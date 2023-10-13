* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

† 结膜疾病通常会导致瘙痒或发痒感、流泪、大面积眼睛发红和经常对光敏感。它们通常不导致疼痛和视力变化。

‡ 角膜疾病通常会导致疼痛（尤其当眼睛暴露于光线时）、流泪和偶尔视力受损。