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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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可引起尿失禁的药物

类别

药品

抗抑郁药：单胺氧化酶抑制剂

Phenelzine

司来吉兰

反苯环丙胺

抗抑郁药：5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂

安非他酮

奈法唑酮

曲唑酮

文拉法辛

抗抑郁药：选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂

Citalopram

依他普仑

氟西汀

帕罗西汀

舍曲林

抗抑郁药：三环类抗抑郁药

阿米替林

地昔帕明

多塞平

丙咪嗪

去甲替林

Trimipramine

中枢神经系统 (CNS) 刺激剂

安非他明

可卡因

甲基苯丙胺

3,4-亚甲二氧甲基苯丙胺（MDMA 或摇头丸）

哌甲酯

芬特明

Sibutramine

致幻剂

麦角二乙酰胺 (LSD)

5-甲氧基-二异丙基色胺（“Foxy Methoxy”）

草药

肉豆蔻

人参（亚洲或美国）

圣约翰麦芽汁

骆驼蓬

5-羟色胺 (5-HT1) 激动剂（曲坦类药物)

Almotriptan

Eletriptan

夫罗曲坦

Naratriptan

Rizatriptan

Sumatriptan

Zolmitriptan

阿片类药物

丁丙诺啡

芬太尼

氢可酮

哌替啶

羟考酮

喷他佐辛

曲马多

其他

Buspirone

马来酸氯苯那敏

Dextromethorphan

Granisetron

5-羟色氨酸

左旋多巴

甲氧氯普胺

奥氮平

恩丹西酮

利培酮

利托那韦

色氨酸

丙戊酸

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