一些腹泻的病因和特征
病因
临床特征*
检查
急性腹泻（持续不到 2 周）
抗生素使用
近期使用抗生素
通常无其他症状
医生的检查
有时做粪便艰难梭菌毒素检查
由病毒、细菌或寄生虫引起的胃肠炎†
经常伴有呕吐
常见脱水，尤其是在婴儿和年幼儿童中
有时发热和腹痛
少见便血
有时发生过以下情况：近期与感染者（如日托中心、训练营内的人员或出行人员）接触、与宠物动物园中的动物接触（可能在此感染大肠埃希氏杆菌）或与爬行动物（可能感染沙门氏菌）接触，或者近期用过未煮熟、受污染的食物或受污染的水
医生的检查
有时做大便检查
荨麻疹、唇肿胀、及进食后数分钟至数小时内呼吸困难
有时呕吐
通常是一种已鉴别出的食物过敏
医生的检查
腹痛、呕吐且通常发生数天带血腹泻，随后出现皮肤苍白和排尿减少
有时皮肤出血（观察到微小的红紫点或斑点）
血液化验
大便检查和化验
慢性腹泻（持续 2 周或更长时间）
呕吐
喂食不佳
体重减轻、生长缓慢，或两种情况都出现
便中带血
便检
更换配方奶后症状减轻
可能进行内窥镜检查、结肠镜检查，或者这两种检查都进行
过量饮用果汁（尤其是苹果汁、梨汁和李子汁）
一天饮用超过 4-6 盎司（120-180 毫升）的果汁
除腹泻外，通常无其他症状
医生的检查
减少果汁摄入量后腹泻消退
炎症性肠病，如
便血、腹部痉挛性疼痛、体重减轻、食欲不振和生长缓慢
有时出现关节炎、疹子、口疮和直肠穿孔
结肠镜检查
有时 CT 或直肠充钡后进行 X-线检查（钡餐）
乳糖不耐症（无法消化乳糖，即牛奶和乳制品中的糖）
腹胀、肛门排气（肠胃胀气）和暴发性腹泻
摄入奶和乳制品后腹泻
医生的检查
有时进行呼吸试验以检测氢（可指示未消化的碳水化合物）
大便检查和分析以检测未吸收的碳水化合物
吸收不良疾病，例如
色淡、软、大量和异常恶臭粪便，可见油性便
腹部气胀和肠胃气胀
体重增长不良
伴发囊性纤维化，频繁呼吸道感染
伴发肠病性肢端皮炎、皮疹和口角皲裂
大便检查和化验
如果怀疑乳糜泻，进行血检以检测麸质（小麦中的一种蛋白）抗体并进行小肠活检
如果怀疑囊性纤维化，进行发汗试验并可能进行基因检测
如果怀疑肠病性肢端皮炎，进行血检以确定是否缺锌
以下原因引起的免疫系统减弱
频发感染
体重减轻或体重增长不良
有时已经确诊的 HIV 感染
HIV 血检
全面的血细胞计数和其他血检，以评估免疫系统
*其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 细菌、寄生虫或病毒感染也可能引起慢性腹泻。
CT =计算机断层摄影术；HIV =人类免疫缺陷病毒。