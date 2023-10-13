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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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老年化专题：营养不良

营养不良在老年人中是比较严重的，它会增加骨折、术后问题、褥疮和感染的风险。如果出现这些问题中的任何一个，在营养不良的人群中将可能更严重。

导致老年人面临营养不良风险的原因很多。

年龄相关性身体改变： 在衰老过程中，人体产生的激素（如生长激素、胰岛素和雄激素）和人体对激素的敏感性会发生改变。因此，老年人的肌肉组织会丢失（一种称为肌少症的疾病）。营养不良和体育锻炼的减少可加重肌肉丢失。在老年人中，年龄相关的肌肉组织丢失是引起许多营养不良并发症（如感染风险高）的原因。

随着年龄的增长，人们对营养素的需求增加，但消耗的热量减少。因此，老年人需要摄入含有大量营养素但热量低的食物。这种饮食可能很难遵循。

老年人易饱、食欲下降。因此，他们可能进食更少食物。随着年龄增长，人们的味觉和嗅觉下降，对食物的兴趣降低，他们也可能进食更少食物。吸收某些营养素的能力下降。

一些老年人唾液分泌减少，产生口腔问题和吞咽困难。

疾病： 许多可引起营养不良的疾病在老年人中常见。

  • 抑郁降低食欲。

  • 卒中震颤使得咀嚼、吞咽和烹饪食物变得困难。

  • 关节炎或其他躯体因素降低身体活动能力，从而使购买烹饪更加困难。

  • 吸收障碍干扰营养素的吸收。

  • 肿瘤可降低食欲并增加机体对热量的需要。

  • 痴呆可使患者忘记进食，或无法烹煮食物，从而导致体重下降。严重老年痴呆患者无法自己进食，并且可能拒绝他人喂食。

  • 牙科问题（如假牙不合或牙龈疾病）使得咀嚼和消化食物更困难。

  • 长期神经性厌食可能会因老年期的事件而恶化，如伴侣的死亡或对衰老的害怕。

药物： 许多治疗老年人常见疾病（如抑郁、肿瘤、心力衰竭和高血压）的药物会导致营养不良。药物能增加机体对营养素的需求，改变机体对营养素的利用或降低食欲。有些药物导致腹泻或存在影响进食的副作用，如恶心和便秘。

生活条件： 独自生活的老年人对于烹煮和进食食物的积极性较低。他们可能钱款有限，导致他们购买营养不足的便宜食物或总量较少的食物。他们也许因为身体问题无法或不敢出门购买食物，或可能没有交通工具去杂货店。

居住在养老机构的老年人更难获得足够的营养。

  • 他们可能无法表达饥饿感及想要进食的东西。

  • 他们可能无法选择他们想要的食物。

  • 他们可能无法自己进食。

  • 如果他们进食速度较慢，尤其是如果他们需要护理人员喂食，护理人员可能没有时间或没有给予足够的时间让他们进食足够的食物。

  • 阳光暴露不足，加上食物摄入不足和年龄相关变化，可导致维生素 D 缺乏症

住院患者有时也会面临同样的问题。

预防与治疗： 可以鼓励老年人多吃，并将食品烹饪得更吸引人。例如，提供味道浓烈的食物或他们喜爱的食物，而不是低盐或低脂肪的食物。

患有某种疾病（例如肾衰竭心力衰竭）的老年人可能需要遵循特殊的饮食方案（如低盐饮食）。但是，这类饮食有时可能没有吸引力和不够美味。如果是这样，人们就不能摄入足够的食物。这种情况下，他们或他们的家庭成员应该与营养师或医生交谈，讨论怎样才能使食物更美味和更符合他们的营养需求。

应该为需要帮助购买食物或喂食的老年人提供更多的帮助。例如，他们可能需要有人将食物送到他们家里。

偶尔，人们需要使用药物激起食欲（例如屈大麻酚）或增加肌肉组织量（如诺龙或睾酮）。

如果有抑郁或其他疾病，需要进行治疗。治疗这些疾病可以去除部分饮食障碍。

养老机构应将食堂装扮得更加吸引人，并给予更多的进食时间使他们增加食量。

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