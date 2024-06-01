什么是心肌病？
心肌病是一种直接累及心肌的心脏疾病。心肌对泵血而言必不可少。
心肌有问题会使心脏不能正常泵血
如果心脏泵血不正常，您可能出现气短、虚弱、疲倦和腿部肿胀
心肌病可由某些心脏感染、酒精、某些药物或遗传性心肌问题而引起
医生会做心脏超声检查（超声心动图），有时会进行心导管检查术或心脏磁共振成像 (MRI)
医生会针对心肌病的病因治疗，并用药改善心脏泵血，但有时需要做心脏手术
其他疾病也可能会增加心肌负荷并使其衰弱。例如，心脏病发作、心脏瓣膜缺陷和慢性高血压。但这些疾病只是间接累及心肌，因此未将其列入心肌病。在心肌病中，疾病起始于心肌内。
心肌病有哪些类型？
是什么原因导致了心肌病？
心肌病的症状有哪些？
医生如何判断我是否患有心肌病？
为了判断您有无心肌病，医生会做一些检查，例如：
有时进行心导管检查术（医生将一根细而软的管子插入您心脏的血管中），在检查期间，医生也会采集一小块心脏组织（心脏活检）并在显微镜下观察
做血液检查以寻找可能导致心肌病的病毒感染或全身疾病
医生如何治疗心肌病？
如果可能，医生会针对心肌病的病因治疗。例如，如果您有南美锥虫病，医生会给您使用抗生素。如果您有血色病，您将接受从体内清除多余铁的治疗。
不同类型的心肌病需要不同的治疗，这些治疗可能包括：
抗心力衰竭药物
预防血栓形成的药物
有时安置心脏起搏器或植入式心脏复律除颤器 (ICD)
如果实施这些治疗后您的心脏仍然继续衰弱，则可能需要进行心脏移植。如果您患有某些类型的肥厚型心肌病，手术切除增厚的部分心肌可能有帮助。
医生也可能建议您：
降低精神压力
少吃盐
如果您患有肥厚型心肌病，请避免锻炼