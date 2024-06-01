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小知识
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心肌病

作者：The Manual's Editorial Staff
已审核/已修订 6月 2024
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什么是心肌病？

心肌病是一种直接累及心肌的心脏疾病。心肌对泵血而言必不可少。

  • 心肌有问题会使心脏不能正常泵血

  • 如果心脏泵血不正常，您可能出现气短、虚弱、疲倦和腿部肿胀

  • 心肌病可由某些心脏感染、酒精、某些药物或遗传性心肌问题而引起

  • 医生会做心脏超声检查（超声心动图），有时会进行心导管检查术或心脏磁共振成像 (MRI)

  • 医生会针对心肌病的病因治疗，并用药改善心脏泵血，但有时需要做心脏手术

其他疾病也可能会增加心肌负荷并使其衰弱。例如，心脏病发作心脏瓣膜缺陷慢性高血压。但这些疾病只是间接累及心肌，因此未将其列入心肌病。在心肌病中，疾病起始于心肌内。

心肌病有哪些类型？

心肌病主要有三类：

是什么原因导致了心肌病？

通常心肌病的病因不明。在有些人中，心肌病由以下原因引起：

  • 可感染心脏的某些病毒，如柯萨奇 B 组病毒或 HIV 病毒

  • 一种被称为南美锥虫病的心脏细菌感染

  • 长期过量饮酒

  • 某些药物，特别是有些化疗药

  • 一种使心肌某些部位生长过厚的遗传性疾病

  • 导致某物质在心肌内积聚并使其僵硬的全身性疾病

  • 控制不佳的糖尿病甲状腺疾病

导致某物质在心肌内积聚的全身性疾病包括淀粉样变性结节病血色病

心肌病的症状有哪些？

心肌病最初可能不引起症状。但最终会导致心脏不能正常泵血。这会引起心力衰竭的症状

  • 感觉呼吸短促

  • 容易疲倦

起初，您可能仅在劳累时才会注意到有症状。

其他症状包括：

  • 胸痛

  • 昏厥

  • 心律异常

肥厚型心肌病可引起年轻运动员猝死。患者可能会无征兆地发生心脏骤停

医生如何判断我是否患有心肌病？

为了判断您有无心肌病，医生会做一些检查，例如：

  • 心电图 (ECG/EKG)

  • 影像学检查，例如磁共振成像超声心动图（心脏超声检查）

  • 有时进行心导管检查术（医生将一根细而软的管子插入您心脏的血管中），在检查期间，医生也会采集一小块心脏组织（心脏活检）并在显微镜下观察

  • 做血液检查以寻找可能导致心肌病的病毒感染或全身疾病

医生如何治疗心肌病？

如果可能，医生会针对心肌病的病因治疗。例如，如果您有南美锥虫病，医生会给您使用抗生素。如果您有血色病，您将接受从体内清除多余铁的治疗。

不同类型的心肌病需要不同的治疗，这些治疗可能包括：

如果实施这些治疗后您的心脏仍然继续衰弱，则可能需要进行心脏移植。如果您患有某些类型的肥厚型心肌病，手术切除增厚的部分心肌可能有帮助。

医生也可能建议您：

  • 降低精神压力

  • 少吃盐

  • 如果您患有肥厚型心肌病，请避免锻炼

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