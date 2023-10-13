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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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儿童出现日间失禁的某些原因和特征

病因

临床特征*

检查

继发于脊髓或神经系统缺陷而无法完全排空膀胱（神经源性膀胱‭）

明显的脊柱缺陷，腰骶部凹陷或毛丛，下肢肌力减弱，下肢感觉下降

腰骶部 X 线检查

有时进行脊柱 MRI

肾脏和膀胱超声

尿流和膀胱压力检查（尿流动力学检查）

解剖学异常（如，女孩异位输尿管

儿童不能日间控制排尿

女孩的日间和夜间遗尿，有正常排尿史但内裤常湿，有阴道排尿

可能有尿路感染史，以及其他尿道异常史

肾脏和输尿管的成像检查，包括肾脏超声检查

腹部和盆腔 CT 或尿路 MRI

常常会进行排泄性膀胱尿道造影（在排尿之前、期间和之后进行 X 线检查）

膀胱涨满

在最后时候才去排尿的儿童

常出现于学龄前儿童集中精力玩耍时

关于何时发生失禁的问题

在日记（排尿日记）中记录排尿时间、频率和尿量

尿液反流进入阴道（尿道阴道反流或阴道排尿）

排尿后站立时有尿液滴出

仅需医生进行体格检查

便秘

少见、坚硬、鹅卵石样或体积非常大的粪便

有时腹部不适

经常发生于食用可引起便秘的食物（如过量食用牛奶和乳制品而日常少食水果和蔬菜）的儿童中

通常仅进行医生检查

有时进行腹部 X 线检查

在日记（排便日记）中记录排便时间、频率和便量

失调性排尿，因为参与排尿的肌肉（膀胱肌肉和尿道括约肌）不协调

有时患儿伴有大便失禁和频繁尿路感染

夜间和日间遗尿均有可能

尿流的研究

有时会进行排泄性膀胱尿道造影（在排尿之前、期间和之后进行 X 线检查）

肾脏和膀胱超声

笑时出现失禁

大笑时出现尿失禁，多发生于女孩

其他情况下排尿正常

仅需医生进行体格检查

尿量增加，可能有多种原因，例如

因疾病而异

对于糖尿病，进行针对葡萄糖（糖类）和酮的尿检和/或血检†

对于尿崩症或镰状细胞病，进行血液检查

膀胱活动过度

尿急（对诊断很重要）

尿频和夜尿也较常见

有时使用憋尿动作或憋尿姿势（例如，儿童可能会蹲下）

医生的检查

有时需要尿流检查、尿流动力学检查、排尿日记

性虐待

睡眠问题或学习问题（如不法行为或成绩差）

不当和性诱惑行为，抑郁，对与性相关事情异常感兴趣或逃避，对性知识的了解与年龄不相符

性虐待专家的评估

压力‡

学校问题、社交孤立或社交问题，以及家庭压力（如父母离婚或分居）

仅需医生进行体格检查

尿道感染

尿痛、血尿、尿频以及尿急

有时出现发热、腹痛和／或背痛

尿液培养和尿分析

如果尿培养和尿分析结果为阳性，尤其是肾脏感染时，可能进行超声检查和排泄性膀胱尿道造影（排尿前、排尿期间和排尿后进行 X 线检查）

* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

† 糖尿病不是失禁的典型病因，除非血糖（葡萄糖）水平高至可以导致葡萄糖进入尿液。

‡ 当失禁突然出现的时候，压力是主要原因。

CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。

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