儿童虐待包括父母、看护者或承担监护责任的其他人（例如神职人员、教练或老师）对 18 岁以下儿童的所有类型的虐待和忽视，这些虐待和忽视会对儿童造成伤害、潜在伤害或伤害威胁。儿童忽视是无法满足儿童的基本身体和情感需求。儿童虐待是做对儿童造成伤害的事情。

一些增加儿童忽视和虐待风险的因素包括年轻父母或单亲、父母自己经历过虐待或忽视、或者有个人或家庭压力（如食物不足、经济压力、亲密伴侣暴力、社交隔离、精神健康问题或物质使用障碍）。

被忽视或被虐待的儿童可能显得疲倦或饥饿，卫生条件差，或有身体受伤或情感或心理健康问题，或者他们可能没有明显的受虐待或受忽视迹象。

当新的和以前的伤害类型表明伤害不是偶然​​导致，伤害与看护者的解释不符，孩子心理未发育到可做出导致伤害行为的程度（例如婴儿打开火炉），应怀疑存在虐待。

应通过包括儿童保护服务和／或执法机构、住院、为看护者和孩子提供咨询以及帮助家庭提供安全和适当照护等方式，保护儿童免受进一步伤害。

忽视包括不能满足儿童的基本需要：身体、医学、教育和情感。

虐待可以是肉体的、性的或是情感的。

儿童忽视和虐待常一起发生，同时还有其他形式的家庭暴力，如对配偶的虐待。除了直接的伤害，忽视和虐待会引发长期的问题，包括心理健康问题和物质使用障碍。儿童虐待还与成年期问题相关，例如肥胖、心脏病和慢性阻塞性肺病 (COPD)。

儿童可能被父母和其他看护者或亲属、住在儿童家中的人或偶尔有照顾责任的人（如老师、教练和神职人员）忽视或虐待。

2020 年，美国儿童保护服务机构 (CPS) 收到 390 万例可能的儿童虐待事件报告，涉及 710 万儿童。在这些报告中，详细调查了约 210 万例，查明约 618,000 例受虐待或被忽视的儿童。女孩比男孩略微更容易受到虐待。婴儿和幼儿遭受虐待的风险增加。

在 2020 年发现的儿童中，有 76.1% 被忽视（包括医疗忽视），16.5% 遭受身体虐待，9.4% 受到性虐待，以及 0.2% 受到性贩卖。但是，许多儿童是多种类型虐待的受害者。

2020 年，美国约有 1,750 名儿童因忽视或虐待而死亡，其中约半数在 1 岁以下。这些儿童中有大约 73% 是忽视受害者，而 43% 是在有或无其他形式虐待的情况下遭受身体虐待者。大约 80% 的犯罪者是父母单独所为、父母一起或父母与他人一起行动。

儿童忽视和虐待的危险因素 对儿童的忽视和虐待由个人、家庭和社会等复杂因素所引起。单亲父母、经济压力或食物不足、有物质使用障碍、有精神问题（例如人格障碍或自尊心低下）或这些因素的组合会使父母更容易忽视或虐待儿童。 贫困儿童中被忽视的频率比非贫困儿童高 12 倍。然而，所有类型的虐待，包括性虐待，可发生在所有社会和经济群体中。 儿童时期受到肉体和性虐待的成年人更容易虐待他们自己的孩子。初次父母、青春期父母以及有多个 5 岁以下孩子父母发生虐待的风险也增加。吸烟、有物质使用障碍或在怀孕期间经历过亲密伴侣暴力的女性可能有虐待孩子的风险。 有时，父母与孩子之间不会形成强烈的情感纽带。这种缺乏情感纽带的情况更常见于早产儿或患病婴儿（这些孩子早在婴儿期与父母分居）或生物学上无亲缘关系的孩子（例如，继子女），并增加了受虐待的风险。

