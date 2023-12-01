什么是病毒性呼吸道感染？
是什么引起了儿童病毒性呼吸道感染？
许多不同的病毒会引起呼吸道感染。儿童会从其他患病儿童那里染上这些感染。生病的孩子流鼻涕的粘液中充满病毒。粘液粘在孩子们的手上，无论孩子触摸什么，其上都会被病毒覆盖。如果健康孩子触摸被病毒覆盖的东西，然后触摸其鼻子或嘴巴，则可能感染。
病毒性呼吸道感染很容易在儿童群体中传播，例如儿童保育中心或学校中。
病毒性呼吸道感染的症状是什么？
症状包括：
流鼻涕和鼻塞
咳嗽
嗓子发痒
有时发热
通常，病毒性呼吸道感染会引发哮喘患儿的哮喘发作。
重度感染可能导致：
呼吸困难
呼吸加快
哮鸣
我的孩子什么时候应该去看医生以治疗病毒性呼吸道感染？
症状较轻的健康儿童通常不需要看医生。
如果您的孩子呼吸困难，请立即去看医生
如果您的孩子出现以下情况，带孩子去看医生：
不喝水
发热
几天后没有好转
医生如何判断我的孩子是否患有病毒性呼吸道感染？
医生可以通过检查您的孩子来判断。通常不需要检测。
医生如何治疗儿童病毒性呼吸道感染？
医生将会让您的孩子：
休息
喝水
服用对乙酰氨基酚（如泰诺）或布洛芬（如 Advil）治疗发热和疼痛
如果您的孩子是学龄儿童，服用减充血药（婴幼儿不应该服用这种药物）
为缓解婴儿和幼儿的症状，以下可能有帮助：
使用冷雾加湿器
用橡胶吸球从婴儿鼻子吸出粘液
抗生素并无帮助，在治疗病毒性呼吸道感染中无需使用。
如何预防我的孩子的病毒性呼吸道感染？
防止感染扩散：
经常洗手和洗孩子的手
让生病孩子离开学校或日托中心，留在家中
为所有成人和 6 个月或以上的儿童接种流感疫苗和 COVID-19 疫苗