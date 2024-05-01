神经系统是您身体的信息处理和通信系统。它会接收消息，处理信息，然后将信号发送给身体的其他部分，告诉它们该怎么做。

神经系统概述 视频

神经系统由以下部分组成：

脑

脊髓

神经

神经系统涉及您想、说和做的所有事情。

您的脑就像是电脑中的中央处理器（CPU）

脑从您的眼睛、耳朵、鼻子、皮肤和其他感觉器官接收信息。它处理信息并产生思想和想法。然后脑会向您的身体发送消息。例如，它会告诉肌肉如何活动，以便您可以走路、说话和做身体想要做的事情。你的脑也控制着你的身体在没有思考的情况下所做的很多事情。例如，脑会自动调节呼吸、心率和血压。

脊髓从脑向下穿过脊柱的中空中心。脑中的神经沿着脊髓发送信息。然后，脊髓中的其他神经将这些信息传递给您的身体。脊髓还会将来自身体的信息传送到脑。

每根神经都含有许多神经细胞的纤维。将纤维捆绑在一起，以增大强度并防止损伤。

中枢神经系统包括脑和脊髓。除脑和脊髓外的神经被称为外周神经系统。