儿童忽视和虐待的类型 对儿童的忽视和虐待有很多种。这些类型有时候同时出现。四种主要类型是 怠慢

生理虐待

性虐待

情感虐待 此外，故意导致、伪造或夸大儿童的医学症状，导致潜在的有害医疗干预，是一种称为在医疗环境中虐待儿童的虐待。 怠慢 忽视是无法提供或满足儿童的基本身体、情感、教育和医疗需求。父母或看护者将孩子交给已知会施加虐待的人照顾，或让幼儿处于无人看管状态。忽视有多种形式。 在身体忽视中，父母或看护者无法提供足够的食物、衣服、住所、监督和免受潜在伤害的保护。 在情感忽视中，父母或看护者无法提供感情或爱心或其他形式的情感支持。孩子可能会被忽略、拒绝或阻止与其他儿童或成人互动。 在医疗忽视中，父母或看护者无法为孩子提供适当的护理，例如受伤或身体或精神障碍所需的治疗。当儿童生病时，父母延迟就诊，增大儿童病情加重甚至死亡的风险。 在教育忽视中，父母或看护者不让孩子入学，也可能无法确保孩子在常规环境下（例如，公立或私立学校）或在他们家里上学。 忽视与虐待不同，通常父母和看护者并非故意伤害儿童。 忽视通常是由以下因素造成：育儿能力差、应对压力的能力差、家庭体系缺乏支持以及生活压力大。忽视经常发生在有财务和环境压力的贫困家庭中，尤其是那些父母也有未经治疗的精神障碍（通常是抑郁症、双相情感障碍或精神分裂症）、有物质使用障碍或智力能力受限的家庭中。单亲家庭的儿童由于收入低和可用资源少而可能有忽视风险。 生理虐待 对儿童躯体上的虐待或伤害是肉体虐待，包括对儿童施加过度的体罚。特定例子包括摇晃、掉落、撞击、咬伤和烧伤（例如，通过烫伤或香烟触碰）。 任何年龄的儿童都可能受到肉体上的虐待，但是婴儿和初学走路的儿童尤其容易受到伤害。婴儿和幼儿特别容易遭受反复虐待，因为这些孩子自己不能说话。同样，在这些时期，孩子通常经历的事情使看护者更容易感到沮丧并失去对自己冲动的控制能力，这也给看护者带来挑战。这些令人沮丧的事情包括暴怒发作、如厕训练、不一致的睡眠方式和绞痛。 肉体虐待是婴儿严重颅脑损伤的最常见原因。在幼儿中，肉体虐待造成的腹部损伤比婴儿更为常见。婴儿和学步儿童患头和脊柱损伤的风险也较大，因为他们的头部比身体大，并且他们的颈部肌肉较弱。肉体虐待（包括杀人）占据儿童死亡原因的前十位。通常，儿童在上学初期遭受肉体虐待的风险降低。 贫穷和年轻的单亲父母有更高的身体虐待风险。家庭压力可导致一切肉体虐待。压力可能源于失业、频繁搬家、与朋友或家人的社会孤立或持续家庭暴力。父母可能更容易感到沮丧，因此可能对有困难行为（急躁、需求较多或过度活跃）或有特殊需求（发育或身体残疾）的儿童有更严重的身体虐待。 肉体虐待经常由其他处于压力中的危机触发。危机可以是失业、家庭成员死亡、纪律问题等。有物质使用障碍的父母可能会冲动地和无法控制地对待他们的孩子。父母有精神健康问题的儿童被虐待的风险也增加。 儿童时期被忽视或虐待的父母可能在情感上不成熟或自卑。虐待孩子的父母可能会把孩子视为无限和无条件的感情之源，并向他们寻求从未得到过的支持。结果，他们可能对孩子可以为他们提供的支持抱有不切实际的期望，他们可能容易感到沮丧，对冲动的控制能力不足，并且他们可能无法提供自己从未得到过的东西。 性虐待 为使成人或较大（在发育或年龄上）或更强壮的儿童得到性满足而对儿童采取的任何行为均被视为性虐待（参见恋童癖）。 性虐待包括 插入孩子的阴道、肛门或嘴

