
肺部同一部位多次发生肺炎
胸部 X 线检查
有时 CT 或 MRI
影响气管、食管或对两者都产生影响的出生缺陷
因缺陷而异
通常发生在新生儿或婴儿中
如果气管未正常发育，儿童可能在吸气时出现较大吱吱声（喘鸣），或可能出现犬吠样咳嗽和呼吸困难
如果气管和食道之间存在异常连接（气管食管瘘），则在喂养孩子时出现咳嗽或呼吸困难，并经常出现肺炎
胸部 X 线检查
有时进行支气管镜检查和内窥镜检查
有时 CT 或 MRI
出生后不久检出浓稠分泌物堵塞肠道（胎便性肠梗阻）
频发肺炎、鼻窦炎，或两种情况都频发
生长未及预期（发育停滞）
指尖肿大，或甲床的角度改变（杵状指）且甲床变蓝色
发汗试验
可能要进行基因检测以便确诊
肺或气道内有异物
突然开始咳嗽和气哽
气哽消退，但咳嗽仍持续数周或逐渐加重
可能发热
无感冒症状
通常发生在 6 月龄至 6 岁的儿童中
呼气和吸气时进行胸部 X 线检查
支气管镜
婴儿： 烦躁、喂食后吐奶、弓背或喂食后哭闹和躺下时咳嗽
体重增长不良
年长儿童和青少年： 餐后和躺下时胸痛或烧心，并可能出现哮鸣、声嘶、恶心和反流
咳嗽通常在夜间加重
医生的检查
婴儿： 有时要在口服钡餐后对上消化道进行 X 线检查，以确定解剖学结构是否正常
组胺-2 (H2) 阻滞剂治疗（如果症状缓解，原因很可能是胃食管反流疾病）
有时要进行相关检查，以测量食管内的酸度或反流发作情况（称为 pH 值探针或阻抗探针检查），或在口服配方奶后进行 X 线检查（胃排空扫描），进而确定反流发作的频率和严重程度
幼童： 使用 H2 阻滞剂或质子泵抑制剂治疗，观察症状是否缓解
可能要进行内窥镜检查
鼻后滴漏
头痛、眼睛发痒、轻度咽喉痛（尤其是在早上）及夜间和醒来时咳嗽
过敏史
使用抗组胺药或皮质类固醇鼻喷雾剂治疗（如果症状缓解，表明原因是过敏）
可能对鼻窦进行 X 线检查或 CT 检查
心因性或习惯性咳嗽
儿童在感冒或者气道受到刺激后可能发生
在清醒时，频繁（可能每 2–3 秒就一次）、剧烈、或雁叫样咳嗽，可能持续数周至数个月
在儿童入睡后咳嗽完全停止
无发热或其他症状
医生的检查
有时要进行胸部 X 线检查以查找其他原因
近期接触感染患者
通常免疫系统减弱（免疫功能低下）
有时发热、盗汗、寒战和体重减轻
胸部 X 线检查
结核菌素皮肤试验或血液检查
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 如果儿童患有引发慢性咳嗽的疾病，也可在 4 周内带儿童就医。对慢性咳嗽的儿童进行首次评估时，务必完成胸部 X 线检查。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。