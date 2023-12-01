您的呼吸道就是您的呼吸通道。它包括您的鼻子、喉咙、气管以及您的肺及其气道。许多病毒可以感染您的呼吸道。常见的病毒性呼吸道感染包括普通感冒和流感。

上呼吸道感染，例如感冒和流感主要影响鼻和喉咙。

下呼吸道感染，如COVID-19、哮吼、细支气管炎和肺炎，主要影响肺和气道。