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慢性单纯性苔藓是一种由反复抓挠、摩擦或两者导致皮肤顶层出现的慢性发痒炎症。
慢性单纯性苔藓涉及瘙痒引发的抓挠，这会造成更多的刮伤。
这种病最常累及较容易触及的皮肤部位，如上胸部、手臂、颈部、腿部和生殖器部位，通常不累及较难触及的皮肤部位，如中上背部。
皮肤外用皮质类固醇和缓解瘙痒的措施有帮助，但患者应避免抓挠和摩擦皮肤。
（另见皮炎概述。）
慢性单纯性苔藓是长期抓挠或摩擦皮肤部位造成的。搔抓的行为会导致更痒，形成瘙痒-抓挠-瘙痒的恶性循环。
有时，刮伤开始时没有明显的原因。其他时候，慢性皮炎或其他疾病会使患者开始搔抓，但会在瘙痒原因消失后继续长时间抓挠。这种持续性瘙痒可能使人的神经系统感知和处理瘙痒感觉的方式发生变化。
慢性单纯性苔藓常见于有焦虑障碍和情绪紧张的患者。特应性皮炎、枯草热和哮喘患者或仅患有特应性皮炎的患者特别容易出现慢性单纯性苔藓，因为他们容易出现瘙痒。
慢性单纯性苔藓的症状
慢性单纯性苔藓的诊断
慢性单纯性苔藓的治疗
采取缓解瘙痒和帮助患者停止抓挠和摩擦的措施
皮质类固醇
抗组织胺药
如果可以确定瘙痒的原因，则进行治疗。
在患处涂抹有效的皮质类固醇软膏。通过用塑料包裹物覆盖患处，并保留过夜，可增强皮质类固醇软膏的作用。富含皮质类固醇的商用外科胶带产品有助于缓解瘙痒和炎症，并保护皮肤免于抓挠。对于较小区域，医生可能会在皮下注射长效皮质激素来控制瘙痒。
医生可能会给予口服抗组胺药。还可在患处涂抹保湿剂（润肤剂）和辣椒素乳膏。
当该疾病出现在肛门或生殖器部位周围时，最好的治疗是使用皮质类固醇乳膏。