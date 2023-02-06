脊髓动脉阻塞的首发症状通常是

从背部中心蔓延到胸腔和胸部周围的突发背痛

继而出现肌无力，以及在梗死平面以下脊髓部分支配区域的冷、热或疼痛感丧失。患者通常即刻意识到症状的存在，随时间推移，这些症状可能会少许减轻。

如果脊髓前部的血供大幅降低，则双下肢可有麻木感和瘫痪。但脊髓后部的感觉传递（包括触觉、感受震动的能力和无需去看即可感受肢体位置的能力 [位置觉]）保持完好，因为脊髓后部从其他来源获得血液供应。头几天问题可能会部分解决。

无力和瘫痪可引起褥疮和呼吸困难。大小便和性功能也可受损。