有性意图但没有插入行为的情况下抚摸孩子（性骚扰）

暴露施虐者的生殖器或向儿童展示色情制品

（通常通过手机）发送色情短信或发布儿童的照片，分享带有色情意味的信息或照片

强迫一名儿童与另一人进行性行为

在制作色情片时使用儿童当演员 性虐待不包括性游戏。在性游戏中，年龄和发育阶段相近的儿童彼此看或摸生殖器区域，而没有使用暴力或恐吓。在尝试确定是否应将儿童之间的特殊情况视为性虐待时，重要的是要考虑到力量的差异，例如儿童的年龄、力量、身材和同伴中受欢迎程度。关于年龄考虑因素如何帮助区分虐待和玩耍的法律因州而异。实际年龄和两名儿童之间的年龄差异是各州法律中的考虑因素。年龄差异越大，年龄较大的孩子和较年幼孩子在情感和智力成熟程度以及社交地位方面的差异就越大。并且，在某些时候（许多司法管辖区设为 4 岁的差异），这些差异是如此之大，以至于不能合理地说年幼孩子“同意”与大孩子进行某些活动。 到 18 岁时，大约 12%～25% 的女孩和 8%～10% 的男孩受到过性虐待。大多数性虐待的施虐者是儿童认识的人。 某些情况会增加性虐待的风险。社交上被孤立、自尊心低落、家庭成员也遭性虐待或与帮派有关系也增加风险。 情感虐待 用言语或行为对孩子进行心理虐待是一种情感虐待。情感虐待使儿童感到他们是毫无价值的、有缺陷的、不被人爱、没有人要、处在危险之中的，只有在他们满足他人的要求后才是有价值的。 情感虐待包括 大吼大叫，严厉责骂

贬低孩子的能力和成就

鼓励不法行为或犯罪行为，例如犯罪或滥用酒精或药物

欺负、威胁或恐吓孩子 情感虐待倾向于长期发生。 特殊注意事项 在医疗环境中虐待儿童 在这种不太常见的儿童虐待类型中（既往由代理人称为孟乔森氏综合征，现在称为强加于他人的做作性障碍），看护人故意使医生相信健康的孩子有病。看护者通常会提供有关孩子症状的虚假信息，例如，声称孩子一直在呕吐或主诉腹痛，但其实孩子没有呕吐或主诉。但是，看护者有时也会做一些引起症状的事情，例如给孩子服药。有时，看护者通过向实验室检测用的标本中添加血液或其他物质，使孩子看起来好像生病。 这种儿童虐待类型的受害者会接受不必要和有害或潜在有害的检查和治疗，包括操作或手术。 文化因素 不同的文化有不同的方式管教儿童。一些文化中会使用体罚，这是任何身体上的会引起痛苦的惩罚。重度体罚是身体虐待，包括鞭打、烧伤和烫伤。但是，对于程度较轻的体罚，例如打屁股，在不同文化之间，社会认可行为与虐待之间的界线较为模糊。 在不同的文化中，医疗实践也有所不同。某些文化习俗（例如女性生殖器官残割）在美国构成虐待。然而，某些民间疗法（如刮痧和拔罐）通常会导致瘀伤或轻微灼伤，看起来好像是严重体罚的结果，但并非如此。 某些宗教团体成员有时无法为患有危及生命的疾病（例如糖尿病酮症酸中毒或脑膜炎）的孩子提供治疗，从而导致其死亡。无论父母或看护者的意图如何，这种未提供治疗通常属于忽视。当儿童生病和不健康时，拒绝接受医学治疗的情况通常需要进一步调查，有时还需要法律干预。 此外，在美国，一些看护者拒绝给孩子接种疫苗，因为他们认为疫苗不安全或受宗教影响（参见儿童疫苗接种问题）。目前尚不清楚这种拒绝接种疫苗的行为，尽管会对儿童造成潜在伤害，是否在法律上可被视为医疗忽视。

儿童忽视和虐待的诊断 医生的检查

损伤的照片

对于身体虐待，有时进行实验室检查或影像检查，例如 X 线检查和计算机断层扫描 (CT)

