慢性单纯性苔藓是一种由反复抓挠、摩擦或两者导致皮肤顶层出现的慢性发痒炎症。

慢性单纯性苔藓涉及瘙痒引发的抓挠，这会造成更多的刮伤。

这种病最常累及较容易触及的皮肤部位，如上胸部、手臂、颈部、腿部和生殖器部位，通常不累及较难触及的皮肤部位，如中上背部。

皮肤外用皮质类固醇和缓解瘙痒的措施有帮助，但患者应避免抓挠和摩擦皮肤。

（另见皮炎概述。）

慢性单纯性苔藓是长期抓挠或摩擦皮肤部位造成的。搔抓的行为会导致更痒，形成瘙痒-抓挠-瘙痒的恶性循环。

有时，刮伤开始时没有明显的原因。其他时候，慢性皮炎或其他疾病会使患者开始搔抓，但会在瘙痒原因消失后继续长时间抓挠。这种持续性瘙痒可能使人的神经系统感知和处理瘙痒感觉的方式发生变化。

慢性单纯性苔藓常见于有焦虑障碍和情绪紧张的患者。特应性皮炎、枯草热和哮喘患者或仅患有特应性皮炎的患者特别容易出现慢性单纯性苔藓，因为他们容易出现瘙痒。

慢性单纯性苔藓的症状 慢性单纯性苔藓会发生在身体任何部位，包括肛门（见肛门瘙痒）和生殖器部位（外阴或阴囊瘙痒 - 见生殖器瘙痒）。 在早期阶段，皮肤看起来正常，但会瘙痒。在后期，长期抓挠和和摩擦会导致干燥、脱屑、增厚以及暗斑。这种过程称为苔藓样变，可导致皮肤类似皮革。 慢性单纯性苔藓 隐藏详情 发生慢性单纯性苔藓时，反复摩擦或抓挠会使皮肤最终变厚和成皮革样。 图像由医学博士 Thomas Habif 提供。

慢性单纯性苔藓的诊断 医师的评估

有时进行皮肤活检

对于肛门或阴道瘙痒，做检查来排除其他可能的原因 医生根据体格检查结果诊断慢性单纯性苔藓，有时取皮肤样本送往实验室检查（活检）。医生会尝试发现可能导致最初瘙痒的任何可能的潜在过敏或疾病。 当肛门或生殖器部位出现严重瘙痒时，医生可能会检查其他原因的可能性，比如 扁平苔藓

饶虫

滴虫病

痔疮

生殖器瘙痒

真菌感染

疣

接触性皮炎

银屑病

硬化性苔藓