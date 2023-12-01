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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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小知识
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儿童病毒性呼吸道感染概述

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 12月 2023
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什么是病毒性呼吸道感染？

您的呼吸道就是您的呼吸通道。它包括您的鼻子、喉咙、气管以及您的肺及其气道。许多病毒可以感染您的呼吸道。常见的病毒性呼吸道感染包括普通感冒流感

上呼吸道感染，例如感冒和流感主要影响鼻和喉咙。

下呼吸道感染，如COVID-19哮吼细支气管炎肺炎，主要影响肺和气道。

  • 平均而言，儿童每年会发生 6 次病毒性呼吸道感染——在日托中心和学校，这种感染往往在儿童之间传播

  • 病毒性呼吸道感染会引起流鼻涕、咳嗽和嗓子发痒

  • 大多数感染并不严重，但有些感染会导致危险的呼吸问题

  • 洗手有助于防止这些感染传播

  • 流感疫苗COVID-19 疫苗可用于预防这些疾病，但没有任何针对感冒或其他病毒性呼吸道感染的疫苗

是什么引起了儿童病毒性呼吸道感染？

许多不同的病毒会引起呼吸道感染。儿童会从其他患病儿童那里染上这些感染。生病的孩子流鼻涕的粘液中充满病毒。粘液粘在孩子们的手上，无论孩子触摸什么，其上都会被病毒覆盖。如果健康孩子触摸被病毒覆盖的东西，然后触摸其鼻子或嘴巴，则可能感染。

病毒性呼吸道感染很容易在儿童群体中传播，例如儿童保育中心或学校中。

病毒性呼吸道感染的症状是什么？

症状包括：

  • 流鼻涕和鼻塞

  • 咳嗽

  • 嗓子发痒

  • 有时发热

通常，病毒性呼吸道感染会引发哮喘患儿的哮喘发作。

重度感染可能导致：

  • 呼吸困难

  • 呼吸加快

  • 哮鸣

我的孩子什么时候应该去看医生以治疗病毒性呼吸道感染？

症状较轻的健康儿童通常不需要看医生。

  • 如果您的孩子呼吸困难，请立即去看医生

如果您的孩子出现以下情况，带孩子去看医生：

  • 不喝水

  • 发热

  • 几天后没有好转

医生如何判断我的孩子是否患有病毒性呼吸道感染？

医生可以通过检查您的孩子来判断。通常不需要检测。

医生如何治疗儿童病毒性呼吸道感染？

医生将会让您的孩子：

  • 休息

  • 喝水

  • 服用对乙酰氨基酚（如泰诺）或布洛芬（如 Advil）治疗发热和疼痛

  • 如果您的孩子是学龄儿童，服用减充血药（婴幼儿不应该服用这种药物）

为缓解婴儿和幼儿的症状，以下可能有帮助：

  • 使用冷雾加湿器

  • 用橡胶吸球从婴儿鼻子吸出粘液

抗生素并无帮助，在治疗病毒性呼吸道感染中无需使用。

如何预防我的孩子的病毒性呼吸道感染？

防止感染扩散：

  • 经常洗手和洗孩子的手

  • 让生病孩子离开学校或日托中心，留在家中

  • 为所有成人和 6 个月或以上的儿童接种流感疫苗COVID-19 疫苗

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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