对于性虐待，进行感染检测，有时还采集体液、毛发和其他物质的样本作为法医证据 忽视和虐待通常很难识别，除非儿童看起来严重营养不足、有明显的损伤或者忽视和虐待的行为被其他人发现。忽视和虐待可能多年无法识别。 忽视和虐待未被识别的原因有很多。有些被虐待的儿童以为虐待是正常生活的一部分而不被注意。有些儿童感到羞耻、或被威胁报复、或感觉他们应该承受虐待，而不愿意提供有关信息。会说话的身体受虐儿童常会认出他们的施虐者，如果直接询问，他们能够描述所经历的事情。但是，遭受性虐待的儿童可能会起誓保密或遭受极大创伤，以致于他们无法谈论虐待，甚至在接受特别询问时也可能否认虐待。 当医师怀疑存在忽视或任何一种虐待时，他们会寻找其它类型虐待的迹象。并全面评估受害儿童的身体、环境、情感和社会需求。医生会尽可能观察孩子与看护人之间的互动。医生通过写下确切的引述，并为任何损伤拍照来记录孩子病史。 忽视和情感虐待 可以由医疗从业人员在评估不相关的问题（例如损伤、疾病或行为问题）时识别被忽视的孩子。医师可能发现儿童的身体和情感发育没有按正常的速度进展，或者错过了很多次预防接种和与医师的预约见面。教师和社会工作者通常是第一个识别忽视的人。情感忽视也可因频繁的缺课被老师发现。 通常在评估另一个问题（例如在学校表现不佳或行为问题）时会发现情感虐待。被情感虐待的儿童同时要检查有无肉体和性虐待的表现。 生理虐待 尚未巡行（抓着家具走路）的婴儿出现瘀伤或严重损伤，或颈部似乎受到轻微损伤时，可能怀疑身体虐待。对反常嗜睡或昏睡的婴儿进行脑损伤的评估。当学步儿或更大一点的孩子在不寻常部位（例如，腿后侧和臀部）有瘀伤时，可能会怀疑虐待。当孩子学走路时，经常会造成瘀伤，但是这种瘀伤通常会发生在身体前部的骨性突出区域，例如膝盖、胫骨、下巴和前额。 当父母似乎对孩子的健康知之甚少，或者对严重的损伤不关心或过于担心时，也可能怀疑虐待。虐待儿童的父母一般不愿意对医师和朋友描述损伤是如何发生的。其描述可能与年龄和损伤的性质不符，也可能每次讲述的情况都不同。虐待儿童的父母可能不会立即就孩子的损伤寻求治疗。 如果医生怀疑身体虐待，他们通常会为外伤处拍照（例如瘀伤）。医生可以对大脑进行成像（计算机断层扫描 [CT] 或磁共振成像 [MRI]）。必要时行 X 线检查以寻找以前的损伤。通常情况下，如果孩子不到 3 岁，则需要对所有骨骼进行 X 线检查，以检查骨折情况。 婴儿肋骨骨折 隐藏详情 X 线检查显示婴儿肋骨骨折（以红色突出显示），提示虐待儿童。 图片库-以色列／科学图片库 性虐待 一般根据儿童或目击者的叙述做出性虐待的诊断。然而，由于很多儿童不愿意谈论性虐待，所以可能只有儿童的行为变得不正常时才会怀疑该可能性。如果幼儿患有性传播感染，医生应怀疑性虐待。 如果医生怀疑孩子受到了性虐待，他们会检查孩子。如果孩子在到达医疗机构前 96 小时内遭受可疑虐待，他们也通常会收集可能发生性接触的法律证据，例如体液和皮肤表面拭子样本。通常使用所谓的强奸试剂盒收集这些证据。对任何可见的损伤都要拍照。在某些社区，由经过专门培训以评估对儿童性虐待的医疗从业人员进行此项检查。医生通常还会对性传播感染进行检查，并在适当时进行妊娠检查。

儿童忽视和虐待的预防 防止虐待和忽视儿童的最佳方法是在其发生之前就将其制止。为父母提供支持并传授积极的育儿技能的计划非常重要和必要。父母可学习如何积极沟通，适当管教以及对孩子的生理和情感需求做出回应。防止儿童虐待和忽视计划还有助于改善亲子关系并为父母提供社会支持。 这些针对父母的支持计划可以在父母家中、学校、医疗诊所或精神健康诊所或其他社区环境中进行。计划可能涉及一对一或小组课程。