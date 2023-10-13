儿童出现日间失禁的某些原因和特征
病因
临床特征*
检查
继发于脊髓或神经系统缺陷而无法完全排空膀胱（神经源性膀胱）
明显的脊柱缺陷，腰骶部凹陷或毛丛，下肢肌力减弱，下肢感觉下降
腰骶部 X 线检查
有时进行脊柱 MRI
肾脏和膀胱超声
尿流和膀胱压力检查（尿流动力学检查）
解剖学异常（如，女孩异位输尿管）
儿童不能日间控制排尿
女孩的日间和夜间遗尿，有正常排尿史但内裤常湿，有阴道排尿
可能有尿路感染史，以及其他尿道异常史
肾脏和输尿管的成像检查，包括肾脏超声检查
腹部和盆腔 CT 或尿路 MRI
常常会进行排泄性膀胱尿道造影（在排尿之前、期间和之后进行 X 线检查）
膀胱涨满
在最后时候才去排尿的儿童
常出现于学龄前儿童集中精力玩耍时
关于何时发生失禁的问题
在日记（排尿日记）中记录排尿时间、频率和尿量
尿液反流进入阴道（尿道阴道反流或阴道排尿）
排尿后站立时有尿液滴出
仅需医生进行体格检查
少见、坚硬、鹅卵石样或体积非常大的粪便
有时腹部不适
经常发生于食用可引起便秘的食物（如过量食用牛奶和乳制品而日常少食水果和蔬菜）的儿童中
通常仅进行医生检查
有时进行腹部 X 线检查
在日记（排便日记）中记录排便时间、频率和便量
失调性排尿，因为参与排尿的肌肉（膀胱肌肉和尿道括约肌）不协调
有时患儿伴有大便失禁和频繁尿路感染
夜间和日间遗尿均有可能
尿流的研究
有时会进行排泄性膀胱尿道造影（在排尿之前、期间和之后进行 X 线检查）
肾脏和膀胱超声
笑时出现失禁
大笑时出现尿失禁，多发生于女孩
其他情况下排尿正常
仅需医生进行体格检查
尿量增加，可能有多种原因，例如
因疾病而异
对于糖尿病，进行针对葡萄糖（糖类）和酮的尿检和/或血检†
对于尿崩症或镰状细胞病，进行血液检查
膀胱活动过度
尿急（对诊断很重要）
尿频和夜尿也较常见
有时使用憋尿动作或憋尿姿势（例如，儿童可能会蹲下）
医生的检查
有时需要尿流检查、尿流动力学检查、排尿日记
睡眠问题或学习问题（如不法行为或成绩差）
不当和性诱惑行为，抑郁，对与性相关事情异常感兴趣或逃避，对性知识的了解与年龄不相符
性虐待专家的评估
压力‡
学校问题、社交孤立或社交问题，以及家庭压力（如父母离婚或分居）
仅需医生进行体格检查
尿痛、血尿、尿频以及尿急
有时出现发热、腹痛和／或背痛
尿液培养和尿分析
如果尿培养和尿分析结果为阳性，尤其是肾脏感染时，可能进行超声检查和排泄性膀胱尿道造影（排尿前、排尿期间和排尿后进行 X 线检查）
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 糖尿病不是失禁的典型病因，除非血糖（葡萄糖）水平高至可以导致葡萄糖进入尿液。
‡ 当失禁突然出现的时候，压力是主要原因。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。