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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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儿童出现夜间失禁的某些原因和特征

病因

临床特征*

检查

便秘

少见、坚硬、鹅卵石样或体积非常大的粪便

有时腹部不适

发生于食用了可引起便秘的食物（如过量食用牛奶和乳制品而日常少食水果和蔬菜）的儿童中

通常仅进行医生检查

有时进行腹部 X 线检查

在日记（排便日记）中记录排便时间、频率和便量

成熟延迟

无日间尿失禁

更常见于男孩和睡觉很沉的人

家庭成员可能发生过尿床

仅需医生进行体格检查

尿量增加，可能有多种原因，例如

因疾病而异

对于糖尿病，进行针对葡萄糖（糖类）和酮的尿检和/或血检†

对于尿崩症或镰状细胞病，进行血液检查

睡眠呼吸暂停

有时发生于睡眠时打鼾且睡眠中出现呼吸停止 15 秒或更久、随后发出响亮鼾声的儿童中

白天过度嗜睡

扁桃体肿大、腺样体肿大或两者兼有

睡眠测试

脊柱缺陷（如脊柱裂），可导致膀胱难于排空（尿潴留）

明显的脊柱缺陷、腰骶部凹陷或毛丛、下肢肌力减弱、下肢感觉下降

腰骶部 X 线检查

有时进行脊柱 MRI

压力‡

学校问题、社交孤立或社交问题，以及家庭压力（如父母离婚或分居）

仅需医生进行体格检查

在日记（排尿日记）中记录排尿时间、频率和尿量

尿道感染

尿痛、血尿、尿频以及尿急

发热

腹痛

尿液分析和尿培养

如果尿培养和尿分析结果为阳性，尤其是肾脏感染时，可能进行超声检查和排泄性膀胱尿道造影（排尿前、排尿期间和排尿后进行 X 线检查）

* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

† 糖尿病不是失禁的典型病因，除非血糖（葡萄糖）水平高至可以导致葡萄糖进入尿液。

‡ 当失禁突然出现的时候，压力是主要原因。

MRI = 磁共振成像。

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