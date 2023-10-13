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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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阴道瘙痒或分泌物的一些病因

病因

临床特征*

诊断方法

在生育年龄

细菌性阴道病

稀薄的黄绿色或灰色泡沫状分泌物，有鱼腥味

有时，阴道或外阴刺激

在显微镜下检查并分析分泌物样本

酵母菌感染

外阴或阴道刺激、瘙痒、发红和肿胀

粘稠的白色、凝乳样阴道分泌物

性交后及月经周期前有时症状会恶化

有时，糖尿病或最近使用抗生素

在显微镜下检查并分析分泌物样本

滴虫病（原虫引起的感染）

黄绿色泡沫状分泌物（通常分泌量较大），有鱼腥味

外阴或阴道刺激、发红和肿胀

有时，性交或排尿时有疼痛感

在显微镜下检查并分析分泌物样本

盆腔炎

盆腔或腹部疼痛

有时，黄绿色分泌物，有恶臭味

有时，性交或排尿时有疼痛感

有时发烧或寒颤

使用尿液、阴道或宫颈样本进行性传播感染检测

有时，进行盆腔超声

阴道异物（比如被遗忘的卫生棉条）

分泌物（通常分泌量较大），有恶臭味

医师的评估

绝经后

阴道内壁变薄

少量白色或淡黄色分泌物，有时带血

阴道干涩和/或性交时疼痛

在显微镜下检查并分析分泌物样本

任何年龄

化学刺激（例如，肥皂、泡泡浴、女性卫生喷雾剂或阴道乳膏）

外阴或阴道刺激、瘙痒、发红和肿胀

医师的评估

肠道和生殖道之间的异常连接（瘘），这可能是由于

  • 在分娩过程中受伤

  • 手术

  • 炎症性肠病

  • 消化道或生殖器官癌症

分泌物伴有恶臭

在阴道或阴道分泌物中存在粪便或尿液

医师的评估

发炎由于

  • 放疗

  • 盆腔手术

  • 某些化疗药物

  • 频繁使用药物治疗酵母菌感染或细菌性阴道炎

疾病的近期治疗影响盆腔

少量白色或淡黄色分泌物

有时候有性交痛

有时候瘙痒、红肿、灼热疼痛和轻度出血

医师的评估

通常在显微镜下检查并分析分泌物样本

皮肤疾病，如银屑病硬化性苔藓慢性单纯性苔藓扁平苔藓（由于自身免疫反应，身体攻击自身组织）

皮疹、瘙痒或其他症状，具体取决于疾病

通常仅由医生进行评估

有时进行活检

尿液或粪便引起刺激

受伤或疾病导致的活动受限，有时卧床不起

一般生殖器和肛门区周围发红

医师的评估

*特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

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