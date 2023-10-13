尿失禁的一些机制
机制
举例
尿道括约肌或盆腔肌肉无力（膀胱出口功能不全）
萎缩性尿道炎、阴道炎，或两者都有
药物
盆腔肌肉无力（例如由多次阴道分娩或盆腔手术引起）
前列腺手术（最常见的是完全切除前列腺）
阻塞（膀胱出口梗阻）
药物
膀胱壁肌肉过度活动（膀胱过度活动症）
可能影响控制排尿的大脑中枢的疾病（例如卒中、老年痴呆症或多发性硬化）
颈椎病或脊髓功能障碍（可能压迫脊髓，从而影响膀胱功能）
膀胱出口梗阻
膀胱壁肌肉活动低下*
神经损伤（例如，由椎间盘突出、其他脊髓疾病、手术、肿瘤、损伤、糖尿病或酒精中毒引起）
药物
长期膀胱出口梗阻
某些女性常有无法确定的病因
膀胱壁与尿道括约肌的协调性较差
损伤脊髓或大脑至膀胱的神经通路
功能问题
痴呆
抑郁症
可降低尿意感的精神治疗药物（如抗精神病药、苯二氮䓬类药物、引起睡意的药物（如镇静剂和安眠药）或三环类抗抑郁药）
行动不便（例如由损伤、无力、约束、卒中、其他神经系统疾病或肌肉骨骼疾病所导致）
环境的限制（例如附近没有厕所或在旅行）
尿量增加
使用利尿剂（通常为呋塞米、布美他尼或茶碱）
摄入过多含咖啡因的饮料（例如咖啡、茶、可乐或其他一些软饮料）或酒精