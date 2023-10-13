可引起尿失禁的药物
类别
药品
抗抑郁药：单胺氧化酶抑制剂
Phenelzine
司来吉兰
反苯环丙胺
抗抑郁药：5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂
安非他酮
奈法唑酮
曲唑酮
文拉法辛
抗抑郁药：选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂
Citalopram
依他普仑
氟西汀
帕罗西汀
舍曲林
抗抑郁药：三环类抗抑郁药
阿米替林
地昔帕明
多塞平
丙咪嗪
去甲替林
Trimipramine
中枢神经系统 (CNS) 刺激剂
甲基苯丙胺
哌甲酯
芬特明
Sibutramine
致幻剂
麦角二乙酰胺 (LSD)
5-甲氧基-二异丙基色胺（“Foxy Methoxy”）
草药
肉豆蔻
骆驼蓬
5-羟色胺 (5-HT1) 激动剂（曲坦类药物)
Almotriptan
Eletriptan
夫罗曲坦
Naratriptan
Rizatriptan
Sumatriptan
Zolmitriptan
丁丙诺啡
芬太尼
氢可酮
哌替啶
羟考酮
喷他佐辛
曲马多
其他
Buspirone
马来酸氯苯那敏
Dextromethorphan
Granisetron
5-羟色氨酸
左旋多巴
锂
甲氧氯普胺
奥氮平
恩丹西酮
利培酮
利托那韦
色氨酸
丙戊酸