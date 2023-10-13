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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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一些引起婴儿和年幼儿童过度哭闹的疾病

病因*

共同特征†

检查

心脏疾病

心力衰竭‡ 或心律异常

呼吸困难、喂食困难和出汗过多

医生检查时通常发现心音异常

胸部 X 线检查

ECG

超声心动图

消化系统疾病

对牛乳蛋白过敏

呕吐

腹泻或便秘

喂食不佳

体重减轻、生长缓慢，或两种情况都出现

便中带血

便检

更换配方奶后症状减轻

可能进行内窥镜检查、结肠镜检查，或者这两种检查都进行

便秘

坚硬的、肠蠕动减少、排便困难

有时排便时有明显痛感

有时肛门撕裂（裂伤）

医生的检查

胃食管反流

喂食后出现症状，包括烦躁或哭闹、吐奶或弓背

有时在躺下时咳嗽或体重增长不良

医生的检查

有时采用药物抑制产酸（如果症状缓解，原因很可能就是胃食管反流疾病）。

有时要在口服钡餐后对上消化道进行 X 线检查，或进行相关检查，以测量食管内的酸度或反流发作情况（称为 pH 值探针或阻抗探针检查），或者进行内窥镜检查

嵌顿性

腹股沟有发红、肿胀、触痛凸起

医生的检查

肠套叠‡（一个肠段滑入另一个肠段）

每 15 至 20 分钟哭闹一次且儿童双腿经常弯曲贴近胸部

随后，触摸腹部时有触痛感且大便呈醋栗冻样（因为含有血液）

通常发生在 3 到 36 个月的儿童中

腹部超声检查

向直肠中充入空气（空气灌肠）

肠扭转‡（肠扭转）

呕吐、腹部肿胀和／或触摸腹部时有触痛感

便中可能带血或无便

腹部 X 线检查

钡或空气灌肠

感染

耳部感染（中耳炎）

常有感冒症状（如流涕和咳嗽）

有时发热

耳痛

医生的检查

脑膜炎

发热和嗜睡或精神萎靡

颅骨间鼓起的软间隙（囱门）

烦躁和易怒（尤其是抱起时）、无法安抚和喂食不佳

脊椎穿刺（腰穿）

泌尿道感染（UTI）

经常发热

哭闹或主诉尿痛

检查（尿样分析）和尿培养

创伤

骨折

肿胀或瘀伤

不愿使用肢体

洗澡、更换尿布或医生检查时疼痛

X 射线检查

角膜擦伤（眼表擦伤）

无其他症状

使用可显示擦伤部位的滴眼液后，对眼睛进行检查（荧光素检查）

头发止血带综合征

脚趾尖、手指尖或阴茎肿胀伴肿胀处缠绕头发

医生的检查

头部损伤‡

高声哭闹，无法安抚

有时头部肿胀

头部 CT

其他病因

用于治疗感冒的药物

近期使用药物治疗感冒

医生的检查

出牙

出牙或即将出牙，多涎

有时夜间失眠或睡眠不安

有时轻度发热

出牙后症状消退

睾丸扭转‡（睾丸扭转）

阴囊肿胀、疼痛、发红

阴囊多普勒超声检查

疫苗反应

近期疫苗接种（24–48 小时内）

医生的检查

* 在过度哭闹病例中，由疾病导致的比例小于 5%。

† 其特点包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。

‡ 这些疾病虽然少见，但危及生命，需要立即进行医学干预。

CT=计算机断层扫描；ECG=心电图。

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