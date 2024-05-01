神经系统是什么?
神经系统是您身体的信息处理和通信系统。它会接收消息，处理信息，然后将信号发送给身体的其他部分，告诉它们该怎么做。
神经系统由以下部分组成：
脑
脊髓
神经
神经系统涉及您想、说和做的所有事情。
您的脑就像是电脑中的中央处理器（CPU）
脑从您的眼睛、耳朵、鼻子、皮肤和其他感觉器官接收信息。它处理信息并产生思想和想法。然后脑会向您的身体发送消息。例如，它会告诉肌肉如何活动，以便您可以走路、说话和做身体想要做的事情。你的脑也控制着你的身体在没有思考的情况下所做的很多事情。例如，脑会自动调节呼吸、心率和血压。
脊髓是一根长的管状神经，就像一根粗电缆一样。
脊髓从脑向下穿过脊柱的中空中心。脑中的神经沿着脊髓发送信息。然后，脊髓中的其他神经将这些信息传递给您的身体。脊髓还会将来自身体的信息传送到脑。
神经就像信号线。
每根神经都含有许多神经细胞的纤维。将纤维捆绑在一起，以增大强度并防止损伤。
中枢神经系统包括脑和脊髓。除脑和脊髓外的神经被称为外周神经系统。
您的神经系统如何工作?
您的神经系统由以下组成：
神经细胞及其纤维
脑、脊髓和紧邻脊髓外的团块中有数十亿个神经细胞。
每个神经细胞都有一个显微镜下的体部：
神经细胞的体部负责处理营养物质并保持细胞存活
每个神经细胞都有纤维进出它：
输入纤维接收来自其他神经细胞或感觉器官受体的信号
输出纤维向其他神经、肌肉或其他器官发送信号
信号在神经细胞中仅以单向传输
有时神经纤维长几十厘米。例如，一根神经纤维可能从脊髓一直走行到脚趾。一些到达皮肤或器官的神经纤维有感觉受体。例如，您皮肤中神经纤维末端的受体可以检测尖锐或热的东西。
神经细胞使用化学物质发送信号。
化学变化沿神经纤维的长逐渐发生
当化学变化到达神经纤维末端时，它们会释放称为神经递质的其他化学物质
神经递质在显微间隙间漂移，并碰到其他细胞的化学受体
神经递质触发其他细胞中的化学变化
如果该细胞是神经细胞，则进行性的化学变化会继续沿着该细胞的纤维向下传递信号
下一个细胞不是神经细胞的其他时候——例如，如果下一个细胞是肌肉细胞，那么神经递质会引起使肌肉细胞收缩的化学变化
神经细胞的典型结构
神经细胞（神经元）由大的胞体和神经纤维组成，神经纤维是传出神经冲动的延长部分（轴突）及接受冲动的分支（树突）。轴突的冲动穿过突触（2 个神经细胞之间的连接处）到达另一个细胞的树突。
在脑和脊髓，轴突由少突胶质细胞环绕，在周围神经系统则由施旺细胞所包绕。这类细胞的膜由称作髓鞘的脂肪（脂蛋白）构成。细胞膜紧紧包裹在轴突周围，形成多层鞘。如同电线一样，髓鞘类似于神经的绝缘层。有髓鞘的神经纤维传递神经冲动的速度比无髓鞘的神经快得多。
一个神经细胞只发送一种信号，而无法携带大量信息。然而，当数十亿神经细胞像它们在脑中一样相互连接时，它们会形成一个非常强大的信息处理器。