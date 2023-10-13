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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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眼睛发红的一些病因和特征

病因

临床特征*

诊断方法

结膜疾病和巩膜外层炎†

过敏性或季节性结膜炎（结膜——即衬于眼睑和覆盖眼睛前部的一层膜——发炎）

影响双眼

瘙痒或刮伤感和流泪

在已知过敏或其他过敏特征（如特定季节反复流鼻涕）者中

有时在使用眼药水（尤其是新霉素）的人中

医生的检查

化学性（刺激性）结膜炎

瘙痒或刮伤感和流泪

暴露于可能的刺激物（如灰尘、烟、氨或氯）

医生的检查

巩膜外层炎（巩膜（即眼白）和其上覆盖的结膜之间的组织发炎）

仅影响单眼

眼白上一个发红的斑点

眼睛轻微的刺激

医生的检查

传染性结膜炎（红眼病）

瘙痒或刮伤感，流泪，对光敏感

有时眼睛分泌物和眼睑肿胀

有时耳朵前部淋巴结肿大

医生的检查

结膜下出血（结膜下方出血）

仅影响单眼

一个红色斑片或大面积发红（看起来像血液或番茄酱）

无流泪、刺激、瘙痒、视力变化、疼痛及眼睛分泌物

有时在有眼外伤者中，猛烈地打喷嚏者，或不让空气逸出地呼气的人中，可能发生在排便或举起重物时（被称为瓦氏动作）

通常发生在已知使用抗凝血药物（如阿司匹林或华法林）的人中

医生的检查

角膜疾病‡

隐形眼镜角膜炎（角膜（即虹膜）和瞳孔前的透明层发炎）

眼睛疼痛、发红、流泪，对光敏感

见于长时间佩戴接触镜的人

医生的检查

角膜刮伤（擦伤）或异物（物体）

眼外伤（在婴儿和幼儿中可能不被注意到）后开始症状

眨眼时疼痛及异物感

医生的检查

角膜溃疡

有时角膜上浅灰色斑点，随后变为开放性、疼痛的溃疡

有时在有眼外伤或佩戴隐形眼镜睡觉的人中

医生的检查

溃疡样本培养（由眼科医生进行）

流行性角膜结膜炎（红眼病——因腺病毒所致的结膜（衬于眼睑和覆盖眼睛前部的一层膜）和角膜发炎）

水样分泌物

眼睑肿胀、淋巴结肿大和结膜突出

有时会暂时丧失视力

医生的检查

单纯疱疹性角膜炎（由单纯疱疹病毒造成的角膜感染）

仅影响单眼

早期：眼睑上水疱和/或结痂

晚期或复发：眼睛发红和流泪、眼痛、视觉损伤及对光敏感

医生的检查

有时会对从角膜表面或眼周水疱获得的刮屑进行病毒检测

眼部带状疱疹（带状疱疹是由水痘-带状疱疹病毒引起的，累及面部和眼睛）

仅影响单眼

早期：皮疹联合充满液体的水疱和/或面部一侧、眼睛周围、额头上和/或鼻尖上结痂，有时疼痛

眼睛发红、流泪和眼睑肿胀

晚期：眼睛发红，通常对光敏感，和通常严重疼痛

医生的检查

有时会对从眼周水疱获得的刮屑进行病毒检测

其他疾病

闭角型青光眼

严重眼痛和发红

头痛、恶心、呕吐，暴露于光时疼痛

视觉干扰如看见光晕和/或视力减退

测量眼睛内部压力（眼压测量）和用一种特殊透镜检查眼睛排水通道（前房角镜检查法），由眼科医生进行

前葡萄膜炎（前房——虹膜和角膜之间充满液体的空腔——发炎）

眼痛和对光敏感

眼睛发红（尤其是角膜周围）

模糊或视力丧失

经常在患自身免疫疾病或近期有眼外伤的人中

医生的检查

巩膜炎（称为巩膜的眼白的炎症）

疼痛，通常被描述为钻孔般，严重到足以让人从良好的睡眠中醒来

对光敏感

流泪

眼白上红或紫色斑点

通常在有自身免疫疾病的人中

医生的检查

有时行眼眶超声或 CT 检查

偶尔活检

* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

† 结膜疾病通常会导致瘙痒或发痒感、流泪、大面积眼睛发红和经常对光敏感。它们通常不导致疼痛和视力变化。

‡ 角膜疾病通常会导致疼痛（尤其当眼睛暴露于光线时）、流泪和偶尔视力受损。

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