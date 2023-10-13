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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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尿失禁的一些机制

机制

举例

尿道括约肌或盆腔肌肉无力（膀胱出口功能不全）

萎缩性尿道炎、阴道炎，或两者都有

药物

盆腔肌肉无力（例如由多次阴道分娩或盆腔手术引起）

前列腺手术（最常见的是完全切除前列腺）

阻塞（膀胱出口梗阻）

前列腺肥大（良性前列腺增生）或肿瘤

膀胱结石

粪便的影响

药物

膀胱壁肌肉过度活动（膀胱过度活动症）

膀胱刺激症状（例如由感染结石或罕见情况下由肿瘤引起）

可能影响控制排尿的大脑中枢的疾病（例如卒中老年痴呆症多发性硬化

颈椎病或脊髓功能障碍（可能压迫脊髓，从而影响膀胱功能）

膀胱出口梗阻

膀胱壁肌肉活动低下*

神经损伤（例如，由椎间盘突出、其他脊髓疾病、手术、肿瘤、损伤、糖尿病酒精中毒引起）

药物

长期膀胱出口梗阻

某些女性常有无法确定的病因

膀胱壁与尿道括约肌的协调性较差

损伤脊髓或大脑至膀胱的神经通路

功能问题

痴呆

抑郁症

可降低尿意感的精神治疗药物（如抗精神病药、苯二氮䓬类药物、引起睡意的药物（如镇静剂和安眠药）或三环类抗抑郁药）

行动不便（例如由损伤、无力、约束、卒中、其他神经系统疾病或肌肉骨骼疾病所导致）

环境的限制（例如附近没有厕所或在旅行）

尿量增加

疾病如糖尿病尿崩症

使用利尿剂（通常为呋塞米、布美他尼或茶碱）

摄入过多含咖啡因的饮料（例如咖啡、茶、可乐或其他一些软饮料）或酒精

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