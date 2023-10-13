一些引起婴儿和年幼儿童过度哭闹的疾病
病因*
共同特征†
检查
心脏疾病
呼吸困难、喂食困难和出汗过多
医生检查时通常发现心音异常
胸部 X 线检查
ECG
超声心动图
消化系统疾病
呕吐
腹泻或便秘
喂食不佳
体重减轻、生长缓慢，或两种情况都出现
便中带血
便检
更换配方奶后症状减轻
可能进行内窥镜检查、结肠镜检查，或者这两种检查都进行
坚硬的、肠蠕动减少、排便困难
有时排便时有明显痛感
有时肛门撕裂（裂伤）
医生的检查
喂食后出现症状，包括烦躁或哭闹、吐奶或弓背
有时在躺下时咳嗽或体重增长不良
医生的检查
有时采用药物抑制产酸（如果症状缓解，原因很可能就是胃食管反流疾病）。
有时要在口服钡餐后对上消化道进行 X 线检查，或进行相关检查，以测量食管内的酸度或反流发作情况（称为 pH 值探针或阻抗探针检查），或者进行内窥镜检查
嵌顿性疝‡
腹股沟有发红、肿胀、触痛凸起
医生的检查
肠套叠‡（一个肠段滑入另一个肠段）
每 15 至 20 分钟哭闹一次且儿童双腿经常弯曲贴近胸部
随后，触摸腹部时有触痛感且大便呈醋栗冻样（因为含有血液）
通常发生在 3 到 36 个月的儿童中
腹部超声检查
向直肠中充入空气（空气灌肠）
肠扭转‡（肠扭转）
呕吐、腹部肿胀和／或触摸腹部时有触痛感
便中可能带血或无便
腹部 X 线检查
钡或空气灌肠
感染
耳部感染（中耳炎）
常有感冒症状（如流涕和咳嗽）
有时发热
耳痛
医生的检查
脑膜炎‡
发热和嗜睡或精神萎靡
颅骨间鼓起的软间隙（囱门）
烦躁和易怒（尤其是抱起时）、无法安抚和喂食不佳
脊椎穿刺（腰穿）
泌尿道感染（UTI）
经常发热
哭闹或主诉尿痛
检查（尿样分析）和尿培养
创伤
骨折
肿胀或瘀伤
不愿使用肢体
洗澡、更换尿布或医生检查时疼痛
X 射线检查
角膜擦伤（眼表擦伤）
无其他症状
使用可显示擦伤部位的滴眼液后，对眼睛进行检查（荧光素检查）
头发止血带综合征
脚趾尖、手指尖或阴茎肿胀伴肿胀处缠绕头发
医生的检查
头部损伤‡
高声哭闹，无法安抚
有时头部肿胀
头部 CT
其他病因
用于治疗感冒的药物
近期使用药物治疗感冒
医生的检查
出牙或即将出牙，多涎
有时夜间失眠或睡眠不安
有时轻度发热
出牙后症状消退
睾丸扭转‡（睾丸扭转）
阴囊肿胀、疼痛、发红
阴囊多普勒超声检查
疫苗反应
近期疫苗接种（24–48 小时内）
医生的检查
* 在过度哭闹病例中，由疾病导致的比例小于 5%。
† 其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
‡ 这些疾病虽然少见，但危及生命，需要立即进行医学干预。
CT=计算机断层扫描；ECG=心电图。