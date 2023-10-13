儿童出现夜间失禁的某些原因和特征
病因
临床特征*
检查
少见、坚硬、鹅卵石样或体积非常大的粪便
有时腹部不适
发生于食用了可引起便秘的食物（如过量食用牛奶和乳制品而日常少食水果和蔬菜）的儿童中
通常仅进行医生检查
有时进行腹部 X 线检查
在日记（排便日记）中记录排便时间、频率和便量
成熟延迟
无日间尿失禁
更常见于男孩和睡觉很沉的人
家庭成员可能发生过尿床
仅需医生进行体格检查
尿量增加，可能有多种原因，例如
因疾病而异
对于糖尿病，进行针对葡萄糖（糖类）和酮的尿检和/或血检†
对于尿崩症或镰状细胞病，进行血液检查
有时发生于睡眠时打鼾且睡眠中出现呼吸停止 15 秒或更久、随后发出响亮鼾声的儿童中
白天过度嗜睡
扁桃体肿大、腺样体肿大或两者兼有
睡眠测试
脊柱缺陷（如脊柱裂），可导致膀胱难于排空（尿潴留）
明显的脊柱缺陷、腰骶部凹陷或毛丛、下肢肌力减弱、下肢感觉下降
腰骶部 X 线检查
有时进行脊柱 MRI
压力‡
学校问题、社交孤立或社交问题，以及家庭压力（如父母离婚或分居）
仅需医生进行体格检查
在日记（排尿日记）中记录排尿时间、频率和尿量
尿痛、血尿、尿频以及尿急
发热
腹痛
尿液分析和尿培养
如果尿培养和尿分析结果为阳性，尤其是肾脏感染时，可能进行超声检查和排泄性膀胱尿道造影（排尿前、排尿期间和排尿后进行 X 线检查）
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 糖尿病不是失禁的典型病因，除非血糖（葡萄糖）水平高至可以导致葡萄糖进入尿液。
‡ 当失禁突然出现的时候，压力是主要原因。
MRI = 磁共振成像。