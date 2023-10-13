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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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儿童咳嗽的某些病因和特点

病因

临床特征*

检查

急性咳嗽（持续不到 4 周）

细支气管炎

起初为感冒症状

哮鸣，并且如果细支气管炎严重，会出现呼吸急促伴鼻孔张大以及呼吸困难

咳嗽后可能呕吐

通常发生在 24 个月以下的婴儿中，最常见于 3–6 个月的婴儿

医生的检查

有时进行胸部 X 线检查，并进行鼻粘液（用拭子采集）检测以鉴别病毒

COVID-19

发热、咳嗽、流鼻涕、呼吸急促、咽喉痛、寒战、头痛、味觉或嗅觉丧失、呕吐、腹泻、腹痛、皮疹、眼睛发红

特别是当社区中有已知病例时

有时用鼻拭子检测

有时胸部 X 光检查

喉气管支气管炎

起初为感冒症状

随后频繁犬吠样咳嗽（夜间加重），且如果哮吼严重，儿童在呼吸时有较大吱吱声（喘鸣），此外呼吸急促伴鼻孔张大

通常发生在 6 个月至 3 岁的儿童中

医生的检查

有时进行颈部和胸部 X 线检查

气管或肺内较大气道（支气管）有异物

突然开始咳嗽和气哽

最初不发热

无感冒症状

通常发生在 6 月龄至 6 岁的儿童中

胸部 X 线检查

有时使用支气管镜检

百日咳

1–2 周的轻度感冒样症状，随后咳嗽发作

婴儿： 咳嗽发作（可能伴有唇或皮肤呈蓝色（发绀））、咳嗽后呕吐或暂停呼吸（呼吸暂停）

幼童： 咳嗽发作，随后可能听到较长的高声调声音（称为哮咳）

咳嗽，可能持续数周

对从鼻中采集的粘液样本进行检测

肺炎

通常发热

有时哮鸣、呼吸短促和胸痛

咳嗽，有时为排痰性咳嗽

医生的检查

通常进行胸部 X 线检查

鼻窦炎

入睡时或早上醒来时咳嗽

有时会有慢性鼻子分泌物

医生的检查

有时进行鼻窦 CT

上呼吸道感染（最常见）

流涕和鼻塞

可能发热和咽喉痛

颈部可能出现较小、无触痛性肿胀淋巴结

医生的检查

慢性咳嗽†（持续 4 周或更长时间）

哮喘

因为促发因素（如花粉或其他过敏原）、冷空气暴露或锻炼，而出现周期性咳嗽发作

夜间咳嗽

有时家人患有哮喘

医生的检查

使用哮喘药治疗，进而观察症状是否缓解

进行呼吸检查以评估肺功能（肺功能检查）

影响肺部的出生缺陷

肺部同一部位多次发生肺炎

胸部 X 线检查

有时 CT 或 MRI

影响气管、食管或对两者都产生影响的出生缺陷

因缺陷而异

通常发生在新生儿或婴儿中

如果气管未正常发育，儿童可能在吸气时出现较大吱吱声（喘鸣），或可能出现犬吠样咳嗽和呼吸困难

如果气管和食道之间存在异常连接（气管食管瘘），则在喂养孩子时出现咳嗽或呼吸困难，并经常出现肺炎

胸部 X 线检查

有时进行支气管镜检查和内窥镜检查

有时 CT 或 MRI

囊性纤维化

出生后不久检出浓稠分泌物堵塞肠道（胎便性肠梗阻）

频发肺炎、鼻窦炎，或两种情况都频发

生长未及预期（发育停滞）

指尖肿大，或甲床的角度改变（杵状指）且甲床变蓝色

发汗试验

可能要进行基因检测以便确诊

肺或气道内有异物

突然开始咳嗽和气哽

气哽消退，但咳嗽仍持续数周或逐渐加重

可能发热

无感冒症状

通常发生在 6 月龄至 6 岁的儿童中

呼气和吸气时进行胸部 X 线检查

支气管镜

胃食管反流

婴儿： 烦躁、喂食后吐奶、弓背或喂食后哭闹和躺下时咳嗽

体重增长不良

年长儿童和青少年： 餐后和躺下时胸痛或烧心，并可能出现哮鸣、声嘶、恶心和反流

咳嗽通常在夜间加重

医生的检查

婴儿： 有时要在口服钡餐后对上消化道进行 X 线检查，以确定解剖学结构是否正常

组胺-2 (H2) 阻滞剂治疗（如果症状缓解，原因很可能是胃食管反流疾病）

有时要进行相关检查，以测量食管内的酸度或反流发作情况（称为 pH 值探针或阻抗探针检查），或在口服配方奶后进行 X 线检查（胃排空扫描），进而确定反流发作的频率和严重程度

幼童： 使用 H2 阻滞剂或质子泵抑制剂治疗，观察症状是否缓解

可能要进行内窥镜检查

鼻后滴漏

头痛、眼睛发痒、轻度咽喉痛（尤其是在早上）及夜间和醒来时咳嗽

过敏史

使用抗组胺药或皮质类固醇鼻喷雾剂治疗（如果症状缓解，表明原因是过敏）

可能对鼻窦进行 X 线检查或 CT 检查

心因性或习惯性咳嗽

儿童在感冒或者气道受到刺激后可能发生

在清醒时，频繁（可能每 2–3 秒就一次）、剧烈、或雁叫样咳嗽，可能持续数周至数个月

在儿童入睡后咳嗽完全停止

无发热或其他症状

医生的检查

有时要进行胸部 X 线检查以查找其他原因

结核病

近期接触感染患者

通常免疫系统减弱（免疫功能低下）

有时发热、盗汗、寒战和体重减轻

胸部 X 线检查

结核菌素皮肤试验或血液检查

* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

† 如果儿童患有引发慢性咳嗽的疾病，也可在 4 周内带儿童就医。对慢性咳嗽的儿童进行首次评估时，务必完成胸部 X 线检查。

CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。

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