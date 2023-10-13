眼睛发红的一些病因和特征
病因
临床特征*
诊断方法
结膜疾病和巩膜外层炎†
过敏性或季节性结膜炎（结膜——即衬于眼睑和覆盖眼睛前部的一层膜——发炎）
影响双眼
瘙痒或刮伤感和流泪
在已知过敏或其他过敏特征（如特定季节反复流鼻涕）者中
有时在使用眼药水（尤其是新霉素）的人中
医生的检查
化学性（刺激性）结膜炎
瘙痒或刮伤感和流泪
暴露于可能的刺激物（如灰尘、烟、氨或氯）
医生的检查
巩膜外层炎（巩膜（即眼白）和其上覆盖的结膜之间的组织发炎）
仅影响单眼
眼白上一个发红的斑点
眼睛轻微的刺激
医生的检查
传染性结膜炎（红眼病）
瘙痒或刮伤感，流泪，对光敏感
有时眼睛分泌物和眼睑肿胀
有时耳朵前部淋巴结肿大
医生的检查
结膜下出血（结膜下方出血）
仅影响单眼
一个红色斑片或大面积发红（看起来像血液或番茄酱）
无流泪、刺激、瘙痒、视力变化、疼痛及眼睛分泌物
有时在有眼外伤者中，猛烈地打喷嚏者，或不让空气逸出地呼气的人中，可能发生在排便或举起重物时（被称为瓦氏动作）
通常发生在已知使用抗凝血药物（如阿司匹林或华法林）的人中
医生的检查
角膜疾病‡
隐形眼镜角膜炎（角膜（即虹膜）和瞳孔前的透明层发炎）
眼睛疼痛、发红、流泪，对光敏感
见于长时间佩戴接触镜的人
医生的检查
眼外伤（在婴儿和幼儿中可能不被注意到）后开始症状
眨眼时疼痛及异物感
医生的检查
有时角膜上浅灰色斑点，随后变为开放性、疼痛的溃疡
有时在有眼外伤或佩戴隐形眼镜睡觉的人中
医生的检查
溃疡样本培养（由眼科医生进行）
流行性角膜结膜炎（红眼病——因腺病毒所致的结膜（衬于眼睑和覆盖眼睛前部的一层膜）和角膜发炎）
水样分泌物
眼睑肿胀、淋巴结肿大和结膜突出
有时会暂时丧失视力
医生的检查
单纯疱疹性角膜炎（由单纯疱疹病毒造成的角膜感染）
仅影响单眼
早期：眼睑上水疱和/或结痂
晚期或复发：眼睛发红和流泪、眼痛、视觉损伤及对光敏感
医生的检查
有时会对从角膜表面或眼周水疱获得的刮屑进行病毒检测
眼部带状疱疹（带状疱疹是由水痘-带状疱疹病毒引起的，累及面部和眼睛）
仅影响单眼
早期：皮疹联合充满液体的水疱和/或面部一侧、眼睛周围、额头上和/或鼻尖上结痂，有时疼痛
眼睛发红、流泪和眼睑肿胀
晚期：眼睛发红，通常对光敏感，和通常严重疼痛
医生的检查
有时会对从眼周水疱获得的刮屑进行病毒检测
其他疾病
严重眼痛和发红
头痛、恶心、呕吐，暴露于光时疼痛
视觉干扰如看见光晕和/或视力减退
测量眼睛内部压力（眼压测量）和用一种特殊透镜检查眼睛排水通道（前房角镜检查法），由眼科医生进行
前葡萄膜炎（前房——虹膜和角膜之间充满液体的空腔——发炎）
眼痛和对光敏感
眼睛发红（尤其是角膜周围）
模糊或视力丧失
经常在患自身免疫疾病或近期有眼外伤的人中
医生的检查
巩膜炎（称为巩膜的眼白的炎症）
疼痛，通常被描述为钻孔般，严重到足以让人从良好的睡眠中醒来
对光敏感
流泪
眼白上红或紫色斑点
通常在有自身免疫疾病的人中
医生的检查
有时行眼眶超声或 CT 检查
偶尔活检
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 结膜疾病通常会导致瘙痒或发痒感、流泪、大面积眼睛发红和经常对光敏感。它们通常不导致疼痛和视力变化。
‡ 角膜疾病通常会导致疼痛（尤其当眼睛暴露于光线时）、流泪和偶尔视力受损。