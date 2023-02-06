脊髓供血动脉阻塞导致脊髓缺血缺氧，进而导致脊髓组织死亡（称作梗死）。
病因包括严重动脉粥样硬化、血管炎症、血栓，以及有时是与腹主动脉相关的治疗。
突发的背部疼痛伴有来自受累区的放射痛，伴有肌无力、痛温觉障碍，有时可出现瘫痪。
通常进行磁共振成像或脊髓造影和计算机断层扫描。
治疗重点是尽可能针对病因与缓解症状。
脊髓功能紊乱与瘫痪通常是不可逆的。
（另请参见脊髓疾病概述）
同其他组织一样，脊髓也要求持续的血氧供应。脊髓前部血液仅由主动脉的少数分支供应。但这些血管负责脊髓的3/4供血。因此，这些动脉中的任何一支堵塞均可导致严重后果。下列原因有时可导致这类血管堵塞：
主动脉严重动脉粥样硬化(主动脉壁脂肪物质沉积)
主动脉壁层分离（主动脉夹层）
与腹主动脉相关的治疗，例如手术修复腹主动脉的膨胀处（动脉瘤）
心脏壁脱落的血栓进入血循环（成为栓子）——少见原因
脊髓供血阻塞的症状
脊髓动脉阻塞的首发症状通常是
从背部中心蔓延到胸腔和胸部周围的突发背痛
继而出现肌无力，以及在梗死平面以下脊髓部分支配区域的冷、热或疼痛感丧失。患者通常即刻意识到症状的存在，随时间推移，这些症状可能会少许减轻。
如果脊髓前部的血供大幅降低，则双下肢可有麻木感和瘫痪。但脊髓后部的感觉传递（包括触觉、感受震动的能力和无需去看即可感受肢体位置的能力 [位置觉]）保持完好，因为脊髓后部从其他来源获得血液供应。头几天问题可能会部分解决。
无力和瘫痪可引起褥疮和呼吸困难。大小便和性功能也可受损。
脊髓供血阻塞的诊断
脊髓供血阻塞的治疗
尽可能进行病因治疗
对症治疗
在可能的情况下，进行病因治疗（如动脉夹层或结节性多动脉炎）；但在其他情况下，治疗的重点是缓解症状和控制并发症，尤其是当瘫痪和脊髓功能障碍在最初几天没有解决并成为永久性时。
因为感觉的缺失及瘫痪的进展，预防褥疮非常重要。
由于呼吸会受到影响，因此可能需要进行有助于预防肺炎发生的治疗。这些治疗包括深呼吸练习、体位引流（重力有助于患者排出肺部分泌物的体位）和吸痰（将一小根塑料管经鼻插入气管，以轻轻吸出分泌物）。
小便功能通常受损，需要导尿管将尿液排出。该治疗可避免膀胱过度充盈和损伤。