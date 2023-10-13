阴道瘙痒或分泌物的一些病因
病因
临床特征*
诊断方法
在生育年龄
稀薄的黄绿色或灰色泡沫状分泌物，有鱼腥味
有时，阴道或外阴刺激
在显微镜下检查并分析分泌物样本
外阴或阴道刺激、瘙痒、发红和肿胀
粘稠的白色、凝乳样阴道分泌物
性交后及月经周期前有时症状会恶化
有时，糖尿病或最近使用抗生素
在显微镜下检查并分析分泌物样本
滴虫病（原虫引起的感染）
黄绿色泡沫状分泌物（通常分泌量较大），有鱼腥味
外阴或阴道刺激、发红和肿胀
有时，性交或排尿时有疼痛感
在显微镜下检查并分析分泌物样本
盆腔或腹部疼痛
有时，黄绿色分泌物，有恶臭味
有时，性交或排尿时有疼痛感
有时发烧或寒颤
使用尿液、阴道或宫颈样本进行性传播感染检测
有时，进行盆腔超声
阴道异物（比如被遗忘的卫生棉条）
分泌物（通常分泌量较大），有恶臭味
医师的评估
绝经后
阴道内壁变薄
少量白色或淡黄色分泌物，有时带血
阴道干涩和/或性交时疼痛
在显微镜下检查并分析分泌物样本
任何年龄
化学刺激（例如，肥皂、泡泡浴、女性卫生喷雾剂或阴道乳膏）
外阴或阴道刺激、瘙痒、发红和肿胀
医师的评估
肠道和生殖道之间的异常连接（瘘），这可能是由于
分泌物伴有恶臭
在阴道或阴道分泌物中存在粪便或尿液
医师的评估
发炎由于
疾病的近期治疗影响盆腔
少量白色或淡黄色分泌物
有时候有性交痛
有时候瘙痒、红肿、灼热疼痛和轻度出血
医师的评估
通常在显微镜下检查并分析分泌物样本
皮疹、瘙痒或其他症状，具体取决于疾病
通常仅由医生进行评估
有时进行活检
尿液或粪便引起刺激
受伤或疾病导致的活动受限，有时卧床不起
一般生殖器和肛门区周围发红
医师的评估
*特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。