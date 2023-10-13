老年化专题：营养不良
营养不良在老年人中是比较严重的，它会增加骨折、术后问题、褥疮和感染的风险。如果出现这些问题中的任何一个，在营养不良的人群中将可能更严重。
导致老年人面临营养不良风险的原因很多。
年龄相关性身体改变： 在衰老过程中，人体产生的激素（如生长激素、胰岛素和雄激素）和人体对激素的敏感性会发生改变。因此，老年人的肌肉组织会丢失（一种称为肌少症的疾病）。营养不良和体育锻炼的减少可加重肌肉丢失。在老年人中，年龄相关的肌肉组织丢失是引起许多营养不良并发症（如感染风险高）的原因。
随着年龄的增长，人们对营养素的需求增加，但消耗的热量减少。因此，老年人需要摄入含有大量营养素但热量低的食物。这种饮食可能很难遵循。
老年人易饱、食欲下降。因此，他们可能进食更少食物。随着年龄增长，人们的味觉和嗅觉下降，对食物的兴趣降低，他们也可能进食更少食物。吸收某些营养素的能力下降。
一些老年人唾液分泌减少，产生口腔问题和吞咽困难。
疾病： 许多可引起营养不良的疾病在老年人中常见。
药物： 许多治疗老年人常见疾病（如抑郁、肿瘤、心力衰竭和高血压）的药物会导致营养不良。药物能增加机体对营养素的需求，改变机体对营养素的利用或降低食欲。有些药物导致腹泻或存在影响进食的副作用，如恶心和便秘。
生活条件： 独自生活的老年人对于烹煮和进食食物的积极性较低。他们可能钱款有限，导致他们购买营养不足的便宜食物或总量较少的食物。他们也许因为身体问题无法或不敢出门购买食物，或可能没有交通工具去杂货店。
居住在养老机构的老年人更难获得足够的营养。
住院患者有时也会面临同样的问题。
预防与治疗： 可以鼓励老年人多吃，并将食品烹饪得更吸引人。例如，提供味道浓烈的食物或他们喜爱的食物，而不是低盐或低脂肪的食物。
患有某种疾病（例如肾衰竭或心力衰竭）的老年人可能需要遵循特殊的饮食方案（如低盐饮食）。但是，这类饮食有时可能没有吸引力和不够美味。如果是这样，人们就不能摄入足够的食物。这种情况下，他们或他们的家庭成员应该与营养师或医生交谈，讨论怎样才能使食物更美味和更符合他们的营养需求。
应该为需要帮助购买食物或喂食的老年人提供更多的帮助。例如，他们可能需要有人将食物送到他们家里。
偶尔，人们需要使用药物激起食欲（例如屈大麻酚）或增加肌肉组织量（如诺龙或睾酮）。
如果有抑郁或其他疾病，需要进行治疗。治疗这些疾病可以去除部分饮食障碍。
养老机构应将食堂装扮得更加吸引人，并给予更多的进食时间使他们增加食量。