维生素
维生素
良好来源
主要功能
成人膳食营养摄取量
安全上限
生物素
动物肝脏、动物肾脏、肉类、蛋类、牛奶、鱼、干酵母、红薯、籽类和坚果
30 微克（但尚无 RDA）
哺乳期女性 35 微克
—
叶酸盐（叶酸）
生绿叶蔬菜、芦笋、西兰花、水果（特别是柑橘）、动物肝脏、其它动物内脏、干酵母以及营养素强化型的面包、意大利面食和谷物
（注意：食品中 50%～95% 的叶酸可因过度烹调被破坏。）
红细胞成熟、DNA、RNA 合成、胎儿神经系统的正常发育所需
400 微克
孕妇 600 微克
哺乳期女性 500 微克
1000 微克
烟酸（尼克酸或烟酰胺）
干酵母、动物肝脏、红肉、禽肉、鱼、豆类、全谷物或营养素强化型的谷物食品和面包
对碳水化合物、脂肪和许多其他物质的代谢以及细胞正常发挥功能而言必不可少
女性 14 毫克
男性 16 毫克
孕妇 18 毫克
哺乳期女性 17 毫克
35 毫克
泛酸
肝、牛肉、蛋黄、酵母、马铃薯、花椰菜、全谷物食品
碳水化合物和脂肪代谢所需
5 毫克（但尚无 RDA）
孕妇 6 毫克
哺乳期女性 7 毫克
—
核黄素（维生素 B2）
牛奶、乳酪、肝、肉类、鱼、蛋类和强化谷物食品
对碳水化合物和蛋白质的代谢以及维持黏膜（如口腔黏膜）健康而言必不可少
女性 1.1 毫克
男性 1.3 毫克
孕妇 1.4 毫克
哺乳期女性 1.6 毫克
—
硫胺素（维生素 B1）
干酵母、全谷食品、肉类（特别是猪肉和肝）、强化谷物食品、坚果、豆荚、马铃薯
对碳水化合物、蛋白质和脂肪的代谢以及维持神经和心脏正常功能而言必不可少
女性 1.1 毫克
男性 1.2 毫克
孕妇或哺乳期女性 1.4 毫克
—
维生素 A（视黄醇）
含维生素 A 的食物：鱼肝油、肝、蛋黄、黄油、奶油、强化乳
以下食物含有在体内可转化为维生素 A 的胡萝卜素类（如 β-胡萝卜素）：深绿色、黄色和橙色蔬菜以及黄色和橙色水果
用于形成视网膜的感光神经细胞（光感受器），帮助维持夜间视力
帮助维持皮肤、角膜、肺、肠道、尿道的上皮组织完好
有助于抗感染
女性 700 微克
男性 900 微克
孕妇 770 微克
哺乳期女性 1300 微克
3000 微克
维生素 B6（吡哆醇）
干酵母、肝、内脏、全谷食品、鱼、豆类
对碳水化合物、氨基酸和脂肪的代谢，维持神经系统的正常功能，红细胞的形成以及皮肤健康而言必不可少
较年轻女性和男性 1.3 毫克
50 岁以上女性 1.5 毫克
50 岁以上男性 1.7 毫克
孕妇 1.9 毫克
哺乳期女性 2.0 毫克
100 毫克
维生素 B12（钴胺素）
肉类（特别是牛肉、猪肉、肝和内脏）、蛋类、强化麦片、牛奶、蛤蚌、牡蛎、鲑鱼、金枪鱼
红细胞生成和成熟、神经系统功能、DNA 合成所必需
2.4 微克
孕妇 2.6 微克
哺乳期女性 2.8 微克
—
维生素 C（抗坏血酸）
柑橘类水果、西红柿、马铃薯、卷心菜、绿胡椒
骨和结缔组织的形成和生长、创口和烧伤的愈合、血管正常功能所必需
抗氧化作用、保护细胞不受自由基的损害
帮助铁吸收
女性 75 毫克
男性 90 毫克
孕妇 85 毫克
哺乳期女性 120 毫克
吸烟者可多用 35 毫克
2000 毫克
日光照射皮肤形成
强化牛奶、营养强化型乳制品、多脂鱼、鱼肝油、动物肝脏、蛋黄
促进肠道对钙、磷的吸收
骨骼形成、生长、修复所必需
增强免疫系统并降低自身免疫性疾病的发病风险
1-70 岁人群 15 微克（600 单位）
70 岁以上人群 20 微克（800 单位）
100 微克（4,000 单位）
植物油、坚果、籽类、绿叶蔬菜和小麦胚芽
抗氧化作用、保护细胞不受自由基的损害
15 毫克（天然品 22 单位或合成品 33 单位）
哺乳期女性 19 毫克
1000 毫克
绿叶蔬菜（如羽衣甘蓝、菠菜、甘蓝）、大豆、菜籽油
帮助凝血因子合成，是血液正常凝结所必需
对骨和其他组织的健康而言必不可少
女性 90 微克
男性 120 微克
—
DNA = 脱氧核糖核酸；RNA = 核糖核酸；RDA = 推荐每日膳食供给量。