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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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脊髓供血受阻

（脊髓梗死；缺血性脊髓病）

作者：Michael Rubin, MDCM, New York Presbyterian Hospital-Cornell Medical Center
已审核/已修订 2月 2023
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脊髓供血动脉阻塞导致脊髓缺血缺氧，进而导致脊髓组织死亡（称作梗死）。

  • 病因包括严重动脉粥样硬化、血管炎症、血栓，以及有时是与腹主动脉相关的治疗。

  • 突发的背部疼痛伴有来自受累区的放射痛，伴有肌无力、痛温觉障碍，有时可出现瘫痪。

  • 通常进行磁共振成像或脊髓造影和计算机断层扫描。

  • 治疗重点是尽可能针对病因与缓解症状。

  • 脊髓功能紊乱与瘫痪通常是不可逆的。

（另请参见脊髓疾病概述

同其他组织一样，脊髓也要求持续的血氧供应。脊髓前部血液仅由主动脉的少数分支供应。但这些血管负责脊髓的3/4供血。因此，这些动脉中的任何一支堵塞均可导致严重后果。下列原因有时可导致这类血管堵塞：

  • 主动脉严重动脉粥样硬化(主动脉壁脂肪物质沉积)

  • 主动脉壁层分离（主动脉夹层

  • 与腹主动脉相关的治疗，例如手术修复腹主动脉的膨胀处（动脉瘤）

  • 心脏壁脱落的血栓进入血循环（成为栓子）——少见原因

  • 血管炎症（血管炎），例如结节性多动脉炎——极少见原因

脊髓供血阻塞的症状

脊髓动脉阻塞的首发症状通常是

  • 从背部中心蔓延到胸腔和胸部周围的突发背痛

继而出现肌无力，以及在梗死平面以下脊髓部分支配区域的冷、热或疼痛感丧失。患者通常即刻意识到症状的存在，随时间推移，这些症状可能会少许减轻。

如果脊髓前部的血供大幅降低，则双下肢可有麻木感和瘫痪。但脊髓后部的感觉传递（包括触觉、感受震动的能力和无需去看即可感受肢体位置的能力 [位置觉]）保持完好，因为脊髓后部从其他来源获得血液供应。头几天问题可能会部分解决。

无力和瘫痪可引起褥疮和呼吸困难。大小便和性功能也可受损。

脊髓供血阻塞的诊断

  • 磁共振成像或脊髓造影和计算机断层扫描 (CT)

  • 有时脊椎抽液

通常根据症状怀疑脊髓供血阻塞。

磁共振成像(MRI)通常使医生能够诊断这种阻塞。如果 MRI 不可用，则进行脊髓造影和 CT。这些检查帮助医生排除其他可引起类似症状的疾病。

脊椎穿刺（腰穿）还可用来排除引起相似症状的其他疾病（如横贯性脊髓炎）。

血管造影可明确脊髓前部的动脉阻塞，但通常不必要。

脊髓供血阻塞的治疗

  • 尽可能进行病因治疗

  • 对症治疗

在可能的情况下，进行病因治疗（如动脉夹层或结节性多动脉炎）；但在其他情况下，治疗的重点是缓解症状和控制并发症，尤其是当瘫痪和脊髓功能障碍在最初几天没有解决并成为永久性时。

因为感觉的缺失及瘫痪的进展，预防褥疮非常重要。

由于呼吸会受到影响，因此可能需要进行有助于预防肺炎发生的治疗。这些治疗包括深呼吸练习、体位引流（重力有助于患者排出肺部分泌物的体位）和吸痰（将一小根塑料管经鼻插入气管，以轻轻吸出分泌物）。

物理疗法职业疗法有助于保持肌肉功能。

小便功能通常受损，需要导尿管将尿液排出。该治疗可避免膀胱过度充盈和损伤。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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